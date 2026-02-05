Запланована подія 2

Читати українською

Цены на аренду квартир в Киеве в феврале 2026 года (инфографика)

Киев
Цены на аренду квартир в Киеве в феврале 2026 года (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные с основных платформ недвижимости, чтобы показать актуальное состояние арендного рынка на февраль 2026 года. Подробную аналитику и инфографику смотрите ниже.

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в феврале 2026

В феврале 2026 года столичный рынок арендного жилья едва заметны, если сравнивать с прошлым годом. Согласно данным портала ЛУН Статистика, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир за последний год фактически не изменилась, двухкомнатные выросли на 4%, а трехкомнатные квартиры – на 3%. Детальнее динамику цен на квартиры в зависимости от количества комнат и районного размещения рассмотрим далее.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало февраля 2026 г. аренда однокомнатных квартир в Киеве не изменилась, причем как со стороны предложений арендодателей, так и по статистике заключенных договоров. Если в начале января средняя стоимость составляла 15 900 – 17 000 гривен, то в начале февраля цена была такой же, согласно информации ЛУН Статистика.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Киеве в феврале 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве – февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Вероятно, стабильность арендной платы может быть связана с после праздничным периодом, когда активность арендаторов постепенно восстанавливается. Также оказывают влияние экономическая ситуация и ограниченное количество доступного жилья на рынке.

Сюда же можно добавить еще один фактор: январь был чрезвычайно тяжелым месяцем из-за российских обстрелов по энергетике и их последствий. Очень много домов в Киеве долгое время оставались без тепла, света и воды, а в некоторых возникали аварийные ситуации с прорывами труб и батарей. Это могло "заморозить" еще и рынок аренды.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Киева

Высокие цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы в таких районах, как:

  • Печерский — 36 600 грн;
  • Шевченковский — 28 500 грн;
  • Голосеевский — 21 000 грн.

В то же время, к районам со средним ценовым уровнем на аренду квартир в феврале 2026 года относятся:

  • Подольский — 20 700 грн;
  • Соломенский — 16 000 грн;
  • Дарницкий — 15 000 грн;
  • Оболонский — 14 000 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Киеве в феврале 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Киева - февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

А бюджетное жилье доступно в следующих районах:

  • Святошинский — 13 000 грн;
  • Днепровский — 14 000 грн;
  • Деснянский — 9 350 грн.

Также выгодные варианты аренды однокомнатных квартир представлены в пригородной зоне Киева в следующих населенных пунктах:

  • Софиевская Борщаговка — 15 000 грн;
  • Ирпень — 14 000 грн;
  • Петропавловская Борщаговка — 13 500 грн;
  • Вишнёвое — 13 500 грн;
  • Буча — 13 000 грн;
  • Бровары — 12 000 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Высокие цены на однокомнатные квартиры установлены в домах таких типов, как:

  • Дореволюционные (построены к 1918 году) – 30 000 грн;
  • Новостройки (построены после 2010 года) – 22 000 грн.

Первая категория пользуется спросом благодаря современной планировке, качественному ремонту и развитой инфраструктуре. Дореволюционные дома ценят уникальную архитектуру, высокие потолки и локацию в исторических кварталах Киева.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Киеве в феврале 2026 года (инфографика)
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки в Киеве – февраль 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Однокомнатные квартиры "среднего сегмента" представлены в таких домах, как:

  • Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) – 16 000 грн;
  • Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 годы) – 14 000 грн.

Самые бюджетные предложения доступны в домах таких типов:

  • Хрущёвки (построены с 1956 по 1969 годы) – 11 000 грн;
  • Панельки (построены с 1969 по 1991 год) – 11 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве

По информации ЛУН Статистика, на февраль 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве находится в диапазоне 10 000–15 000 грн.

То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (844) приходится именно на этот ценовой промежуток, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Киеве в феврале 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве по состоянию на февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на февраль 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 16 800 грн, и по такой стоимости сдается 10% однокомнатных квартир.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Киеве в феврале 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве – февраль 2026
Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало февраля 2026 аренда двухкомнатных квартир в Киеве на малый процент выросла по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале января средняя стоимость составляла от 20 500 гривен (по заключенным договорам) до 25 000 грн (предложения от арендодателей), то в феврале цена изменилась до 23 600 – 26 000 грн, то есть примерно на 8–10 % по данным ЛУН Статистика.

Фото 7 — Цены на аренду квартир в Киеве в феврале 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве – февраль 2026 год
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Самые дорогие районы для аренды:

  • Печерский — 51 700 грн;
  • Шевченковский — 34 500 грн;
  • Голосеевский — 31 900 грн.

К районам со средним ценовым уровнем на аренду двухкомнатных квартир в феврале 2026 года относятся:

  • Подольский — 25 000 грн;
  • Соломенский — 21 000 грн;
  • Оболонский — 18 300 грн;
  • Дарницкий — 18 000 грн.
Фото 8 — Цены на аренду квартир в Киеве в феврале 2026 года (инфографика)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві за районами - лютий 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Самое доступное двухкомнатное жилье предлагается в таких районах, как:

  • Святошинский — 21 000 грн;
  • Днепровский — 15 000 грн;
  • Деснянский — 11 000 грн.

