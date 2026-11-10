Редакція Dilo проаналізувала дані ЛУН Статистика, щоб з’ясувати, скільки коштує оренда квартир у Львові у листопаді 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінилися ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2026 року

За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року вартість оренди 1-кімнатної квартири у Львові за місяць зросла на 9,95%, за пів року на 26,47%, а за рік на 48,75%. Медіанна ціна оренди становить 25 300 грн на місяць.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири у Львові

Середня ціна оренди 1-кімнатної квартири

За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року медіанна вартість оренди квартири у Львові становить 25 300 грн на місяць. За останній рік оренда подорожчала приблизно на 58%, а порівняно з вереснем 2026 року зросла на 10%

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Львові — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Вартість оренди однокімнатних квартир по районах Львова

Найдорожча оренда квартир у Львові у таких районах:

Сихівський — 27 600 грн;

Шевченківський — 27 600 грн.

Ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Львові середнього цінового сегмента:

Франківський — 25 000 грн;

Личаківський — 23 000 грн.

Найдоступніша оренда 1-кімнатної квартири у Львові в таких районах:

Залізничний — 23 000 грн;

Галицький — 23 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Львові по районах — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди однокімнатних квартир

За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року найбільше пропозицій з оренди квартир у Львові зосереджено в ціновому діапазоні від 26 000 до 28 000 грн на місяць. У цьому сегменті налічується приблизно 72 оголошення з оренди 1-кімнатної квартири у Львові.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатної квартири у Львові станом на листопад 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними порталу M2bomber, найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові становить 27 600 грн на місяць. За такою вартістю здається 9,7% однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові — листопад 2026

Інфографіка: m2bomber

Скільки коштує оренда двокімнатної квартири у Львові

Середня ціна оренди 2-кімнатної квартири

За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року середня вартість оренди квартири у Львові становить 31 500 грн на місяць. Порівняно з листопадом 2025 року, коли оренда 2-кімнатної квартири у Львові коштувала близько 20 000 грн, відповідно ціни зросли приблизно на 57,5%.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Вартість оренди двокімнатних квартир по районах Львова

Найдорожча оренда квартири у Львові у таких районах:

Шевченківський — 33 300 грн;

Залізничний — 32 200 грн.

Ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові середнього цінового сегмента:

Франківський — 32 200 грн;

Личаківський — 27 600 грн.

Найдоступніша вартість оренди 2-кімнатної квартири у Львові в таких районах:

Галицький — 27 600 грн;

Сихівський — 27 600 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир по районах Львова — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир

За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року найбільше пропозицій з оренди 2-кімнатних квартир у Львові зосереджено в ціновому діапазоні від 25 000 до 30 000 грн на місяць. У цьому сегменті налічується приблизно 90 оголошень.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною оренди 2-кімнатних квартр у Львові станом на листопад 2026 року складає 15 600 грн. За такою ціною здають близько 10,9% “двійок” у Львові.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові — листопад 2026

Інфографіка: m2bomber

Скільки коштує оренда трикімнатної квартири у Львові

Середня ціна оренди 3-кімнатної квартири

У листопаді 2026 року середня вартість оренди квартири у Львові становить 41 100 грн на місяць. Порівняно з вереснем, коли ціна становила близько 31 500 грн, оренда житла подорожчала приблизно на 30,5%.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Львові — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди 3-кімнатних квартир у Львові становить 25 000–30 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (23 оголошення) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною оренди 3-кімнатних квартир у Львові у листопаді 2026 року складає 30 000 грн. За такою ціною здають близько 12,8% трикімнатних квартир у Львові.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові — листопад 2026

Інфографіка: m2bomber

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