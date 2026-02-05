- Категорія
Ціни на оренду квартир в Києві у лютому 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані з основних платформ з нерухомості, щоб показати актуальний стан орендного ринку на лютий 2026 року. Детальну аналітику та інфографіку дивиться нижче.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Києві у лютому 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир в Києві у лютому 2026
У лютому 2026 року столичний ринок орендного житла ледь помітні зміни, якщо порівнювати з минулим роком. Згідно з даними порталу ЛУН Статистика, середня вартість оренди однокімнатних квартир за останній рік фактично не змінилася, двокімнатні зросли на 4%, а трикімнатні квартири – на 3%. Детальніше динаміку цін на квартири залежно від кількості кімнат та районного розміщення розглянемо далі.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Києву
Станом на початок лютого 2026 року оренда однокімнатних квартир у Києві не змінилася, причому як з боку пропозицій орендодавців, так і по статистиці укладених договорів. Якщо на початку січня середня вартість складала 15 900 – 17 000 гривень, то на початку лютого ціна була такою самою, згідно з інформацією ЛУН Статистика.
Ймовірно, стабільність орендної плати може бути пов'язана з післясвятковим періодом, коли активність орендарів поступово відновлюється. Також вплив мають економічна ситуація та обмежена кількість доступного житла на ринку.
Сюди ж можна додати ще один фактор: січень був надзвичайно важким місяцем через російські обстріли по енергетиці та його наслідки. Дуже багато будинків у Києві довго залишалися без тепла, світла та води, а в деяких виникали аварійні ситуації з проривами труб та батарей. Це могло “заморозити” ще й ринок оренди.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Києва
Найвищі ціни на оренду однокімнатних квартир зафіксовані в таких районах, як:
- Печерський — 36 600 грн;
- Шевченківський — 28 500 грн;
- Голосіївський — 21 000 грн.
Водночас, до районів із середнім ціновим рівнем на оренду квартир у лютому 2026 належать:
- Подільський — 20 700 грн;
- Солом'янський — 16 000 грн;
- Дарницький — 15 000 грн;
- Оболонський — 14 000 грн.
А найбюджетніше житло доступне у наступних районах:
- Святошинський — 13 000 грн;
- Дніпровський — 14 000 грн;
- Деснянський — 9 350 грн.
Також вигідні варіанти оренди однокімнатних квартир представлені в приміській зоні Києва в таких населених пунктах:
- Софіївська Борщагівка — 15 000 грн;
- Ірпінь — 14 000 грн;
- Петропавлівська Борщагівка — 13 500 грн;
- Вишневе — 13 500 грн;
- Буча — 13 000 грн;
- Бровари — 12 000 грн.
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови
Найвищі ціни на однокімнатні квартири встановлені у будинках таких типів, як:
- Дореволюційні (побудовані до 1918 року) – 30 000 грн;
- Новобудови (побудовані після 2010 року) – 22 000 грн.
Перша категорія користується попитом завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі. Дореволюційні будинки цінуються за унікальну архітектуру, високі стелі та локацію в історичних кварталах Києва.
Водночас однокімнатні квартири "середнього сегменту" представлені в таких будинках, як:
- Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) – 16 000 грн;
- Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) – 14 000 грн.
Найбюджетніші пропозиції доступні в будинках таких типів:
- Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) – 11 000 грн;
- Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) – 11 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві
За інформацією ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 10 000–15 000 грн.
Тобто, найбільша кількість пропозицій з оренди однокімнатних квартир (844) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас за даними M2bomber, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Києві становить 16 800 грн, і за такою вартістю здається 10% однокімнатних квартир.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Києву
Станом на початок лютого 2026 року оренда двокімнатних квартир у Києві на малий відсоток зросла, порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку січня середня вартість становила від 20 500 гривень (за укладеними договорами) до 25 000 грн (пропозиції від орендодавців), то в лютому ціна змінилася до 23 600 – 26 000 грн, тобто приблизно на 8–10 % за даними ЛУН Статистика.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві по районах
Найдорожчі райони для оренди:
- Печерський — 51 700 грн;
- Шевченківський — 34 500 грн;
- Голосіївський — 31 900 грн.
