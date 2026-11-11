Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Дніпра станом на листопад 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях, читайте у матеріалі.

Як змінилися ціни на оренду квартир у Дніпрі у листопаді 2026 року

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду 1-кімнатних квартир у Дніпрі зросла на 33,03%, тоді як вартість оренди “двійок” піднялася на 26,67%, а “трійок” на 41,64%. Найбільше подорожчала оренда 3-кімнатних квартир в Дніпрі.

Більш детально про те, скільки коштує оренда квартири в Дніпрі залежно від кількості кімнат та району міста, розглянемо нижче.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Дніпрі

Середня ціна оренди 1-кімнатної квартири

За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Дніпрі становить 14 500 грн на місяць. Порівняно з листопадом 2025 року, коли оренда квартири в Дніпрі коштувала близько 11 000 грн, то ціна зросла приблизно на 32%. Водночас за останній місяць вартість оренди квартир у Дніпрі знизилася на 3,33%, а саме із 15 000 до 14 500 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Дніпрі (жовтий графік) — листопад 2026Інфографіка: ЛУН Статистика

Вартість оренди однокімнатних квартир по районах Дніпра

Найдорожча оренда 1-кімнатних квартир у Дніпрі в таких районах:

Соборний — 22 000 грн;

Шевченківський — 19 300 грн.

Ціни на оренду квартири у Дніпрі середнього цінового сегмента:

Центральний — 14 000 грн;

Амур-Нижньодніпровський — 12 000 грн.

Найдоступніша ціна оренди квартир у Дніпрі:

Індустріальний — 11 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районах Дніпра — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди однокімнатних квартир

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди 1-кімнатних квартир в Дніпрі становить 10 000-14 000 грн.

Найбільше пропозицій з оренди квартир в Дніпрі (понад 200 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі станом на листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними M2bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна оренди 1-кімнатних квартир в Дніпрі становить 7 800 грн. Саме за такою ціною виставлено 8,3% усіх однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі — листопад 2026

Інфографіка: m2bomber

Скільки коштує оренда двокімнатної квартири в Дніпрі

Середня ціна оренди 2-кімнатної квартири

За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року медіанна вартість оренди 2-кімнатної квартири в Дніпрі становить 19 000 грн на місяць. Порівняно з листопадом 2025 року, коли ціна на оренду квартири в Дніпрі складала близько 15 000 грн, то ціна зросла приблизно на 26,67%. Водночас за останній місяць вартість оренди квартир в Дніпрі знизилася на 5%, а саме із 20 000 до 19 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі (червоний графік) — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Вартість оренди двокімнатних квартир по районах Дніпра

Найдорожча оренда 2-кімнатних квартир в Дніпрі в таких районах:

Соборний — 25 000 грн;

Шевченківський — 23 000 грн.

Вартість на оренду квартир в Дніпрі середнього цінового сегмента:

Центральний — 18 000 грн;

Чечелівський — 15 000 грн.

Найдоступніша ціна на оренду квартир в Дніпрі:

Індустріальний — 14 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир по районах Дніпра — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди 2-кімнатних квартир в Дніпрі становить 14 000-16 000 грн.

Найбільше пропозицій з оренди квартир в Дніпрі (близько 135 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі станом на листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна оренди 2-кімнатних квартир в Дніпрі становить 12 000 грн. Саме за такою ціною виставлено 10,9% усіх “двійок”.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі — листопад 2026

Інфографіка: m2bomber

Скільки коштує оренда трикімнатної квартири в Дніпрі

Середня ціна оренди 3-кімнатної квартири

За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року медіанна вартість оренди 3-кімнатної квартири в Дніпрі становить 25 000 грн на місяць. Порівняно з листопадом 2025 року, коли оренда коштувала близько 17 700 грн, то ціна зросла на 41,64%. Водночас за останні пів року вартість оренди квартир в Дніпрі збільшилася на 28,21%, а за останній місяць залишилася без змін.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі (синій графік) — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Вартість оренди трикімнатних квартир по районах Дніпра

Лідерами серед найдорожчих районів для оренди залишаються:

Соборний район — 30 000 грн;

Шевченківський район — 29 000 грн.

Найдоступніші ціни на оренду квартир в Дніпрі:

Центральний район — 26 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир по районах Дніпра — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди 3-кімнатних квартир в Дніпрі становить 15 000–20 000 грн.

Найбільше пропозицій з оренди 3-кімнатних квартир в Дніпрі (110 оголошень) припадає саме на цей діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі, листопад 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними M2bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна оренди 3-кімнатних квартир в Дніпрі становить 15 200 грн. Саме за такою ціною виставлено 9,9% усіх трикімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі — листопад 2026

Інфографіка: m2bomber

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