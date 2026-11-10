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Ціни на оренду квартир у Києві у листопаді 2026 року

Київ
Скільки коштує оренда квартири у Києві: ціни у листопаді 2026

Редакція Dilo проаналізувала дані порталу ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на орендному ринку нерухомості Києва станом на листопад 2026 року. Скільки коштує оренда квартири в Києві, читайте у цьому матеріалі.

Як змінилися ціни на оренду квартир у Києві у листопаді 2026 року

За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року попри високий попит на житло в столиці, середні ціни на оренду дещо знизились за останні пів року. Так 1-кімнатні квартири в Києві подешевшали на 2%, і її вартість складає 17 000 грн.

Більш детально ситуацію щодо вартості оренди квартир в Києві за кількістю кімнат та районним розташуванням розглянемо нижче.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири у Києві

Середня ціна оренди 1-кімнатної квартири

У листопаді 2026 року медіанна вартість оренди 1-кімнатної квартири в Києві становить 15 000 грн, що приблизно на 17% менше, ніж роком раніше.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир у Києві у листопаді 2026 року
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Києві у листопаді 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Вартість оренди однокімнатних квартир по районах Києва

Найдорожча оренда 1-кімнатної квартири в Києві у таких районах:

  • Печерський — 32 200 грн;
  • Шевченківський — 20 000 грн;
  • Голосіївський — 19 000 грн;
  • Подільський — 18 000 грн.

Ціни на оренду квартир у Києві середньої вартості:

  • Солом'янський — 15 000 грн;
  • Дарницький — 14 000 грн;
  • Оболонський — 13 000 грн.

Найдоступніша оренда 1-кімнатної квартири в Києві в таких районах:

  • Святошинський — 13 000 грн;
  • Дніпровський — 12 000 грн;
  • Деснянський — 8 000 грн.
Фото 3 — Ціни на оренду квартир у Києві у листопаді 2026 року
Медіанна вартість оренди 1-кімнатних квартир у Києві по районах, листопад 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

У передмісті Києва ціни на оренду 1-кімнатних квартир становлять:

  • Буча — 15 000 грн;
  • Ірпінь — 15 000 грн;
  • Бровари — 13 800 грн;
  • Вишневе — 12 900 грн;
  • Вишгород — 12 000 грн.

Ціни на однокімнатні квартири за типами будинків

Найдорожча оренда 1-кімнатних квартир пропонують у будинках таких типів:

  • Дореволюційні (до 1918 року) — 23 000 грн;
  • Новобудови (після 2010 року) — 19 000 грн.

Вартість оренди квартир в Києві середнього цінового сегмента:

  • Сталінки (1918–1956 роки) — 17 000 грн;
  • Спецпроєкти (1991–2010 роки) — 13 000 грн.

Найдешевша оренда 1-кімнатної квартири пропонується в будинках таких типів:

  • Хрущовки (1956–1969 роки) — 10 000 грн;
  • Панельні будинки (1969–1991 роки) — 10 000 грн.
Фото 4 — Ціни на оренду квартир у Києві у листопаді 2026 року
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за типами будинків в Києві у листопаді 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди однокімнатних квартир

Згідно з даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року найбільше пропозицій з оренди 1-кімнатних квартир у Києві зосереджено в ціновому діапазоні 10 000-12 000 грн на місяць. 

Саме на цей сегмент припадає найбільша кількість оголошень з оренди квартири у Києві (881), що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир у Києві у листопаді 2026 року
Найбільш поширена поширена ціна оренди у Києві у листопаді 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними порталу M2bomber, у листопаді 2026 року, 5,9% 1-кімнатних квартир в Києві здаються за 10 400 грн на місяць.

Фото 6 — Ціни на оренду квартир у Києві у листопаді 2026 року
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві у листопаді 2026
Інфографіка: M2bomber

Скільки коштує оренда двокімнатної квартири у Києві

Середня ціна оренди 2-кімнатної квартири

У листопаді 2026 року середня вартість оренди 2-кімнатної квартири в Києві становить 22 000 грн, що приблизно на 15% менше, ніж роком раніше.

Фото 7 — Ціни на оренду квартир у Києві у листопаді 2026 року
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві у листопаді 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Вартість оренди двокімнатних квартир по районах Києва

Найдорожча оренда 2-кімнатних квартир в Києві у таких районах:

  • Печерський — 41 400 грн;
  • Шевченківський — 27 000 грн;
  • Подільський — 25 000 грн;
  • Голосіївський — 25 000 грн.

Ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Києві середнього цінового сегмента:

  • Солом'янський — 20 000 грн;
  • Оболонський — 18 000 грн;
  • Дарницький — 17 000 грн.

