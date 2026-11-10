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Ціни на оренду квартир у Харкові у листопаді 2026 року

Харків
Скільки коштує оренда квартири у Харкові: ціни у листопаді 2026

Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Харкова станом на листопад 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях, читайте у матеріалі.

Як змінилися ціни на оренду квартир у Харкові у листопаді 2026 року

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік вартість оренди однокімнатних квартир у Харкові зросла на 104,3%, двокімнатних на 130,77%, а трикімнатних на 62,5%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири у Харкові

Середня ціна оренди 1-кімнатної квартири

За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Харкові становить 9 500 грн на місяць. Порівняно з листопадом 2025 року, коли оренда коштувала близько 4 000 грн, ціна зросла приблизно на 137,5%. Водночас за останні місяці ціни на оренду квартир у Харкові коливалися в межах 9 000-9 500 грн.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир у Харкові у листопаді 2026 року
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Харкові (жовтий графік) — листопад 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Вартість оренди однокімнатних квартир по районах Харкова

Ціни на оренду квартир у Харкові загалом вирізняються нижчою вартістю порівняно, наприклад, з Київським чи Львівським ринком нерухомості.  

Лідером серед найдорожчих районів для оренди залишається:

  • Шевченківський район — 12 000 грн.

Середня ціна оренди 1-кімнатної квартири в Харкові: 

  • Салтівський район — 9 000 грн.

Найдоступніша оренда квартири у Харкові: 

  • Київський район — 8 000 грн.
Фото 3 — Ціни на оренду квартир у Харкові у листопаді 2026 року
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районах Харкова — листопад 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди однокімнатних квартир

Згідно з даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди 1-кімнатних квартир у Харкові становить 8 000-10 000 грн. 

Найбільше пропозицій з оренди 1-кімнатної квартири в Харкові (близько 213 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир у Харкові у листопаді 2026 року
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові станом на листопад 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними M2bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові становить 10 000 грн. Саме за такою ціною виставлено 10% усіх “однушок”.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир у Харкові у листопаді 2026 року
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові — листопад 2026
Інфографіка: m2bomber

Скільки коштує оренда двокімнатної квартири у Харкові

Середня ціна оренди 2-кімнатної квартири

За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року середня вартість оренди 2-кімнатної квартири в Харкові становить 15 000 грн на місяць. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли оренда квартири в Харкові коштувала близько 6 000 грн, ціна зросла приблизно на 150%. За останній місяць вартість оренди не змінилася.

Фото 6 — Ціни на оренду квартир у Харкові у листопаді 2026 року
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Харкові (червоний графік) — листопад 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Вартість оренди двокімнатних квартир по районах Харкова

Харківський ринок оренди нерухомості загалом вирізняється нижчими цінами порівняно, наприклад, з Києвом чи Львовом.

Лідером серед найдорожчих районів для оренди залишається:

  • Шевченківський район — 17 000 грн.

Середня ціна на оренду квартир у Харкові: 

  • Київський район — 15 800 грн.

Найдоступніша оренда 2-кімнатної квартири у Харкові: 

  • Салтівський район — 13 000 грн.
Фото 7 — Ціни на оренду квартир у Харкові у листопаді 2026 року
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир по районах Харкова — листопад 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир

Згідно з даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди 2-кімнатних квартир у Харкові становить 15 000-20 000 грн. 

Найбільше пропозицій з оренди 2-кімнатної квартири в Харкові (близько 181 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 8 — Ціни на оренду квартир у Харкові у листопаді 2026 року
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові станом на листопад 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними M2bomber, у листопаді 2026 року найпоширеніша ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові становить 12 000 грн. Саме за такою ціною виставлено 13,4% усіх двокімнатних квартир.

Фото 9 — Ціни на оренду квартир у Харкові у листопаді 2026 року
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові — листопад 2026
Інфографіка: m2bomber

Скільки коштує оренда трикімнатної квартири у Харкові

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Харкову

На відміну від одно- та двокімнатних квартир, оренда 3-кімнатної квартири в Харкові залишається відносно дешевшою порівняно з іншими великими містами України. За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року середня вартість оренди 3-кімнатної квартири в Харкові становить 16 300 грн на місяць. Порівняно з листопадом 2025 року, коли оренда такого житла коштувала 10 000 грн, ціна зросла на 63%.

Фото 10 — Ціни на оренду квартир у Харкові у листопаді 2026 року
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Харкові (синій графік) — листопад 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Вартість оренди трикімнатних квартир по районах Харкова

Загалом вартість оренди квартир у Харкові нижчі, ніж у Києві та Львові.

Найдорожча оренда квартир у Харкові:

  • Шевченківський район — 25 000 грн.

Найдоступніша оренда 3-кімнатної квартири в Харкові: 

  • Салтівський район — 15 000 грн.
Фото 11 — Ціни на оренду квартир у Харкові у листопаді 2026 року
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир по районах Харкова — листопад 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди 3-кімнатних квартир у Харкові становить 15 000-20 000 грн. 

Найбільше пропозицій з оренди 3-кімнатних квартир у Харкові (95 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 12 — Ціни на оренду квартир у Харкові у листопаді 2026 року
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові, листопад 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними M2bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна оренди квартири у Харкові за “трьошку” становить 15 200 грн. Саме за такою ціною виставлено 12% усіх трикімнатних квартир.

Фото 13 — Ціни на оренду квартир у Харкові у листопаді 2026 року
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові — листопад 2026
Інфографіка: m2bomber

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