Также доступны варианты в среднем ценовом диапазоне по аренде двухкомнатных квартир представлены в пригородной зоне Киева в следующих населенных пунктах:

  • Софиевская Борщаговка — 19 000 грн;
  • Буча — 18 500 грн;
  • Ирпень — 18 500 грн..

Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие квартиры традиционно представлены в домах таких типов как:

  • Дореволюционные (построены к 1918 году) — 38 000 грн;
  • Новостройки (построены после 2010 года) — 37 000 грн.

Одновременно двухкомнатные квартиры сдаются по средней цене в домах таких типов:

  • Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) — 30 000 грн;
  • Спецпроекти (построены с 1991 по 2010 годы) — 20 000 грн.
Фото 9 — Цены на аренду квартир в Киеве в феврале 2026 года (инфографика)
Средние цены аренды 2-комнатных квартир в Киеве по годам застройки – февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самые бюджетные предложения по двухкомнатным квартирам доступны в домах таких типов:

  • Панельки (построены с 1969 по 1991 год) — 14 000 грн;
  • Хрущёвки (построены с 1956 по 1969 годы) — 13 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковочных мест и развитой инфраструктурой.

Более старые дома оцениваются по более доступной цене и часто выгодное расположение в исторических или транспортно удобных районах столицы.

Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Киеве

По данным ЛУН Статистика, на февраль 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве находится в диапазоне 10 000 – 15 000 грн.

То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (424) приходится именно на этот ценовой промежуток, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Киеве в феврале 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве – февраль 2026
Инфографика ЛУН Статистика

По информации M2bomber, по состоянию на февраль 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 14 400 грн, по такой стоимости сдается 8.3% двухкомнатных квартир в Киеве. Однако по такому же проценту предлагают также квартира по цене 18 000 грн в месяц и за 21 600 в месяц.

Фото 11 — Цены на аренду квартир в Киеве в феврале 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве – февраль 2026
Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Киеве в феврале 2026 составляет 32 900 грн. То есть цена незначительно выросла примерно на 7,9% по сравнению с январем (30500 грн).

В то же время, средняя цена на аренду трехкомнатных квартир в объявлениях составляет 43 100 грн (при том, что в январе арендодатели предлагали квартиры за 43 300 грн примерно). То есть, арендодатели подняли цену примерно на 0,5%.

Фото 12 — Цены на аренду квартир в Киеве в феврале 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве – февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Така відмінність між цінами свідчить про те, що вартість у пропозиціях (оголошеннях від власників) часто не збігається з тими сумами, які готові платити орендарі.

Тому останніми місяцями простежується тенденція, коли орендодавці поступово коригують ціни на оренду в своїх оголошеннях відповідно до ринкових реалій.

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самые дорогие районы для аренды 3-комнатной квартиры:

  • Печерский — 77 600 грн;
  • Шевченковский — 49 000 грн;
  • Голосеевский — 47 400 грн.
Фото 13 — Цены на аренду квартир в Киеве в феврале 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве по районам – февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

К районам со средним ценовым уровнем на аренду трехкомнатных квартир в феврале 2026 года относятся:

  • Подольский — 35 000 грн;
  • Солом'янський — 29 000 грн;
  • Оболонский — 25 500 грн;
  • Днепровский — 25 000 грн;
  • Дарницкий — 22 500 грн.

Самая бюджетная аренда жилья доступна в таких районах, как:

  • Святошинский — 20 000 грн;
  • Деснянский — 13 500 грн.

Средние цены аренды трехкомнатных квартир по типу дома

Самые дорогие варианты аренды трехкомнатных квартир в Киеве представлены в домах таких типов:

  • Новостройки (построены после 2010 года) — 68 000 грн;
  • Дореволюционные (построены к 1918 году) — 56 000 грн.

Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир приходится на такие дома, как:

  • Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) — 43 000 грн;
  • Спецпроекти (построены с 1991 по 2010 годы) — 30 000 грн.
Фото 14 — Цены на аренду квартир в Киеве в феврале 2026 года (инфографика)
Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Киеве по годам застройки - февраль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

И, наконец, самые доступные квартиры традиционно находятся в домах таких типов:

  • Хрущёвки (построены с 1956 по 1969 год) — 15 000 грн;
  • Панельки (построены с 1969 по 1991 год) — 17 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковочных мест и развитой инфраструктурой. Более старые дома оцениваются по более доступной стоимости и часто выгодному расположению в исторических кварталах столицы.

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве

По данным ЛУН Статистика, на февраль 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве находится в диапазоне 15 000 – 20 000 грн.

То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (158) приходится именно на этот ценовой промежуток, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 15 — Цены на аренду квартир в Киеве в феврале 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве
Инфографика: ЛУН Статистика

По информации M2bomber, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве составляет 20 400 грн, по такой стоимости сдается 9,1% квартир. Такой же процент трехкомнатных квартир предлагают по цене 18000 грн и еще по цене 43200 грн в месяц.

Фото 16 — Цены на аренду квартир в Киеве в феврале 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве по состоянию на февраль 2026 г. Инфографика: m2bomber

