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Цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2026 года
Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Харькова по состоянию на ноябрь 2026 года. Подробный обзор цен на аренду с инфографикой по ключевым тенденциям читайте в материале.
- Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2026 года
- Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Харькове
- Сколько стоит аренда двухкомнатной квартиры в Харькове
- Сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры в Харькове
Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2026 года
Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год стоимость аренды однокомнатных квартир в Харькове выросла на 104,3%, двухкомнатных на 130,77%, а трехкомнатных на 62,5%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры.
Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Харькове
Средняя цена аренды 1-комнатной квартиры
По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Харькове составляет 9 500 грн в месяц. По сравнению с ноябрем 2025 года, когда аренда стоила около 4 000 грн, цена выросла примерно на 137,5%. В то же время за последние месяцы цены на аренду квартир в Харькове колебались в пределах 9 000–9 500 грн.
Стоимость аренды однокомнатных квартир по районам Харькова
Цены на аренду квартир в Харькове в целом отличаются более низкой стоимостью по сравнению, например, с рынками недвижимости Киева или Львова.
Лидером среди самых дорогих районов для аренды остается:
- Шевченковский район — 12 000 грн.
Средняя цена аренды 1-комнатной квартиры в Харькове:
- Салтовский район — 9 000 грн.
Самая доступная аренда квартиры в Харькове:
- Киевский район — 8 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир
Согласно данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды 1-комнатных квартир в Харькове составляет 8 000–10 000 грн.
Больше всего предложений по аренде 1-комнатных квартир в Харькове (около 213 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове составляет 10 000 грн. Именно по такой цене выставлено 10% всех “однушек”.
Сколько стоит аренда двухкомнатной квартиры в Харькове
Средняя цена аренды 2-комнатной квартиры
По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года средняя стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Харькове составляет 15 000 грн в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда аренда квартиры в Харькове стоила около 6 000 грн, цена выросла примерно на 150%. За последний месяц стоимость аренды не изменилась.
Стоимость аренды двухкомнатных квартир по районам Харькова
Харьковский рынок аренды недвижимости в целом отличается более низкими ценами по сравнению, например, с Киевом или Львовом.
Лидером среди самых дорогих районов для аренды остается:
- Шевченковский район — 17 000 грн.
Средняя цена аренды квартир в Харькове:
- Киевский район — 15 800 грн.
Самая доступная аренда 2-комнатной квартиры в Харькове:
- Салтовский район — 13 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир
Согласно данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды 2-комнатных квартир в Харькове составляет 15 000–20 000 грн.
Больше всего предложений по аренде 2-комнатных квартир в Харькове (около 181 объявления) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, по данным M2bomber, в ноябре 2026 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове составляет 12 000 грн. Именно по такой цене выставлено 13,4% всех двухкомнатных квартир.
Сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры в Харькове
Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Харькове
В отличие от одно- и двухкомнатных квартир, аренда 3-комнатной квартиры в Харькове остается относительно более дешевой по сравнению с другими крупными городами Украины. По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года средняя стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Харькове составляет 16 300 грн в месяц. По сравнению с ноябрем 2025 года, когда аренда такого жилья стоила 10 000 грн, цена выросла на 63%.
Стоимость аренды трехкомнатных квартир по районам Харькова
В целом стоимость аренды квартир в Харькове ниже, чем в Киеве и Львове.
Самая дорогая аренда квартир в Харькове:
- Шевченковский район — 25 000 грн.
Самая доступная аренда 3-комнатной квартиры в Харькове:
- Салтовский район — 15 000 грн.
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир по районам Харькова — ноябрь 2026 годаИнфографика: ЛУН Статистика
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды 3-комнатных квартир в Харькове составляет 15 000–20 000 грн.
Больше всего предложений по аренде 3-комнатных квартир в Харькове (95 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатной квартиры в Харькове составляет 15 200 грн. Именно по такой цене выставлено 12% всех трехкомнатных квартир.
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