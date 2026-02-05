Ціни на оренду квартир в Києві у лютому 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані з основних платформ з нерухомості, щоб показати актуальний стан орендного ринку на лютий 2026 року. Детальну аналітику та інфографіку дивиться нижче.

Як змінились ціни на оренду квартир в Києві у лютому 2026

У лютому 2026 року столичний ринок орендного житла ледь помітні зміни, якщо порівнювати з минулим роком. Згідно з даними порталу ЛУН Статистика, середня вартість оренди однокімнатних квартир за останній рік фактично не змінилася, двокімнатні зросли на 4%, а трикімнатні квартири – на 3%. Детальніше динаміку цін на квартири залежно від кількості кімнат та районного розміщення розглянемо далі.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Києву

Станом на початок лютого 2026 року оренда однокімнатних квартир у Києві не змінилася, причому як з боку пропозицій орендодавців, так і по статистиці укладених договорів. Якщо на початку січня середня вартість складала 15 900 – 17 000 гривень, то на початку лютого ціна була такою самою, згідно з інформацією ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Києві – лютий 2026

інфографіка ЛУН Статистика

Ймовірно, стабільність орендної плати може бути пов'язана з післясвятковим періодом, коли активність орендарів поступово відновлюється. Також вплив мають економічна ситуація та обмежена кількість доступного житла на ринку.

Сюди ж можна додати ще один фактор: січень був надзвичайно важким місяцем через російські обстріли по енергетиці та його наслідки. Дуже багато будинків у Києві довго залишалися без тепла, світла та води, а в деяких виникали аварійні ситуації з проривами труб та батарей. Це могло “заморозити” ще й ринок оренди.

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Києва

Найвищі ціни на оренду однокімнатних квартир зафіксовані в таких районах, як:

Печерський — 36 600 грн;

Шевченківський — 28 500 грн;

Голосіївський — 21 000 грн.

Водночас, до районів із середнім ціновим рівнем на оренду квартир у лютому 2026 належать:

Подільський — 20 700 грн;

Солом'янський — 16 000 грн;

Дарницький — 15 000 грн;

Оболонський — 14 000 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Києва - лютий 2026

інфографіка: ЛУН Статистика

А найбюджетніше житло доступне у наступних районах:

Святошинський — 13 000 грн;

Дніпровський — 14 000 грн;

Деснянський — 9 350 грн.

Також вигідні варіанти оренди однокімнатних квартир представлені в приміській зоні Києва в таких населених пунктах:

Софіївська Борщагівка — 15 000 грн;

Ірпінь — 14 000 грн;

Петропавлівська Борщагівка — 13 500 грн;

Вишневе — 13 500 грн;

Буча — 13 000 грн;

Бровари — 12 000 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найвищі ціни на однокімнатні квартири встановлені у будинках таких типів, як:

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) – 30 000 грн;

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 22 000 грн.

Перша категорія користується попитом завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі. Дореволюційні будинки цінуються за унікальну архітектуру, високі стелі та локацію в історичних кварталах Києва.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови в Києві – лютий 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас однокімнатні квартири "середнього сегменту" представлені в таких будинках, як:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) – 16 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) – 14 000 грн.

Найбюджетніші пропозиції доступні в будинках таких типів:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) – 11 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) – 11 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві

За інформацією ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 10 000–15 000 грн.

Тобто, найбільша кількість пропозицій з оренди однокімнатних квартир (844) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві станом на лютий 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас за даними M2bomber, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Києві становить 16 800 грн, і за такою вартістю здається 10% однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві - лютий 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Києву

Станом на початок лютого 2026 року оренда двокімнатних квартир у Києві на малий відсоток зросла, порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку січня середня вартість становила від 20 500 гривень (за укладеними договорами) до 25 000 грн (пропозиції від орендодавців), то в лютому ціна змінилася до 23 600 – 26 000 грн, тобто приблизно на 8–10 % за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві - лютий 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві по районах

Найдорожчі райони для оренди:

Печерський — 51 700 грн;

Шевченківський — 34 500 грн;

Голосіївський — 31 900 грн.