До районів із середнім ціновим рівнем на оренду двокімнатних квартир у лютому 2026 належать:
- Подільський — 25 000 грн;
- Солом'янський — 21 000 грн;
- Оболонський — 18 300 грн;
- Дарницький — 18 000 грн.
Найдоступніше двокімнатне житло для оренди пропонується у таких районах, як:
- Святошинський — 21 000 грн;
- Дніпровський — 15 000 грн;
- Деснянський — 11 000 грн.
Також доступні варіанти в середньому ціновому діапазоні з оренди двокімнатних квартир представлені в приміській зоні Києва в таких населених пунктах:
- Софіївська Борщагівка — 19 000 грн;
- Буча — 18 500 грн;
- Ірпінь — 18 500 грн..
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі квартири традиційно представлені у будинках таких типів, як:
- Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 38 000 грн;
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 37 000 грн.
Водночас двокімнатні квартири здаються за середньою ціною у будинках таких типів:
- Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 30 000 грн;
- Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 20 000 грн.
Найбюджетніші пропозиції по двокімнатним квартирам доступні в будинках таких типів:
- Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 14 000 грн;
- Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 13 000 грн.
Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркувальних місць та розвиненою інфраструктурою.
Старіші будинки оцінюються за доступнішу ціну та часто вигідне розташування в історичних або транспортно зручних районах столиці.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві
За даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 10 000 – 15 000 грн.
Тобто, найбільша кількість пропозицій з оренди двокімнатних квартир (424) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас за інформацією M2bomber, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 14 400 грн, за такою вартістю здається 8.3% двокімнатних квартир в Києві. Проте за таким самим відсотком пропонують також квартира за ціною 18 000 грн на місяць та за 21 600 на місяць.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Києву
Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Києві у лютому 2026 року становить 32 900 грн. Тобто ціна незначно зросла приблизно на 7,9% порівняно з січнем (30 500 грн).
Водночас середня ціна на оренду трикімнатних квартир в оголошеннях становить 43 100 грн (при тому, що в січні орендодавці пропонували квартири за 43 300 грн приблизно). Тобто орендодавці підняли ціну приблизно на 0,5%.
Така відмінність між цінами свідчить про те, що вартість у пропозиціях (оголошеннях від власників) часто не збігається з тими сумами, які готові платити орендарі.
Тому останніми місяцями простежується тенденція, коли орендодавці поступово коригують ціни на оренду в своїх оголошеннях відповідно до ринкових реалій.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчі райони для оренди 3-кімнатної квартири:
- Печерський — 77 600 грн;
- Шевченківський — 49 000 грн;
- Голосіївський — 47 400 грн.
До районів із середнім ціновим рівнем на оренду трикімнатних квартир у лютому 2026 належать:
- Подільський — 35 000 грн;
- Солом'янський — 29 000 грн;
- Оболонський — 25 500 грн;
- Дніпровський — 25 000 грн;
- Дарницький — 22 500 грн.
Найбюджетніша оренда житла доступна у таких районах, як:
- Святошинський — 20 000 грн;
- Деснянський — 13 500 грн.
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за типом будинку
Найдорожчі варіанти оренди трикімнатних квартир в Києві представлені у будинках таких типів:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 68 000 грн;
- Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 56 000 грн.
Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир припадає на такі будинки, як:
- Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 43 000 грн;
- Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 30 000 грн.
І нарешті, найдоступніші квартири традиційно знаходяться у будинках таких типів:
- Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 15 000 грн;
- Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 17 000 грн.
Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркувальних місць та розвиненою інфраструктурою. Старіші будинки оцінюються за доступнішу вартість та часто вигідне розташування в історичних кварталах столиці.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві
За даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 15 000 – 20 000 грн.
Тобто, найбільша кількість пропозицій з оренди трикімнатних квартир (158) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.
За інформацією M2bomber, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві становить 20 400 грн, за такою вартістю здається 9,1 % квартир. Такий самий відсоток трикімнатних квартир пропонують за ціною 18 000 грн та ще за ціною 43 200 грн за місяць.
