Цены на аренду квартир в Киеве в феврале 2026 года (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные с основных платформ недвижимости, чтобы показать актуальное состояние арендного рынка на февраль 2026 года. Подробную аналитику и инфографику смотрите ниже.

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в феврале 2026

В феврале 2026 года столичный рынок арендного жилья едва заметны, если сравнивать с прошлым годом. Согласно данным портала ЛУН Статистика, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир за последний год фактически не изменилась, двухкомнатные выросли на 4%, а трехкомнатные квартиры – на 3%. Детальнее динамику цен на квартиры в зависимости от количества комнат и районного размещения рассмотрим далее.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало февраля 2026 г. аренда однокомнатных квартир в Киеве не изменилась, причем как со стороны предложений арендодателей, так и по статистике заключенных договоров. Если в начале января средняя стоимость составляла 15 900 – 17 000 гривен, то в начале февраля цена была такой же, согласно информации ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве – февраль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Вероятно, стабильность арендной платы может быть связана с после праздничным периодом, когда активность арендаторов постепенно восстанавливается. Также оказывают влияние экономическая ситуация и ограниченное количество доступного жилья на рынке.

Сюда же можно добавить еще один фактор: январь был чрезвычайно тяжелым месяцем из-за российских обстрелов по энергетике и их последствий. Очень много домов в Киеве долгое время оставались без тепла, света и воды, а в некоторых возникали аварийные ситуации с прорывами труб и батарей. Это могло "заморозить" еще и рынок аренды.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Киева

Высокие цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы в таких районах, как:

Печерский — 36 600 грн;

Шевченковский — 28 500 грн;

Голосеевский — 21 000 грн.

В то же время, к районам со средним ценовым уровнем на аренду квартир в феврале 2026 года относятся:

Подольский — 20 700 грн;

Соломенский — 16 000 грн;

Дарницкий — 15 000 грн;

Оболонский — 14 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Киева - февраль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

А бюджетное жилье доступно в следующих районах:

Святошинский — 13 000 грн;

Днепровский — 14 000 грн;

Деснянский — 9 350 грн.

Также выгодные варианты аренды однокомнатных квартир представлены в пригородной зоне Киева в следующих населенных пунктах:

Софиевская Борщаговка — 15 000 грн;

Ирпень — 14 000 грн;

Петропавловская Борщаговка — 13 500 грн;

Вишнёвое — 13 500 грн;

Буча — 13 000 грн;

Бровары — 12 000 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Высокие цены на однокомнатные квартиры установлены в домах таких типов, как:

Дореволюционные (построены к 1918 году) – 30 000 грн;

Новостройки (построены после 2010 года) – 22 000 грн.

Первая категория пользуется спросом благодаря современной планировке, качественному ремонту и развитой инфраструктуре. Дореволюционные дома ценят уникальную архитектуру, высокие потолки и локацию в исторических кварталах Киева.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки в Киеве – февраль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Однокомнатные квартиры "среднего сегмента" представлены в таких домах, как:

Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) – 16 000 грн;

Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 годы) – 14 000 грн.

Самые бюджетные предложения доступны в домах таких типов:

Хрущёвки (построены с 1956 по 1969 годы) – 11 000 грн;

Панельки (построены с 1969 по 1991 год) – 11 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве

По информации ЛУН Статистика, на февраль 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве находится в диапазоне 10 000–15 000 грн.

То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (844) приходится именно на этот ценовой промежуток, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве по состоянию на февраль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на февраль 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 16 800 грн, и по такой стоимости сдается 10% однокомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве – февраль 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало февраля 2026 аренда двухкомнатных квартир в Киеве на малый процент выросла по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале января средняя стоимость составляла от 20 500 гривен (по заключенным договорам) до 25 000 грн (предложения от арендодателей), то в феврале цена изменилась до 23 600 – 26 000 грн, то есть примерно на 8–10 % по данным ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве – февраль 2026 год

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Самые дорогие районы для аренды:

Печерский — 51 700 грн;

Шевченковский — 34 500 грн;

Голосеевский — 31 900 грн.

К районам со средним ценовым уровнем на аренду двухкомнатных квартир в феврале 2026 года относятся:

Подольский — 25 000 грн;

Соломенский — 21 000 грн;

Оболонский — 18 300 грн;

Дарницкий — 18 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві за районами - лютий 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Самое доступное двухкомнатное жилье предлагается в таких районах, как:

Святошинский — 21 000 грн;

Днепровский — 15 000 грн;

Деснянский — 11 000 грн.

