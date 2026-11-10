Редакция Dilo проанализировала данные портала ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды недвижимости Киева по состоянию на ноябрь 2026 года. Сколько стоит аренда квартиры в Киеве, читайте в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2026 года

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года, несмотря на высокий спрос на жилье в столице, средние цены на аренду несколько снизились за последние полгода. Так, 1-комнатные квартиры в Киеве подешевели на 2%, и их стоимость составляет 17 000 грн.

Более подробно ситуацию со стоимостью аренды квартир в Киеве в зависимости от количества комнат и расположения по районам рассмотрим ниже.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Киеве

Средняя цена аренды 1-комнатной квартиры

В ноябре 2026 года медианная стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве составляет 15 000 грн, что примерно на 17% меньше, чем годом ранее.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве в ноябре 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость аренды однокомнатных квартир по районам Киева

Самая дорогая аренда 1-комнатных квартир в Киеве в таких районах:

Печерский — 32 200 грн;

Шевченковский — 20 000 грн;

Голосеевский — 19 000 грн;

Подольский — 18 000 грн.

Цены на аренду квартир в Киеве среднего ценового сегмента:

Соломенский — 15 000 грн;

Дарницкий — 14 000 грн;

Оболонский — 13 000 грн.

Самая доступная аренда 1-комнатных квартир в Киеве в таких районах:

Святошинский — 13 000 грн;

Днепровский — 12 000 грн;

Деснянский — 8 000 грн.

Медианная стоимость аренды 1-комнатных квартир в Киеве по районам, ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

В пригороде Киева цены на аренду 1-комнатных квартир составляют:

Буча — 15 000 грн;

Ирпень — 15 000 грн;

Бровары — 13 800 грн;

Вишневое — 12 900 грн;

Вышгород — 12 000 грн.

Цены на однокомнатные квартиры по типам домов

Самые высокие цены на аренду 1-комнатных квартир предлагают в домах следующих типов:

Дореволюционные (до 1918 года) — 23 000 грн;

Новостройки (после 2010 года) — 19 000 грн.

Стоимость аренды квартир в Киеве среднего ценового сегмента:

Сталинки (1918–1956 годы) — 17 000 грн;

Спецпроекты (1991–2010 годы) — 13 000 грн.

Самая дешевая аренда 1-комнатных квартир предлагается в домах таких типов:

Хрущевки (1956–1969 годы) — 10 000 грн;

Панельные дома (1969–1991 годы) — 10 000 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по типам домов в Киеве в ноябре 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир

Согласно данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года больше всего предложений по аренде 1-комнатных квартир в Киеве сосредоточено в ценовом диапазоне 10 000–12 000 грн в месяц.

Именно на этот сегмент приходится наибольшее количество объявлений об аренде квартир в Киеве (881), что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды в Киеве в ноябре 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным портала M2bomber, в ноябре 2026 года 5,9% 1-комнатных квартир в Киеве сдаются за 10 400 грн в месяц.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве в ноябре 2026 года

Инфографика: M2bomber

Сколько стоит аренда двухкомнатной квартиры в Киеве

Средняя цена аренды 2-комнатной квартиры

В ноябре 2026 года средняя стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве составляет 22 000 грн, что примерно на 15% меньше, чем годом ранее.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве в ноябре 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость аренды двухкомнатных квартир по районам Киева

Самая дорогая аренда 2-комнатных квартир в Киеве в следующих районах:

Печерский — 41 400 грн;

Шевченковский — 27 000 грн;

Подольский — 25 000 грн;

Голосеевский — 25 000 грн.

Цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве среднего ценового сегмента:

Соломенский — 20 000 грн;

Оболонский — 18 000 грн;

Дарницкий — 17 000 грн.

Самая доступная аренда 2-комнатных квартир в Киеве в таких районах:

Святошинский — 15 000 грн;

Днепровский — 13 900 грн;

Деснянский — 10 000 грн.

Медианная стоимость аренды 2-комнатных квартир в Киеве по районам, ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

В пригороде Киева цены на аренду двухкомнатных квартир составляют:

Ирпень — 23 000 грн;

Софиевская Борщаговка — 19 000 грн;

Бровары — 16 000 грн;

Вишневое — 15 000 грн.

Цены на двухкомнатные квартиры по типам домов

Самая дорогая аренда 2-комнатных квартир в Киеве в домах таких типов:

Дореволюционные (до 1918 года) — 35 000 грн;

Новостройки (после 2010 года) — 32 000 грн.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир в Киеве среднего ценового сегмента:

Сталинки (1918–1956 годы) — 22 000 грн;

Спецпроекты (1991–2010 годы) — 19 000 грн.

Самая низкая стоимость аренды квартир в Киеве предлагается в домах таких типов:

Хрущевки (1956–1969 годы) — 13 000 грн;

Панельные дома (1969–1991 годы) — 13 000 грн.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по типам домов в Киеве в ноябре 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир

Согласно данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года больше всего предложений по аренде 2-комнатных квартир в Киеве сосредоточено в ценовом диапазоне 10 000–15 000 грн в месяц. Именно на этот сегмент приходится наибольшее количество объявлений (1036), что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды в Киеве в ноябре 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным портала M2bomber, в ноябре 2026 года 8,9% двухкомнатных квартир в Киеве сдаются за 15 600 грн в месяц.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве в ноябре 2026 года

Инфографика: M2bomber

Сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры в Киеве

Средняя цена аренды 3-комнатной квартиры

В ноябре 2026 года средняя стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Киеве составляет 35 000 грн в месяц. По сравнению с сентябрем, когда цена составляла 40 500 грн, соответственно аренда подешевела примерно на 13,6%.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве, ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость аренды трехкомнатных квартир по районам Киева

По данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2026 года самые высокие цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве предлагают в таких районах:

Печерский — 64 400 грн;

Шевченковский — 41 400 грн;

Голосеевский — 38 500 грн;

Подольский — 36 800 грн.

Цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве среднего ценового сегмента:

Соломенский — 25 000 грн;

Оболонский — 24 000 грн;

Днепровский — 22 000 грн.

Самая доступная аренда 3-комнатных квартир в следующих районах:

Дарницкий — 20 000 грн;

Святошинский — 18 000 грн;

Деснянский — 12 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир по районам Киева в ноябре 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

В пригороде Киева цена аренды трехкомнатных квартир составляет:

Вишневое — 22 300 грн.

Цены на трехкомнатные квартиры по типам домов

Самые дорогие трехкомнатные квартиры предлагают в домах следующих типов:

Новостройки (после 2010 года) — 55 000 грн;

Дореволюционные (до 1918 года) — 50 000 грн.

Стоимость аренды 3-комнатных квартир в Киеве среднего ценового сегмента:

Сталинки (1918–1956 годы) — 32 000 грн;

Спецпроекты (1991–2010 годы) — 27 000 грн.

Самая дешевая аренда 3-комнатных квартир в домах следующих типов:

Хрущевки (1956–1969 годы) — 16 000 грн;

Панельные дома (1969–1991 годы) — 15 000 грн.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по типам домов в Киеве в ноябре 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир

По данным ЛУН Статистика, больше всего предложений по аренде 3-комнатных квартир в Киеве сосредоточено в ценовом диапазоне от 15 000 до 20 000 грн в месяц. То есть наибольшее количество предложений по аренде квартир в Киеве (более 377) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве в ноябре 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, в ноябре 2026 года 6,1% 3-комнатных квартир в Киеве сдаются за 14 400 грн в месяц.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве в ноябре 2026 года

Инфографика: M2bomber

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