Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Харькова по состоянию на ноябрь 2026 года. Подробный обзор цен на аренду с инфографикой по ключевым тенденциям читайте в материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2026 года

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год стоимость аренды однокомнатных квартир в Харькове выросла на 104,3%, двухкомнатных на 130,77%, а трехкомнатных на 62,5%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Харькове

Средняя цена аренды 1-комнатной квартиры

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Харькове составляет 9 500 грн в месяц. По сравнению с ноябрем 2025 года, когда аренда стоила около 4 000 грн, цена выросла примерно на 137,5%. В то же время за последние месяцы цены на аренду квартир в Харькове колебались в пределах 9 000–9 500 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Харькове (желтый график) — ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость аренды однокомнатных квартир по районам Харькова

Цены на аренду квартир в Харькове в целом отличаются более низкой стоимостью по сравнению, например, с рынками недвижимости Киева или Львова.

Лидером среди самых дорогих районов для аренды остается:

Шевченковский район — 12 000 грн.

Средняя цена аренды 1-комнатной квартиры в Харькове:

Салтовский район — 9 000 грн.

Самая доступная аренда квартиры в Харькове:

Киевский район — 8 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Харькова — ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир

Согласно данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды 1-комнатных квартир в Харькове составляет 8 000–10 000 грн.

Больше всего предложений по аренде 1-комнатных квартир в Харькове (около 213 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове по состоянию на ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове составляет 10 000 грн. Именно по такой цене выставлено 10% всех “однушек”.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове — ноябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber

Сколько стоит аренда двухкомнатной квартиры в Харькове

Средняя цена аренды 2-комнатной квартиры

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года средняя стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Харькове составляет 15 000 грн в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда аренда квартиры в Харькове стоила около 6 000 грн, цена выросла примерно на 150%. За последний месяц стоимость аренды не изменилась.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове (красный график) — ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость аренды двухкомнатных квартир по районам Харькова

Харьковский рынок аренды недвижимости в целом отличается более низкими ценами по сравнению, например, с Киевом или Львовом.

Лидером среди самых дорогих районов для аренды остается:

Шевченковский район — 17 000 грн.

Средняя цена аренды квартир в Харькове:

Киевский район — 15 800 грн.

Самая доступная аренда 2-комнатной квартиры в Харькове:

Салтовский район — 13 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир по районам Харькова — ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир

Согласно данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды 2-комнатных квартир в Харькове составляет 15 000–20 000 грн.

Больше всего предложений по аренде 2-комнатных квартир в Харькове (около 181 объявления) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове по состоянию на ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, в ноябре 2026 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове составляет 12 000 грн. Именно по такой цене выставлено 13,4% всех двухкомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове — ноябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber

Сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры в Харькове

Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Харькове

В отличие от одно- и двухкомнатных квартир, аренда 3-комнатной квартиры в Харькове остается относительно более дешевой по сравнению с другими крупными городами Украины. По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года средняя стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Харькове составляет 16 300 грн в месяц. По сравнению с ноябрем 2025 года, когда аренда такого жилья стоила 10 000 грн, цена выросла на 63%.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Харькове (синий график) — ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость аренды трехкомнатных квартир по районам Харькова

В целом стоимость аренды квартир в Харькове ниже, чем в Киеве и Львове.

Самая дорогая аренда квартир в Харькове:

Шевченковский район — 25 000 грн.

Самая доступная аренда 3-комнатной квартиры в Харькове:

Салтовский район — 15 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир по районам Харькова — ноябрь 2026 годаИнфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды 3-комнатных квартир в Харькове составляет 15 000–20 000 грн.

Больше всего предложений по аренде 3-комнатных квартир в Харькове (95 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове, ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатной квартиры в Харькове составляет 15 200 грн. Именно по такой цене выставлено 12% всех трехкомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове — ноябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber

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