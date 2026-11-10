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Недвижимость
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Цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2026 года

Киев
Сколько стоит аренда квартиры в Киеве: цены в ноябре 2026 года

Редакция Dilo проанализировала данные портала ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды недвижимости Киева по состоянию на ноябрь 2026 года. Сколько стоит аренда квартиры в Киеве, читайте в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2026 года

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года, несмотря на высокий спрос на жилье в столице, средние цены на аренду несколько снизились за последние полгода. Так, 1-комнатные квартиры в Киеве подешевели на 2%, и их стоимость составляет 17 000 грн.

Более подробно ситуацию со стоимостью аренды квартир в Киеве в зависимости от количества комнат и расположения по районам рассмотрим ниже.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Киеве

Средняя цена аренды 1-комнатной квартиры

В ноябре 2026 года медианная стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве составляет 15 000 грн, что примерно на 17% меньше, чем годом ранее.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость аренды однокомнатных квартир по районам Киева

Самая дорогая аренда 1-комнатных квартир в Киеве в таких районах:

  • Печерский — 32 200 грн;
  • Шевченковский — 20 000 грн;
  • Голосеевский — 19 000 грн;
  • Подольский — 18 000 грн.

Цены на аренду квартир в Киеве среднего ценового сегмента:

  • Соломенский — 15 000 грн;
  • Дарницкий — 14 000 грн;
  • Оболонский — 13 000 грн.

Самая доступная аренда 1-комнатных квартир в Киеве в таких районах:

  • Святошинский — 13 000 грн;
  • Днепровский — 12 000 грн;
  • Деснянский — 8 000 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Медианная стоимость аренды 1-комнатных квартир в Киеве по районам, ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

В пригороде Киева цены на аренду 1-комнатных квартир составляют:

  • Буча — 15 000 грн;
  • Ирпень — 15 000 грн;
  • Бровары — 13 800 грн;
  • Вишневое — 12 900 грн;
  • Вышгород — 12 000 грн.

Цены на однокомнатные квартиры по типам домов

Самые высокие цены на аренду 1-комнатных квартир предлагают в домах следующих типов:

  • Дореволюционные (до 1918 года) — 23 000 грн;
  • Новостройки (после 2010 года) — 19 000 грн.

Стоимость аренды квартир в Киеве среднего ценового сегмента:

  • Сталинки (1918–1956 годы) — 17 000 грн;
  • Спецпроекты (1991–2010 годы) — 13 000 грн.

Самая дешевая аренда 1-комнатных квартир предлагается в домах таких типов:

  • Хрущевки (1956–1969 годы) — 10 000 грн;
  • Панельные дома (1969–1991 годы) — 10 000 грн.
Фото 4 — Цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по типам домов в Киеве в ноябре 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир

Согласно данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года больше всего предложений по аренде 1-комнатных квартир в Киеве сосредоточено в ценовом диапазоне 10 000–12 000 грн в месяц.

Именно на этот сегмент приходится наибольшее количество объявлений об аренде квартир в Киеве (881), что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды в Киеве в ноябре 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным портала M2bomber, в ноябре 2026 года 5,9% 1-комнатных квартир в Киеве сдаются за 10 400 грн в месяц.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Инфографика: M2bomber

Сколько стоит аренда двухкомнатной квартиры в Киеве

Средняя цена аренды 2-комнатной квартиры

В ноябре 2026 года средняя стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве составляет 22 000 грн, что примерно на 15% меньше, чем годом ранее.

Фото 7 — Цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость аренды двухкомнатных квартир по районам Киева

Самая дорогая аренда 2-комнатных квартир в Киеве в следующих районах:

  • Печерский — 41 400 грн;
  • Шевченковский — 27 000 грн;
  • Подольский — 25 000 грн;
  • Голосеевский — 25 000 грн.

Цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве среднего ценового сегмента:

  • Соломенский — 20 000 грн;
  • Оболонский — 18 000 грн;
  • Дарницкий — 17 000 грн.

