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Ціни на оренду квартир у Дніпрі у листопаді 2026 року
Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Дніпра станом на листопад 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях, читайте у матеріалі.
- Як змінилися ціни на оренду квартир у Дніпрі у листопаді 2026 року
- Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Дніпрі
- Скільки коштує оренда двокімнатної квартири в Дніпрі
- Скільки коштує оренда трикімнатної квартири в Дніпрі
Як змінилися ціни на оренду квартир у Дніпрі у листопаді 2026 року
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду 1-кімнатних квартир у Дніпрі зросла на 33,03%, тоді як вартість оренди “двійок” піднялася на 26,67%, а “трійок” на 41,64%. Найбільше подорожчала оренда 3-кімнатних квартир в Дніпрі.
Більш детально про те, скільки коштує оренда квартири в Дніпрі залежно від кількості кімнат та району міста, розглянемо нижче.
Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Дніпрі
Середня ціна оренди 1-кімнатної квартири
За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Дніпрі становить 14 500 грн на місяць. Порівняно з листопадом 2025 року, коли оренда квартири в Дніпрі коштувала близько 11 000 грн, то ціна зросла приблизно на 32%. Водночас за останній місяць вартість оренди квартир у Дніпрі знизилася на 3,33%, а саме із 15 000 до 14 500 грн.
Вартість оренди однокімнатних квартир по районах Дніпра
Найдорожча оренда 1-кімнатних квартир у Дніпрі в таких районах:
- Соборний — 22 000 грн;
- Шевченківський — 19 300 грн.
Ціни на оренду квартири у Дніпрі середнього цінового сегмента:
- Центральний — 14 000 грн;
- Амур-Нижньодніпровський — 12 000 грн.
Найдоступніша ціна оренди квартир у Дніпрі:
- Індустріальний — 11 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди однокімнатних квартир
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди 1-кімнатних квартир в Дніпрі становить 10 000-14 000 грн.
Найбільше пропозицій з оренди квартир в Дніпрі (понад 200 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас, за даними M2bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна оренди 1-кімнатних квартир в Дніпрі становить 7 800 грн. Саме за такою ціною виставлено 8,3% усіх однокімнатних квартир.
Скільки коштує оренда двокімнатної квартири в Дніпрі
Середня ціна оренди 2-кімнатної квартири
За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року медіанна вартість оренди 2-кімнатної квартири в Дніпрі становить 19 000 грн на місяць. Порівняно з листопадом 2025 року, коли ціна на оренду квартири в Дніпрі складала близько 15 000 грн, то ціна зросла приблизно на 26,67%. Водночас за останній місяць вартість оренди квартир в Дніпрі знизилася на 5%, а саме із 20 000 до 19 000 грн.
Вартість оренди двокімнатних квартир по районах Дніпра
Найдорожча оренда 2-кімнатних квартир в Дніпрі в таких районах:
- Соборний — 25 000 грн;
- Шевченківський — 23 000 грн.
Вартість на оренду квартир в Дніпрі середнього цінового сегмента:
- Центральний — 18 000 грн;
- Чечелівський — 15 000 грн.
Найдоступніша ціна на оренду квартир в Дніпрі:
- Індустріальний — 14 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди 2-кімнатних квартир в Дніпрі становить 14 000-16 000 грн.
Найбільше пропозицій з оренди квартир в Дніпрі (близько 135 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна оренди 2-кімнатних квартир в Дніпрі становить 12 000 грн. Саме за такою ціною виставлено 10,9% усіх “двійок”.
Скільки коштує оренда трикімнатної квартири в Дніпрі
Середня ціна оренди 3-кімнатної квартири
За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року медіанна вартість оренди 3-кімнатної квартири в Дніпрі становить 25 000 грн на місяць. Порівняно з листопадом 2025 року, коли оренда коштувала близько 17 700 грн, то ціна зросла на 41,64%. Водночас за останні пів року вартість оренди квартир в Дніпрі збільшилася на 28,21%, а за останній місяць залишилася без змін.
Вартість оренди трикімнатних квартир по районах Дніпра
Лідерами серед найдорожчих районів для оренди залишаються:
- Соборний район — 30 000 грн;
- Шевченківський район — 29 000 грн.
Найдоступніші ціни на оренду квартир в Дніпрі:
- Центральний район — 26 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди 3-кімнатних квартир в Дніпрі становить 15 000–20 000 грн.
Найбільше пропозицій з оренди 3-кімнатних квартир в Дніпрі (110 оголошень) припадає саме на цей діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас, за даними M2bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна оренди 3-кімнатних квартир в Дніпрі становить 15 200 грн. Саме за такою ціною виставлено 9,9% усіх трикімнатних квартир.
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