Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников о недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Украины по состоянию на ноябрь 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям читайте в материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в ноябре 2026 года

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цены на аренду квартир в Украине менялись неравномерно в зависимости от города и количества комнат. Наибольшие различия наблюдались между отдельными городами, где стоимость аренды жилья в Украине как росла, так и снижалась.

Так, аренда 1-комнатной квартиры в Украине в большинстве городов подорожала на 8–115%. В то же время в отдельных городах цены снизились на 9–17%. Аренда 2-комнатной квартиры в Украине подорожала на 13–131%, однако в некоторых городах стоимость снизилась на 4–12%.

Аренда 3-комнатной квартиры в Украине также преимущественно дорожала. В частности, в отдельных городах цены выросли на 5–67%, тогда как в Киеве и Сумах аренда подешевела на 11–12%. В Запорожье стоимость аренды трехкомнатных квартир осталась без изменений.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Украине

Средняя цена аренды 1-комнатной квартиры

В ноябре 2026 года аренда однокомнатных квартир в Украине сохраняет тенденцию к подорожанию, хотя в отдельных городах наблюдается снижение стоимости жилья. По данным ЛУН Статистика, за последний год цены на аренду квартир в Украине больше всего выросли в следующих городах:

Харьков — +115%;

Ужгород — +62%;

Тернополь — +55%;

Львов и Ивано-Франковск — +49%;

Черновцы — +44%;

Винница — +38%;

Луцк и Хмельницкий — +36%;

Днепр — +33%;

Полтава и Запорожье — +30%;

Ровно, Черкассы и Николаев — +25%;

Кропивницкий — +22%;

Одесса — +14%;

Житомир — +8%.

В то же время стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине снизилась в отдельных городах. В частности, в Сумах цены за последний год упали на 17%, а в Киеве — на 9%.

Таким образом, цены на аренду квартир в городах Украины существенно отличаются, а наибольшее годовое подорожание однокомнатного жилья зафиксировано в Харькове.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине — ноябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в разных регионах

По состоянию на ноябрь 2026 года цены на аренду квартир в Украине существенно отличаются в зависимости от региона. По данным ЛУН Статистика, стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине в областных центрах колеблется от 3 500 до 34 500 грн в месяц.

Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды однокомнатных квартир остаются:

Закарпатская область — 34 500 грн;

Львовская область — 25 300 грн;

Ивано-Франковская область — 23 000 грн;

Волынская область — 19 000 грн;

Черновицкая область — 18 400 грн;

Винницкая область — 17 900 грн;

Тернопольская область — 17 000 грн.

К регионам со средним ценовым сегментом аренды квартир в Украине относятся:

г. Киев — 15 000 грн;

Хмельницкая область — 15 000 грн;

Черкасская область — 15 000 грн;

Днепропетровская область — 14 500 грн;

Ровенская область — 13 800 грн;

Житомирская область — 13 000 грн;

Полтавская область — 13 000 грн;

Одесская область — 12 000 грн;

Кировоградская область — 11 000 грн.

Наиболее доступные цены на аренду квартир в городах Украины зафиксированы в следующих регионах:

Харьковская область — 10 000 грн;

Черниговская область — 7 500 грн;

Николаевская область — 7 500 грн;

Запорожская область — 6 500 грн;

Сумская область — 5 000 грн;

Херсонская область — 3 500 грн.

Таким образом, ответ на вопрос, сколько стоит аренда квартиры в Украине, во многом зависит от города. Самая высокая медианная стоимость аренды однокомнатного жилья наблюдается в Ужгороде, а самая низкая среди городов с представленными данными — в Херсоне.

За сколько лет аренда может покрыть стоимость однокомнатной квартиры

Стоимость квартиры в годах аренды — это показатель, отражающий, сколько лет необходимо сдавать жилье в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную цену. Такой расчет позволяет оценить окупаемость инвестиций в недвижимость. Чем меньше срок, тем выгоднее покупать квартиру для последующей сдачи в аренду.

По данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2026 года аренда 1-комнатной квартиры в Украине быстрее всего может покрыть стоимость ее приобретения в следующих городах:

Ужгород — 7,4 года;

Ивано-Франковск — 8,3 года;

Харьков — 9,2 года;

Днепр — 9,2 года;

Запорожье — 9,4 года;

Хмельницкий — 11,2 года;

Николаев — 11,2 года;

Львов — 11,4 года;

Луцк — 11,5 года;

Тернополь — 11,9 года.

Средние показатели окупаемости однокомнатных квартир демонстрируют следующие города:

Винница — 12,1 года;

Полтава — 12,1 года;

Кропивницкий — 12,2 года;

Черкассы — 12,8 года;

Черновцы — 13 лет.

К городам с более длительным сроком окупаемости относятся:

Житомир — 15,6 года;

Ровно — 15,8 года;

Одесса — 16,3 года;

Киев — 16,8 года;

Сумы — 17,6 года;

Чернигов — 17,8 года.

Таким образом, цены на аренду квартир в городах Украины напрямую влияют на срок возврата инвестиций в жилье. В то же время высокая стоимость аренды жилья в Украине не всегда означает более быструю окупаемость, поскольку цена приобретения недвижимости также может быть значительно выше.

Стоит учитывать, что приведенные показатели являются ориентировочными. Фактический срок окупаемости зависит от расходов на ремонт, содержание квартиры, налогов и периодов простоя без арендаторов.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Сколько стоит аренда двухкомнатной квартиры в Украине

Средняя цена аренды 2-комнатной квартиры

По состоянию на ноябрь 2026 года цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине демонстрируют разнонаправленную динамику в зависимости от города. По данным ЛУН Статистика, за последний год больше всего подорожала аренда 2-комнатной квартиры в следующих городах:

Харьков — +131%;

Тернополь — +62%;

Винница и Ужгород — +54%;

Львов — +53%;

Хмельницкий — +52%;

Ивано-Франковск — +48%;

Черновцы — +34%;

Николаев — +33%;

Днепр — +27%;

Ровно и Полтава — +25%;

Житомир, Черкассы и Запорожье — +21%;

Одесса — +15%;

Луцк — +13%.

В то же время в Киеве цены на аренду двухкомнатных квартир за последний год снизились на 4%, а в Сумах — на 12%.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Украине — ноябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Сколько стоит аренда двухкомнатной квартиры в разных регионах

По состоянию на ноябрь 2026 года стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Украине существенно отличается в зависимости от региона.

Самые высокие медианные цены на аренду двухкомнатных квартир зафиксированы в следующих регионах:

Закарпатская — 46 000 грн;

Львовская — 32 100 грн;

Ивано-Франковская — 27 600 грн;

Черновицкая — 23 000 грн;

г. Киев — 22 000 грн;

Тернопольская — 20 700 грн;

Винницкая — 20 000 грн;

Днепропетровская — 19 000 грн.

К регионам со средним ценовым сегментом аренды двухкомнатных квартир относятся:

Волынская — 17 000 грн;

Черкасская — 17 000 грн;

Хмельницкая — 16 000 грн;

Ровенская — 15 000 грн;

Полтавская — 15 000 грн;

Харьковская — 15 000 грн;

Одесская — 15 000 грн;

Житомирская — 14 500 грн.

Наиболее доступные цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине зафиксированы в следующих регионах:

Кировоградская — 12 000 грн;

Николаевская — 10 000 грн;

Запорожская — 8 500 грн;

Черниговская — 7 500 грн;

Сумская — 7 000 грн.

Таким образом, цены на аренду квартир в регионах Украины существенно отличаются. Дороже всего арендовать двухкомнатное жилье в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях, тогда как наиболее доступные предложения представлены в Сумской, Черниговской и Запорожской областях.

За сколько лет аренда может покрыть стоимость двухкомнатной квартиры

Стоимость квартиры в годах аренды показывает, сколько лет необходимо сдавать жилье, чтобы полученные арендные платежи покрыли его рыночную стоимость. Этот показатель помогает оценить потенциальную окупаемость инвестиций в недвижимость.

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года аренда 2-комнатной квартиры в Украине быстрее всего может покрыть стоимость ее приобретения в следующих городах:

Ужгород — 8,7 года;

Днепр — 9,1 года;

Харьков — 9,7 года;

Ивано-Франковск — 9,7 года;

Запорожье — 11 лет;

Николаев — 12,3 года;

Львов — 12,9 года.