До районів із середнім ціновим рівнем на оренду двокімнатних квартир у лютому 2026 належать:

Подільський — 25 000 грн;

Солом'янський — 21 000 грн;

Оболонський — 18 300 грн;

Дарницький — 18 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві за районами - лютий 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Найдоступніше двокімнатне житло для оренди пропонується у таких районах, як:

Святошинський — 21 000 грн;

Дніпровський — 15 000 грн;

Деснянський — 11 000 грн.

Також доступні варіанти в середньому ціновому діапазоні з оренди двокімнатних квартир представлені в приміській зоні Києва в таких населених пунктах:

Софіївська Борщагівка — 19 000 грн;

Буча — 18 500 грн;

Ірпінь — 18 500 грн..

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі квартири традиційно представлені у будинках таких типів, як:

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 38 000 грн;

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 37 000 грн.

Водночас двокімнатні квартири здаються за середньою ціною у будинках таких типів:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 30 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 20 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир в Києві за роками забудови - лютий 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбюджетніші пропозиції по двокімнатним квартирам доступні в будинках таких типів:

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 14 000 грн;

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 13 000 грн.

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркувальних місць та розвиненою інфраструктурою.

Старіші будинки оцінюються за доступнішу ціну та часто вигідне розташування в історичних або транспортно зручних районах столиці.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві

За даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 10 000 – 15 000 грн.

Тобто, найбільша кількість пропозицій з оренди двокімнатних квартир (424) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві - лютий 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Водночас за інформацією M2bomber, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 14 400 грн, за такою вартістю здається 8.3% двокімнатних квартир в Києві. Проте за таким самим відсотком пропонують також квартира за ціною 18 000 грн на місяць та за 21 600 на місяць.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві - лютий 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Києву

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Києві у лютому 2026 року становить 32 900 грн. Тобто ціна незначно зросла приблизно на 7,9% порівняно з січнем (30 500 грн).

Водночас середня ціна на оренду трикімнатних квартир в оголошеннях становить 43 100 грн (при тому, що в січні орендодавці пропонували квартири за 43 300 грн приблизно). Тобто орендодавці підняли ціну приблизно на 0,5%.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві – лютий 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Така відмінність між цінами свідчить про те, що вартість у пропозиціях (оголошеннях від власників) часто не збігається з тими сумами, які готові платити орендарі.

Тому останніми місяцями простежується тенденція, коли орендодавці поступово коригують ціни на оренду в своїх оголошеннях відповідно до ринкових реалій.

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчі райони для оренди 3-кімнатної квартири:

Печерський — 77 600 грн;

Шевченківський — 49 000 грн;

Голосіївський — 47 400 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві за районами – лютий 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

До районів із середнім ціновим рівнем на оренду трикімнатних квартир у лютому 2026 належать:

Подільський — 35 000 грн;

Солом'янський — 29 000 грн;

Оболонський — 25 500 грн;

Дніпровський — 25 000 грн;

Дарницький — 22 500 грн.

Найбюджетніша оренда житла доступна у таких районах, як:

Святошинський — 20 000 грн;

Деснянський — 13 500 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за типом будинку

Найдорожчі варіанти оренди трикімнатних квартир в Києві представлені у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 68 000 грн;

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 56 000 грн.

Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир припадає на такі будинки, як:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 43 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 30 000 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир в Києві за роками забудови — лютий 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

І нарешті, найдоступніші квартири традиційно знаходяться у будинках таких типів:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 15 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 17 000 грн.

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркувальних місць та розвиненою інфраструктурою. Старіші будинки оцінюються за доступнішу вартість та часто вигідне розташування в історичних кварталах столиці.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві

За даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 15 000 – 20 000 грн.

Тобто, найбільша кількість пропозицій з оренди трикімнатних квартир (158) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві

Інфографіка: ЛУН Статистика

За інформацією M2bomber, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві становить 20 400 грн, за такою вартістю здається 9,1 % квартир. Такий самий відсоток трикімнатних квартир пропонують за ціною 18 000 грн та ще за ціною 43 200 грн за місяць.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві станом на лютий 2026 Інфографіка: m2bomber