Также доступны варианты в среднем ценовом диапазоне по аренде двухкомнатных квартир представлены в пригородной зоне Киева в следующих населенных пунктах:

Софиевская Борщаговка — 19 000 грн;

Буча — 18 500 грн;

Ирпень — 18 500 грн..

Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие квартиры традиционно представлены в домах таких типов как:

Дореволюционные (построены к 1918 году) — 38 000 грн;

Новостройки (построены после 2010 года) — 37 000 грн.

Одновременно двухкомнатные квартиры сдаются по средней цене в домах таких типов:

Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) — 30 000 грн;

Спецпроекти (построены с 1991 по 2010 годы) — 20 000 грн.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир в Киеве по годам застройки – февраль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые бюджетные предложения по двухкомнатным квартирам доступны в домах таких типов:

Панельки (построены с 1969 по 1991 год) — 14 000 грн;

Хрущёвки (построены с 1956 по 1969 годы) — 13 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковочных мест и развитой инфраструктурой.

Более старые дома оцениваются по более доступной цене и часто выгодное расположение в исторических или транспортно удобных районах столицы.

Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Киеве

По данным ЛУН Статистика, на февраль 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве находится в диапазоне 10 000 – 15 000 грн.

То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (424) приходится именно на этот ценовой промежуток, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве – февраль 2026

Инфографика ЛУН Статистика

По информации M2bomber, по состоянию на февраль 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 14 400 грн, по такой стоимости сдается 8.3% двухкомнатных квартир в Киеве. Однако по такому же проценту предлагают также квартира по цене 18 000 грн в месяц и за 21 600 в месяц.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве – февраль 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Киеве в феврале 2026 составляет 32 900 грн. То есть цена незначительно выросла примерно на 7,9% по сравнению с январем (30500 грн).

В то же время, средняя цена на аренду трехкомнатных квартир в объявлениях составляет 43 100 грн (при том, что в январе арендодатели предлагали квартиры за 43 300 грн примерно). То есть, арендодатели подняли цену примерно на 0,5%.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве – февраль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Така відмінність між цінами свідчить про те, що вартість у пропозиціях (оголошеннях від власників) часто не збігається з тими сумами, які готові платити орендарі.

Тому останніми місяцями простежується тенденція, коли орендодавці поступово коригують ціни на оренду в своїх оголошеннях відповідно до ринкових реалій.

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самые дорогие районы для аренды 3-комнатной квартиры:

Печерский — 77 600 грн;

Шевченковский — 49 000 грн;

Голосеевский — 47 400 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве по районам – февраль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

К районам со средним ценовым уровнем на аренду трехкомнатных квартир в феврале 2026 года относятся:

Подольский — 35 000 грн;

Солом'янський — 29 000 грн;

Оболонский — 25 500 грн;

Днепровский — 25 000 грн;

Дарницкий — 22 500 грн.

Самая бюджетная аренда жилья доступна в таких районах, как:

Святошинский — 20 000 грн;

Деснянский — 13 500 грн.

Средние цены аренды трехкомнатных квартир по типу дома

Самые дорогие варианты аренды трехкомнатных квартир в Киеве представлены в домах таких типов:

Новостройки (построены после 2010 года) — 68 000 грн;

Дореволюционные (построены к 1918 году) — 56 000 грн.

Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир приходится на такие дома, как:

Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) — 43 000 грн;

Спецпроекти (построены с 1991 по 2010 годы) — 30 000 грн.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Киеве по годам застройки - февраль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

И, наконец, самые доступные квартиры традиционно находятся в домах таких типов:

Хрущёвки (построены с 1956 по 1969 год) — 15 000 грн;

Панельки (построены с 1969 по 1991 год) — 17 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковочных мест и развитой инфраструктурой. Более старые дома оцениваются по более доступной стоимости и часто выгодному расположению в исторических кварталах столицы.

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве

По данным ЛУН Статистика, на февраль 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве находится в диапазоне 15 000 – 20 000 грн.

То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (158) приходится именно на этот ценовой промежуток, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве

Инфографика: ЛУН Статистика

По информации M2bomber, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве составляет 20 400 грн, по такой стоимости сдается 9,1% квартир. Такой же процент трехкомнатных квартир предлагают по цене 18000 грн и еще по цене 43200 грн в месяц.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве по состоянию на февраль 2026 г. Инфографика: m2bomber