Самая доступная аренда 2-комнатных квартир в Киеве в таких районах:

  • Святошинский — 15 000 грн;
  • Днепровский — 13 900 грн;
  • Деснянский — 10 000 грн.
Фото 8 — Цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Медианная стоимость аренды 2-комнатных квартир в Киеве по районам, ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

В пригороде Киева цены на аренду двухкомнатных квартир составляют:

  • Ирпень — 23 000 грн;
  • Софиевская Борщаговка — 19 000 грн;
  • Бровары — 16 000 грн;
  • Вишневое — 15 000 грн.

Цены на двухкомнатные квартиры по типам домов

Самая дорогая аренда 2-комнатных квартир в Киеве в домах таких типов:

  • Дореволюционные (до 1918 года) — 35 000 грн;
  • Новостройки (после 2010 года) — 32 000 грн.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир в Киеве среднего ценового сегмента:

  • Сталинки (1918–1956 годы) — 22 000 грн;
  • Спецпроекты (1991–2010 годы) — 19 000 грн.

Самая низкая стоимость аренды квартир в Киеве предлагается в домах таких типов:

  • Хрущевки (1956–1969 годы) — 13 000 грн;
  • Панельные дома (1969–1991 годы) — 13 000 грн.
Фото 9 — Цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по типам домов в Киеве в ноябре 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир

Согласно данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года больше всего предложений по аренде 2-комнатных квартир в Киеве сосредоточено в ценовом диапазоне 10 000–15 000 грн в месяц. Именно на этот сегмент приходится наибольшее количество объявлений (1036), что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды в Киеве в ноябре 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным портала M2bomber, в ноябре 2026 года 8,9% двухкомнатных квартир в Киеве сдаются за 15 600 грн в месяц.

Фото 11 — Цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Инфографика: M2bomber

Сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры в Киеве

Средняя цена аренды 3-комнатной квартиры

В ноябре 2026 года средняя стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Киеве составляет 35 000 грн в месяц. По сравнению с сентябрем, когда цена составляла 40 500 грн, соответственно аренда подешевела примерно на 13,6%.

Фото 12 — Цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве, ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость аренды трехкомнатных квартир по районам Киева

По данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2026 года самые высокие цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве предлагают в таких районах:

  • Печерский — 64 400 грн;
  • Шевченковский — 41 400 грн;
  • Голосеевский — 38 500 грн;
  • Подольский — 36 800 грн.

Цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве среднего ценового сегмента:

  • Соломенский — 25 000 грн;
  • Оболонский — 24 000 грн;
  • Днепровский — 22 000 грн.

Самая доступная аренда 3-комнатных квартир в следующих районах:

  • Дарницкий — 20 000 грн;
  • Святошинский — 18 000 грн;
  • Деснянский — 12 000 грн.
Фото 13 — Цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир по районам Киева в ноябре 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

В пригороде Киева цена аренды трехкомнатных квартир составляет:

  • Вишневое — 22 300 грн.

Цены на трехкомнатные квартиры по типам домов

Самые дорогие трехкомнатные квартиры предлагают в домах следующих типов:

  • Новостройки (после 2010 года) — 55 000 грн;
  • Дореволюционные (до 1918 года) — 50 000 грн.

Стоимость аренды 3-комнатных квартир в Киеве среднего ценового сегмента:

  • Сталинки (1918–1956 годы) — 32 000 грн;
  • Спецпроекты (1991–2010 годы) — 27 000 грн.

Самая дешевая аренда 3-комнатных квартир в домах следующих типов:

  • Хрущевки (1956–1969 годы) — 16 000 грн;
  • Панельные дома (1969–1991 годы) — 15 000 грн.
Фото 14 — Цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по типам домов в Киеве в ноябре 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир

По данным ЛУН Статистика, больше всего предложений по аренде 3-комнатных квартир в Киеве сосредоточено в ценовом диапазоне от 15 000 до 20 000 грн в месяц. То есть наибольшее количество предложений по аренде квартир в Киеве (более 377) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 15 — Цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, в ноябре 2026 года 6,1% 3-комнатных квартир в Киеве сдаются за 14 400 грн в месяц.

Фото 16 — Цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Инфографика: M2bomber

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