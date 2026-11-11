Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Днепра по состоянию на ноябрь 2026 года. Подробный обзор цен на аренду с инфографикой по ключевым тенденциям читайте в материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в ноябре 2026 года

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре выросла на 33,03%, тогда как стоимость аренды “двушек” увеличилась на 26,67%, а “трешек” на 41,64%. Больше всего подорожала аренда 3-комнатных квартир в Днепре.

Более подробно о том, сколько стоит аренда квартиры в Днепре в зависимости от количества комнат и района города, расскажем ниже.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Днепре

Средняя цена аренды 1-комнатной квартиры

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Днепре составляет 14 500 грн в месяц. По сравнению с ноябрем 2025 года, когда аренда квартиры в Днепре стоила около 11 000 грн, цена выросла примерно на 32%. В то же время за последний месяц стоимость аренды квартир в Днепре снизилась на 3,33%, а именно с 15 000 до 14 500 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Днепре (желтый график) — ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость аренды однокомнатных квартир по районам Днепра

Самая дорогая аренда 1-комнатных квартир в Днепре в таких районах:

Соборный — 22 000 грн;

Шевченковский — 19 300 грн.

Цены на аренду квартир в Днепре среднего ценового сегмента:

Центральный — 14 000 грн;

Амур-Нижнеднепровский — 12 000 грн.

Самая доступная цена аренды квартир в Днепре:

Индустриальный — 11 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Днепра — ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды 1-комнатных квартир в Днепре составляет 10 000–14 000 грн.

Больше всего предложений по аренде квартир в Днепре (более 200 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре по состоянию на ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре составляет 7 800 грн. Именно по такой цене выставлено 8,3% всех однокомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре — ноябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber

Сколько стоит аренда двухкомнатной квартиры в Днепре

Средняя цена аренды 2-комнатной квартиры

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года медианная стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Днепре составляет 19 000 грн в месяц. По сравнению с ноябрем 2025 года, когда цена аренды квартиры в Днепре составляла около 15 000 грн, стоимость выросла примерно на 26,67%. В то же время за последний месяц стоимость аренды квартир в Днепре снизилась на 5%, а именно с 20 000 до 19 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре (красный график) — ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость аренды двухкомнатных квартир по районам Днепра

Самая дорогая аренда 2-комнатных квартир в Днепре в следующих районах:

Соборный — 25 000 грн;

Шевченковский — 23 000 грн.

Стоимость аренды квартир в Днепре среднего ценового сегмента:

Центральный — 18 000 грн;

Чечеловский — 15 000 грн.

Самая доступная цена аренды квартир в Днепре:

Индустриальный — 14 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир по районам Днепра — ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды 2-комнатных квартир в Днепре составляет 14 000–16 000 грн.

Больше всего предложений по аренде квартир в Днепре (около 135 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре по состоянию на ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре составляет 12 000 грн. Именно по такой цене выставлено 10,9% всех “двушек”.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре — ноябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber

Сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры в Днепре

Средняя цена аренды 3-комнатной квартиры

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года медианная стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Днепре составляет 25 000 грн в месяц. По сравнению с ноябрем 2025 года, когда аренда стоила около 17 700 грн, цена выросла на 41,64%. В то же время за последние полгода стоимость аренды квартир в Днепре увеличилась на 28,21%, а за последний месяц осталась без изменений.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре (синий график) — ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость аренды трехкомнатных квартир по районам Днепра

Лидерами среди самых дорогих районов для аренды остаются:

Соборный район — 30 000 грн;

Шевченковский район — 29 000 грн.

Самые доступные цены на аренду квартир в Днепре:

Центральный район — 26 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир по районам Днепра — ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды 3-комнатных квартир в Днепре составляет 15 000–20 000 грн.

Больше всего предложений по аренде 3-комнатных квартир в Днепре (110 объявлений) приходится именно на этот диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре, ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре составляет 15 200 грн. Именно по такой цене выставлено 9,9% всех трехкомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре — ноябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber

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