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Ціни на оренду квартир у Харкові у листопаді 2026 року
Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Харкова станом на листопад 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях, читайте у матеріалі.
- Як змінилися ціни на оренду квартир у Харкові у листопаді 2026 року
- Скільки коштує оренда однокімнатної квартири у Харкові
- Скільки коштує оренда двокімнатної квартири у Харкові
- Скільки коштує оренда трикімнатної квартири у Харкові
Як змінилися ціни на оренду квартир у Харкові у листопаді 2026 року
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік вартість оренди однокімнатних квартир у Харкові зросла на 104,3%, двокімнатних на 130,77%, а трикімнатних на 62,5%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири.
Скільки коштує оренда однокімнатної квартири у Харкові
Середня ціна оренди 1-кімнатної квартири
За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Харкові становить 9 500 грн на місяць. Порівняно з листопадом 2025 року, коли оренда коштувала близько 4 000 грн, ціна зросла приблизно на 137,5%. Водночас за останні місяці ціни на оренду квартир у Харкові коливалися в межах 9 000-9 500 грн.
Вартість оренди однокімнатних квартир по районах Харкова
Ціни на оренду квартир у Харкові загалом вирізняються нижчою вартістю порівняно, наприклад, з Київським чи Львівським ринком нерухомості.
Лідером серед найдорожчих районів для оренди залишається:
- Шевченківський район — 12 000 грн.
Середня ціна оренди 1-кімнатної квартири в Харкові:
- Салтівський район — 9 000 грн.
Найдоступніша оренда квартири у Харкові:
- Київський район — 8 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди однокімнатних квартир
Згідно з даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди 1-кімнатних квартир у Харкові становить 8 000-10 000 грн.
Найбільше пропозицій з оренди 1-кімнатної квартири в Харкові (близько 213 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас, за даними M2bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові становить 10 000 грн. Саме за такою ціною виставлено 10% усіх “однушок”.
Скільки коштує оренда двокімнатної квартири у Харкові
Середня ціна оренди 2-кімнатної квартири
За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року середня вартість оренди 2-кімнатної квартири в Харкові становить 15 000 грн на місяць. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли оренда квартири в Харкові коштувала близько 6 000 грн, ціна зросла приблизно на 150%. За останній місяць вартість оренди не змінилася.
Вартість оренди двокімнатних квартир по районах Харкова
Харківський ринок оренди нерухомості загалом вирізняється нижчими цінами порівняно, наприклад, з Києвом чи Львовом.
Лідером серед найдорожчих районів для оренди залишається:
- Шевченківський район — 17 000 грн.
Середня ціна на оренду квартир у Харкові:
- Київський район — 15 800 грн.
Найдоступніша оренда 2-кімнатної квартири у Харкові:
- Салтівський район — 13 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир
Згідно з даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди 2-кімнатних квартир у Харкові становить 15 000-20 000 грн.
Найбільше пропозицій з оренди 2-кімнатної квартири в Харкові (близько 181 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас, за даними M2bomber, у листопаді 2026 року найпоширеніша ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові становить 12 000 грн. Саме за такою ціною виставлено 13,4% усіх двокімнатних квартир.
Скільки коштує оренда трикімнатної квартири у Харкові
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Харкову
На відміну від одно- та двокімнатних квартир, оренда 3-кімнатної квартири в Харкові залишається відносно дешевшою порівняно з іншими великими містами України. За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року середня вартість оренди 3-кімнатної квартири в Харкові становить 16 300 грн на місяць. Порівняно з листопадом 2025 року, коли оренда такого житла коштувала 10 000 грн, ціна зросла на 63%.
Вартість оренди трикімнатних квартир по районах Харкова
Загалом вартість оренди квартир у Харкові нижчі, ніж у Києві та Львові.
Найдорожча оренда квартир у Харкові:
- Шевченківський район — 25 000 грн.
Найдоступніша оренда 3-кімнатної квартири в Харкові:
- Салтівський район — 15 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди 3-кімнатних квартир у Харкові становить 15 000-20 000 грн.
Найбільше пропозицій з оренди 3-кімнатних квартир у Харкові (95 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас, за даними M2bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна оренди квартири у Харкові за “трьошку” становить 15 200 грн. Саме за такою ціною виставлено 12% усіх трикімнатних квартир.
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