Средние показатели окупаемости двухкомнатных квартир демонстрируют следующие города:

Полтава — 14,2 года;

Черновцы — 14,2 года;

Хмельницкий — 14,4 года;

Тернополь — 14,6 года;

Винница — 15,3 года;

Черкассы — 15,8 года;

Луцк — 15,8 года;

Кропивницкий — 16 лет.

К городам с более длительным сроком окупаемости относятся:

Киев — 16,7 года;

Житомир — 18 лет;

Ровно — 18,1 года;

Одесса — 18,4 года;

Сумы — 18,6 года;

Чернигов — 24,3 года.

В целом срок окупаемости зависит от соотношения цены приобретения недвижимости и дохода от ее сдачи в аренду. Высокая стоимость аренды жилья в Украине не всегда гарантирует быстрый возврат инвестиций, поскольку цены на покупку квартир также существенно отличаются между городами.

Кроме того, фактический срок окупаемости может быть более длительным из-за расходов на ремонт, содержание жилья, налогов и периодов отсутствия арендаторов.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры в Украине

Средняя цена аренды 3-комнатной квартиры

По состоянию на ноябрь 2026 года цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине демонстрируют разнонаправленную динамику в зависимости от региона. По данным ЛУН Статистика, за последний год больше всего подорожала аренда 3-комнатной квартиры в следующих регионах:

Николаевская — +67%;

Харьковская — +60%;

Ивано-Франковская — +55%;

Львовская и Винницкая — +53%;

Днепропетровская — +42%;

Ровенская — +36%;

Житомирская и Хмельницкая — +31%;

Одесская — +5%.

В то же время в Киеве цены на аренду трехкомнатных квартир за последний год снизились на 12%, а в Сумской области — на 11%. В Запорожской области стоимость аренды осталась без изменений.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Украине — ноябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры в разных регионах

По состоянию на ноябрь 2026 года стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Украине существенно отличается в зависимости от региона.

Самые высокие медианные цены на аренду трехкомнатных квартир зафиксированы в следующих регионах:

Львовская — 39 100 грн;

г. Киев — 35 000 грн;

Ивано-Франковская — 31 000 грн;

Днепропетровская — 25 000 грн;

Винницкая — 23 000 грн;

Одесская — 20 000 грн.

К регионам со средним ценовым сегментом аренды трехкомнатных квартир относятся:

Ровенская — 17 000 грн;

Житомирская — 17 000 грн;

Хмельницкая — 17 000 грн;

Харьковская — 16 000 грн;

Николаевская — 15 000 грн.

Наиболее доступные цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине зафиксированы в следующих регионах:

Запорожская — 10 000 грн;

Сумская — 8 000 грн.

Таким образом, цены на аренду квартир в регионах Украины существенно отличаются. Дороже всего арендовать трехкомнатное жилье во Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве, тогда как наиболее доступные предложения представлены в Сумской и Запорожской областях.

Для Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой, Черниговской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей данных недостаточно для определения медианной стоимости аренды трехкомнатных квартир.

За сколько лет аренда может покрыть стоимость трехкомнатной квартиры

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года аренда 3-комнатной квартиры в Украине быстрее всего может покрыть стоимость ее приобретения в следующих регионах:

Днепропетровская — 9,2 года;

Ивано-Франковская — 10,5 года;

Николаевская — 10,7 года;

Харьковская — 12,2 года;

Запорожская — 12,6 года.

Средние показатели окупаемости трехкомнатных квартир демонстрируют следующие регионы:

Львовская — 13,7 года;

Хмельницкая — 15,8 года;

Винницкая — 15,8 года;

г. Киев — 15,9 года;

Одесская — 16,7 года.

К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

Житомирская — 17 лет;

Ровенская — 17,1 года;

Сумская — 19,1 года.

В целом срок окупаемости зависит от соотношения стоимости приобретения квартиры и дохода от ее аренды. Более высокая стоимость аренды жилья в Украине не всегда означает быстрый возврат инвестиций, поскольку цена покупки недвижимости также может быть значительно выше.

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Кроме того, фактическая окупаемость зависит от расходов на ремонт, содержание квартиры, налогов и периодов простоя без арендаторов.

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