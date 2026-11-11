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Недвижимость
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Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2026 года

Одесса
Сколько стоит аренда квартиры в Одессе: цены в ноябре 2026 года

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Одессы по состоянию на ноябрь 2026 года. Подробный обзор цен на аренду с инфографикой по ключевым тенденциям читайте в материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2026 года

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе выросла на 14,29%, двухкомнатные квартиры подорожали на 15,38%, а трехкомнатные на 4,57%. В то же время за последние полгода стоимость аренды однокомнатных квартир осталась без изменений, двухкомнатных снизилась на 6,25%, а трехкомнатных на 9,98%.

Более подробно о том, сколько стоит аренда квартиры в Одессе в зависимости от количества комнат и района города, расскажем ниже.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Одессе

Средняя цена аренды 1-комнатной квартиры

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Одессе составляет 12 000 грн в месяц. По сравнению с ноябрем 2025 года, когда аренда стоила 10 900 грн, цена выросла на 14,29%. В то же время за последние полгода стоимость аренды квартир в Одессе осталась без изменений, а по сравнению с летним пиком в 15 000 грн снизилась на 20%.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2026 года
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Одессе — ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость аренды однокомнатных квартир по районам Одессы

Самая высокая стоимость аренды квартир в Одессе наблюдается в таком районе:

  • Приморский район — 13 800 грн.

Средняя цена аренды квартир в Одессе в таких районах:

  • Киевский — 10 000 грн;
  • Хаджибейский — 10 000 грн.

Самая доступная аренда 1-комнатной квартиры в Одессе:

  • Пересыпский район — 8 000 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2026 года
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Одессы — ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды квартир в Одессе составляет 12 000–14 000 грн. То есть больше всего предложений по аренде 1-комнатных квартир в Одессе (697 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе по состоянию на ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 10 200 грн. Именно по такой цене выставлено 8,7% всех однокомнатных квартир.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе — ноябрь 2026 года
Инфографика: m2bomber

Сколько стоит аренда двухкомнатной квартиры в Одессе

Средняя цена аренды 2-комнатной квартиры

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года медианная стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Одессе составляет 15 000 грн в месяц. По сравнению с ноябрем 2025 года, когда аренда квартиры в Одессе стоила около 13 000 грн, цена выросла на 15,38%. В то же время за последние полгода стоимость аренды снизилась на 6,25%, а за последний месяц осталась без изменений.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2026 года
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе — ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость аренды двухкомнатных квартир по районам Одессы

Самая высокая стоимость аренды квартир в Одессе наблюдается в следующем районе:

  • Приморский район — 18 000 грн.

Средний ценовой сегмент:

  • Киевский район — 13 000 грн;
  • Хаджибейский район — 10 000 грн.

Самая доступная аренда 2-комнатной квартиры в Одессе:

  • Пересыпский район — 9 000 грн.
Фото 7 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2026 года
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе по районам — ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды квартир в Одессе составляет 12 000–14 000 грн. То есть больше всего предложений по аренде 2-комнатных квартир в Одессе (301 объявление) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе по состоянию на ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе составляет 12 000 грн. Именно по такой цене выставлено 7,1% всех двухкомнатных квартир.

Фото 9 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе — ноябрь 2026 года
Инфографика: m2bomber

Сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры в Одессе

Средняя цена аренды 3-комнатной квартиры

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года медианная стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Одессе составляет 20 000 грн в месяц. По сравнению с ноябрем 2025 года, когда стоимость аренды квартир в Одессе составляла около 19 100 грн, цена выросла на 4,57%. В то же время за последние полгода стоимость аренды снизилась на 9,98%, а за последний месяц — на 2,44%.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2026 года
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе — ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость аренды трехкомнатных квартир по районам Одессы

Самым дорогим районом для аренды 3-комнатной квартиры в Одессе является:

  • Приморский район — 25 300 грн.

Средняя стоимость аренды квартир в Одессе наблюдается в следующем районе:

  • Киевский район — 13 000 грн.

Самая доступная аренда квартиры в Одессе:

  • Пересыпский район — 10 000 грн.
Фото 11 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2026 года
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе по районам — ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды 3-комнатных квартир в Одессе составляет 10 000–15 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде квартир в Одессе (182 объявления) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 12 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе по состоянию на ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе составляет 8 800 грн. Именно по такой цене выставлено 7,8% всех трехкомнатных квартир.

Фото 13 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе — ноябрь 2026 года
Инфографика: m2bomber

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