Найдоступніша оренда 2-кімнатних квартир в Києві в таких районах:

  • Святошинський — 15 000 грн;
  • Дніпровський — 13 900 грн;
  • Деснянський — 10 000 грн.
Фото 8 — Ціни на оренду квартир у Києві у листопаді 2026 року
Медіанна вартість оренди 2-кімнатних квартир у Києві по районах, листопад 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

У передмісті Києва ціни на оренду двокімнатних квартир становлять:

  • Ірпінь — 23 000 грн;
  • Софіївська Борщагівка — 19 000 грн;
  • Бровари — 16 000 грн;
  • Вишневе — 15 000 грн.

Ціни на двокімнатні квартири за типами будинків

Найдорожча оренда 2-кімнатних квартир в Києві у будинках таких типів:

  • Дореволюційні (до 1918 року) — 35 000 грн;
  • Новобудови (після 2010 року) — 32 000 грн.

Вартість оренди 2-кімнатних квартир у Києві середнього цінового сегмента:

  • Сталінки (1918–1956 роки) — 22 000 грн;
  • Спецпроєкти (1991–2010 роки) — 19 000 грн.

Найдешевша вартість оренди квартир у Києві пропонуюється в будинках таких типів:

  • Хрущовки (1956–1969 роки) — 13 000 грн;
  • Панельні будинки (1969–1991 роки) — 13 000 грн.
Фото 9 — Ціни на оренду квартир у Києві у листопаді 2026 року
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за типами будинків в Києві у листопаді 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир

Згідно з даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року найбільше пропозицій з оренди 2-кімнатних квартир у Києві зосереджено в ціновому діапазоні 10 000-15 000 грн на місяць. Саме на цей сегмент припадає найбільша кількість оголошень (1036), що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 10 — Ціни на оренду квартир у Києві у листопаді 2026 року
Найбільш поширена поширена ціна оренди у Києві у листопаді 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними порталу M2bomber, у листопаді 2026 року, 8,9% двокімнатних квартир у Києві здаються за 15 600 грн на місяць.

Фото 11 — Ціни на оренду квартир у Києві у листопаді 2026 року
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві у листопаді 2026
Інфографіка: M2bomber

Скільки коштує оренда трикімнатної квартири у Києві

Середня ціна оренди 3-кімнатної квартири

У листопаді 2026 року середня вартість оренди 3-кімнатної квартири в Києві становить 35 000 грн на місяць. Порівняно з вереснем, коли ціна становила 40 500 грн, відповідно оренда подешевшала приблизно на 13,6%.

Фото 12 — Ціни на оренду квартир у Києві у листопаді 2026 року
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві, листопад 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Вартість оренди трикімнатних квартир по районах Києва

За даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2026 року найдорожча оренда 3-кімнатних квартир в Києві пропонують у таких районах:

  • Печерський — 64 400 грн;
  • Шевченківський — 41 400 грн;
  • Голосіївський — 38 500 грн;
  • Подільський — 36 800 грн.

Ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Києві середнього цінового сегмента:

  • Солом'янський — 25 000 грн;
  • Оболонський — 24 000 грн;
  • Дніпровський — 22 000 грн.

Найдоступніша оренда 3-кімнатних квартир в таких районах:

  • Дарницький — 20 000 грн;
  • Святошинський — 18 000 грн;
  • Деснянський — 12 000 грн.
Фото 13 — Ціни на оренду квартир у Києві у листопаді 2026 року
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир по районах Києва у листопаді 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

У передмісті Києва ціна на оренду трикімнатних квартир становить:

  • Вишневе — 22 300 грн.

Ціни на трикімнатні квартири за типами будинків

Найдорожчі трикімнатні квартири пропонують у будинках таких типів:

  • Новобудови (після 2010 року) — 55 000 грн;
  • Дореволюційні (до 1918 року) — 50 000 грн.

Вартість оренди 3-кімнатних квартир у Києві середнього цінового сегмента:

  • Сталінки (1918–1956 роки) — 32 000 грн;
  • Спецпроєкти (1991–2010 роки) — 27 000 грн.

Найдешевша оренда 3-кімнатних квартир в будинках таких типів:

  • Хрущовки (1956–1969 роки) — 16 000 грн;
  • Панельні будинки (1969–1991 роки) — 15 000 грн.
Фото 14 — Ціни на оренду квартир у Києві у листопаді 2026 року
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за типами будинків в Києві у листопаді 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир

За даними ЛУН Статистика, найбільше пропозицій з оренди 3-кімнатних квартир в Києві зосереджено в ціновому діапазоні від 15 000 до 20 000 грн на місяць. Тобто найбільше пропозицій по оренді квартир в Києві (понад 377) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 15 — Ціни на оренду квартир у Києві у листопаді 2026 року
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві у листопаді 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними M2bomber, у листопаді 2026 року, 6,1% 3-кімнатних квартир в Києві здаються за 14 400 грн на місяць.

Фото 16 — Ціни на оренду квартир у Києві у листопаді 2026 року
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві у листопаді 2026
Інфографіка: M2bomber

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