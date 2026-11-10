UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,41

+0,09

EUR

50,82

+0,17

Наличный курс:

USD

46,25

46,05

EUR

51,86

51,56

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Недвижимость
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2026 года

Харьков
Сколько стоит аренда квартиры в Харькове: цены в ноябре 2026 года

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Харькова по состоянию на ноябрь 2026 года. Подробный обзор цен на аренду с инфографикой по ключевым тенденциям читайте в материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2026 года

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год стоимость аренды однокомнатных квартир в Харькове выросла на 104,3%, двухкомнатных на 130,77%, а трехкомнатных на 62,5%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Харькове

Средняя цена аренды 1-комнатной квартиры

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Харькове составляет 9 500 грн в месяц. По сравнению с ноябрем 2025 года, когда аренда стоила около 4 000 грн, цена выросла примерно на 137,5%. В то же время за последние месяцы цены на аренду квартир в Харькове колебались в пределах 9 000–9 500 грн.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2026 года
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Харькове (желтый график) — ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость аренды однокомнатных квартир по районам Харькова

Цены на аренду квартир в Харькове в целом отличаются более низкой стоимостью по сравнению, например, с рынками недвижимости Киева или Львова.

Лидером среди самых дорогих районов для аренды остается:

  • Шевченковский район — 12 000 грн.

Средняя цена аренды 1-комнатной квартиры в Харькове:

  • Салтовский район — 9 000 грн.

Самая доступная аренда квартиры в Харькове:

  • Киевский район — 8 000 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2026 года
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Харькова — ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир

Согласно данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды 1-комнатных квартир в Харькове составляет 8 000–10 000 грн.

Больше всего предложений по аренде 1-комнатных квартир в Харькове (около 213 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове по состоянию на ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове составляет 10 000 грн. Именно по такой цене выставлено 10% всех “однушек”.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове — ноябрь 2026 года
Инфографика: m2bomber

Сколько стоит аренда двухкомнатной квартиры в Харькове

Средняя цена аренды 2-комнатной квартиры

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года средняя стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Харькове составляет 15 000 грн в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда аренда квартиры в Харькове стоила около 6 000 грн, цена выросла примерно на 150%. За последний месяц стоимость аренды не изменилась.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2026 года
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове (красный график) — ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость аренды двухкомнатных квартир по районам Харькова

Харьковский рынок аренды недвижимости в целом отличается более низкими ценами по сравнению, например, с Киевом или Львовом.

Лидером среди самых дорогих районов для аренды остается:

  • Шевченковский район — 17 000 грн.

Средняя цена аренды квартир в Харькове:

  • Киевский район — 15 800 грн.

Самая доступная аренда 2-комнатной квартиры в Харькове:

  • Салтовский район — 13 000 грн.
Фото 7 — Цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2026 года
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир по районам Харькова — ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир

Согласно данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды 2-комнатных квартир в Харькове составляет 15 000–20 000 грн.

Больше всего предложений по аренде 2-комнатных квартир в Харькове (около 181 объявления) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове по состоянию на ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, в ноябре 2026 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове составляет 12 000 грн. Именно по такой цене выставлено 13,4% всех двухкомнатных квартир.

Фото 9 — Цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове — ноябрь 2026 года
Инфографика: m2bomber

Сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры в Харькове

Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Харькове

В отличие от одно- и двухкомнатных квартир, аренда 3-комнатной квартиры в Харькове остается относительно более дешевой по сравнению с другими крупными городами Украины. По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года средняя стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Харькове составляет 16 300 грн в месяц. По сравнению с ноябрем 2025 года, когда аренда такого жилья стоила 10 000 грн, цена выросла на 63%.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2026 года
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Харькове (синий график) — ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость аренды трехкомнатных квартир по районам Харькова

В целом стоимость аренды квартир в Харькове ниже, чем в Киеве и Львове.

Самая дорогая аренда квартир в Харькове:

  • Шевченковский район — 25 000 грн.

Самая доступная аренда 3-комнатной квартиры в Харькове:

  • Салтовский район — 15 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир по районам Харькова — ноябрь 2026 годаИнфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды 3-комнатных квартир в Харькове составляет 15 000–20 000 грн.

Больше всего предложений по аренде 3-комнатных квартир в Харькове (95 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 11 — Цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове, ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатной квартиры в Харькове составляет 15 200 грн. Именно по такой цене выставлено 12% всех трехкомнатных квартир.

Фото 12 — Цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове — ноябрь 2026 года
Инфографика: m2bomber

Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах:

  • Цены на аренду квартир в Киеве в сентябре 2026 (инфографика);
  • Цены на аренду квартир в Днепре в сентябре 2026 (инфографика);
  • Цены на аренду квартир в Украине в сентябре 2026 (инфографика).

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности