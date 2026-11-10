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Ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2026 року
Редакція Dilo проаналізувала дані ЛУН Статистика, щоб з’ясувати, скільки коштує оренда квартир у Львові у листопаді 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінилися ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2026 року
- Скільки коштує оренда однокімнатної квартири у Львові
- Скільки коштує оренда двокімнатної квартири у Львові
- Скільки коштує оренда трикімнатної квартири у Львові
Як змінилися ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2026 року
За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року вартість оренди 1-кімнатної квартири у Львові за місяць зросла на 9,95%, за пів року на 26,47%, а за рік на 48,75%. Медіанна ціна оренди становить 25 300 грн на місяць.
Скільки коштує оренда однокімнатної квартири у Львові
Середня ціна оренди 1-кімнатної квартири
За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року медіанна вартість оренди квартири у Львові становить 25 300 грн на місяць. За останній рік оренда подорожчала приблизно на 58%, а порівняно з вереснем 2026 року зросла на 10%
Вартість оренди однокімнатних квартир по районах Львова
Найдорожча оренда квартир у Львові у таких районах:
- Сихівський — 27 600 грн;
- Шевченківський — 27 600 грн.
Ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Львові середнього цінового сегмента:
- Франківський — 25 000 грн;
- Личаківський — 23 000 грн.
Найдоступніша оренда 1-кімнатної квартири у Львові в таких районах:
- Залізничний — 23 000 грн;
- Галицький — 23 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди однокімнатних квартир
За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року найбільше пропозицій з оренди квартир у Львові зосереджено в ціновому діапазоні від 26 000 до 28 000 грн на місяць. У цьому сегменті налічується приблизно 72 оголошення з оренди 1-кімнатної квартири у Львові.
За даними порталу M2bomber, найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові становить 27 600 грн на місяць. За такою вартістю здається 9,7% однокімнатних квартир.
Скільки коштує оренда двокімнатної квартири у Львові
Середня ціна оренди 2-кімнатної квартири
За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року середня вартість оренди квартири у Львові становить 31 500 грн на місяць. Порівняно з листопадом 2025 року, коли оренда 2-кімнатної квартири у Львові коштувала близько 20 000 грн, відповідно ціни зросли приблизно на 57,5%.
Вартість оренди двокімнатних квартир по районах Львова
Найдорожча оренда квартири у Львові у таких районах:
- Шевченківський — 33 300 грн;
- Залізничний — 32 200 грн.
Ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові середнього цінового сегмента:
- Франківський — 32 200 грн;
- Личаківський — 27 600 грн.
Найдоступніша вартість оренди 2-кімнатної квартири у Львові в таких районах:
- Галицький — 27 600 грн;
- Сихівський — 27 600 грн.
Найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир
За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року найбільше пропозицій з оренди 2-кімнатних квартир у Львові зосереджено в ціновому діапазоні від 25 000 до 30 000 грн на місяць. У цьому сегменті налічується приблизно 90 оголошень.
Водночас, за даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною оренди 2-кімнатних квартр у Львові станом на листопад 2026 року складає 15 600 грн. За такою ціною здають близько 10,9% “двійок” у Львові.
Скільки коштує оренда трикімнатної квартири у Львові
Середня ціна оренди 3-кімнатної квартири
У листопаді 2026 року середня вартість оренди квартири у Львові становить 41 100 грн на місяць. Порівняно з вереснем, коли ціна становила близько 31 500 грн, оренда житла подорожчала приблизно на 30,5%.
Найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди 3-кімнатних квартир у Львові становить 25 000–30 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (23 оголошення) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас, за даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною оренди 3-кімнатних квартир у Львові у листопаді 2026 року складає 30 000 грн. За такою ціною здають близько 12,8% трикімнатних квартир у Львові.
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