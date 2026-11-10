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Цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2026 года
Редакция Dilo проанализировала данные портала ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды недвижимости Киева по состоянию на ноябрь 2026 года. Сколько стоит аренда квартиры в Киеве, читайте в этом материале.
- Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2026 года
- Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Киеве
- Сколько стоит аренда двухкомнатной квартиры в Киеве
- Сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры в Киеве
Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2026 года
По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года, несмотря на высокий спрос на жилье в столице, средние цены на аренду несколько снизились за последние полгода. Так, 1-комнатные квартиры в Киеве подешевели на 2%, и их стоимость составляет 17 000 грн.
Более подробно ситуацию со стоимостью аренды квартир в Киеве в зависимости от количества комнат и расположения по районам рассмотрим ниже.
Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Киеве
Средняя цена аренды 1-комнатной квартиры
В ноябре 2026 года медианная стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве составляет 15 000 грн, что примерно на 17% меньше, чем годом ранее.
Стоимость аренды однокомнатных квартир по районам Киева
Самая дорогая аренда 1-комнатных квартир в Киеве в таких районах:
- Печерский — 32 200 грн;
- Шевченковский — 20 000 грн;
- Голосеевский — 19 000 грн;
- Подольский — 18 000 грн.
Цены на аренду квартир в Киеве среднего ценового сегмента:
- Соломенский — 15 000 грн;
- Дарницкий — 14 000 грн;
- Оболонский — 13 000 грн.
Самая доступная аренда 1-комнатных квартир в Киеве в таких районах:
- Святошинский — 13 000 грн;
- Днепровский — 12 000 грн;
- Деснянский — 8 000 грн.
В пригороде Киева цены на аренду 1-комнатных квартир составляют:
- Буча — 15 000 грн;
- Ирпень — 15 000 грн;
- Бровары — 13 800 грн;
- Вишневое — 12 900 грн;
- Вышгород — 12 000 грн.
Цены на однокомнатные квартиры по типам домов
Самые высокие цены на аренду 1-комнатных квартир предлагают в домах следующих типов:
- Дореволюционные (до 1918 года) — 23 000 грн;
- Новостройки (после 2010 года) — 19 000 грн.
Стоимость аренды квартир в Киеве среднего ценового сегмента:
- Сталинки (1918–1956 годы) — 17 000 грн;
- Спецпроекты (1991–2010 годы) — 13 000 грн.
Самая дешевая аренда 1-комнатных квартир предлагается в домах таких типов:
- Хрущевки (1956–1969 годы) — 10 000 грн;
- Панельные дома (1969–1991 годы) — 10 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир
Согласно данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года больше всего предложений по аренде 1-комнатных квартир в Киеве сосредоточено в ценовом диапазоне 10 000–12 000 грн в месяц.
Именно на этот сегмент приходится наибольшее количество объявлений об аренде квартир в Киеве (881), что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, по данным портала M2bomber, в ноябре 2026 года 5,9% 1-комнатных квартир в Киеве сдаются за 10 400 грн в месяц.
Сколько стоит аренда двухкомнатной квартиры в Киеве
Средняя цена аренды 2-комнатной квартиры
В ноябре 2026 года средняя стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве составляет 22 000 грн, что примерно на 15% меньше, чем годом ранее.
Стоимость аренды двухкомнатных квартир по районам Киева
Самая дорогая аренда 2-комнатных квартир в Киеве в следующих районах:
- Печерский — 41 400 грн;
- Шевченковский — 27 000 грн;
- Подольский — 25 000 грн;
- Голосеевский — 25 000 грн.
Цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве среднего ценового сегмента:
- Соломенский — 20 000 грн;
- Оболонский — 18 000 грн;
- Дарницкий — 17 000 грн.
Самая доступная аренда 2-комнатных квартир в Киеве в таких районах:
- Святошинский — 15 000 грн;
- Днепровский — 13 900 грн;
- Деснянский — 10 000 грн.
В пригороде Киева цены на аренду двухкомнатных квартир составляют:
- Ирпень — 23 000 грн;
- Софиевская Борщаговка — 19 000 грн;
- Бровары — 16 000 грн;
- Вишневое — 15 000 грн.
Цены на двухкомнатные квартиры по типам домов
Самая дорогая аренда 2-комнатных квартир в Киеве в домах таких типов:
- Дореволюционные (до 1918 года) — 35 000 грн;
- Новостройки (после 2010 года) — 32 000 грн.
Стоимость аренды 2-комнатных квартир в Киеве среднего ценового сегмента:
- Сталинки (1918–1956 годы) — 22 000 грн;
- Спецпроекты (1991–2010 годы) — 19 000 грн.
Самая низкая стоимость аренды квартир в Киеве предлагается в домах таких типов:
- Хрущевки (1956–1969 годы) — 13 000 грн;
- Панельные дома (1969–1991 годы) — 13 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир
Согласно данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года больше всего предложений по аренде 2-комнатных квартир в Киеве сосредоточено в ценовом диапазоне 10 000–15 000 грн в месяц. Именно на этот сегмент приходится наибольшее количество объявлений (1036), что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, по данным портала M2bomber, в ноябре 2026 года 8,9% двухкомнатных квартир в Киеве сдаются за 15 600 грн в месяц.
Сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры в Киеве
Средняя цена аренды 3-комнатной квартиры
В ноябре 2026 года средняя стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Киеве составляет 35 000 грн в месяц. По сравнению с сентябрем, когда цена составляла 40 500 грн, соответственно аренда подешевела примерно на 13,6%.
Стоимость аренды трехкомнатных квартир по районам Киева
По данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2026 года самые высокие цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве предлагают в таких районах:
- Печерский — 64 400 грн;
- Шевченковский — 41 400 грн;
- Голосеевский — 38 500 грн;
- Подольский — 36 800 грн.
Цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве среднего ценового сегмента:
- Соломенский — 25 000 грн;
- Оболонский — 24 000 грн;
- Днепровский — 22 000 грн.
Самая доступная аренда 3-комнатных квартир в следующих районах:
- Дарницкий — 20 000 грн;
- Святошинский — 18 000 грн;
- Деснянский — 12 000 грн.
В пригороде Киева цена аренды трехкомнатных квартир составляет:
- Вишневое — 22 300 грн.
Цены на трехкомнатные квартиры по типам домов
Самые дорогие трехкомнатные квартиры предлагают в домах следующих типов:
- Новостройки (после 2010 года) — 55 000 грн;
- Дореволюционные (до 1918 года) — 50 000 грн.
Стоимость аренды 3-комнатных квартир в Киеве среднего ценового сегмента:
- Сталинки (1918–1956 годы) — 32 000 грн;
- Спецпроекты (1991–2010 годы) — 27 000 грн.
Самая дешевая аренда 3-комнатных квартир в домах следующих типов:
- Хрущевки (1956–1969 годы) — 16 000 грн;
- Панельные дома (1969–1991 годы) — 15 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир
По данным ЛУН Статистика, больше всего предложений по аренде 3-комнатных квартир в Киеве сосредоточено в ценовом диапазоне от 15 000 до 20 000 грн в месяц. То есть наибольшее количество предложений по аренде квартир в Киеве (более 377) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, по данным M2bomber, в ноябре 2026 года 6,1% 3-комнатных квартир в Киеве сдаются за 14 400 грн в месяц.
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