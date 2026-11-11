Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Одеси станом на листопад 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях, читайте у матеріалі.

Як змінилися ціни на оренду квартир в Одесі у листопаді 2026 року

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду 1-кімнатних квартир в Одесі зросла на 14,29%, двокімнатні квартири подорожчали на 15,38%, а трикімнатні на 4,57%. Водночас за останні пів року вартість оренди однокімнатних квартир залишилася без змін, двокімнатних знизилася на 6,25%, а трикімнатних на 9,98%.

Більш детально про те, скільки коштує оренда квартири в Одесі залежно від кількості кімнат та району міста, розглянемо нижче.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Одесі

Середня ціна оренди 1-кімнатної квартири

За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Одесі становить 12 000 грн на місяць. Порівняно з листопадом 2025 року, коли оренда коштувала 10 900 грн, то ціна зросла на 14,29%. Водночас за останні пів року вартість оренди квартир в Одесі залишилася без змін, а порівняно з літнім піком у 15 000 грн знизилася на 20%.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Одесі — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Вартість оренди однокімнатних квартир по районах Одеси

Найдорожча вартість оренди квартир в Одесі спостерігається в:

Приморський район — 13 800 грн.

Середня ціна на оренду квартир в Одесі у таких районах:

Київський — 10 000 грн;

Хаджибейський — 10 000 грн.

Найдоступніша оренда 1-кімнатної квартири в Одесі:

Пересипський район — 8 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районах Одеси — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди однокімнатних квартир

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2026 року найбільш поширена ціна на оренду квартир в Одесі становить 12 000-14 000 грн. Тобто найбільше пропозицій з оренди 1-кімнатних квартир в Одесі (697 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі станом на листопад 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними M2bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна на оренду 1-кімнатних квартир в Одесі становить 10 200 грн. Саме за такою ціною виставлено 8,7% усіх однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі — листопад 2026

Інфографіка: m2bomber

Скільки коштує оренда двокімнатної квартири в Одесі

Середня ціна оренди 2-кімнатної квартири

За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року медіанна вартість оренди 2-кімнатної квартири в Одесі становить 15 000 грн на місяць. Порівняно з листопадом 2025 року, коли оренда квартири в Одесі коштувала близько 13 000 грн, ціна зросла на 15,38%. Водночас за останні пів року вартість оренди знизилася на 6,25%, а за останній місяць залишилася без змін.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Вартість оренди двокімнатних квартир по районах Одеси

Найдорожча вартість оренди квартир в Одесі спостерігається в такому районі:

Приморський район — 18 000 грн.

Середній ціновий сегмент:

Київський район — 13 000 грн;

Хаджибейський район — 10 000 грн.

Найдоступніша оренда 1-кімнатної квартири в Одесі:

Пересипський район — 9 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі за районами — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2026 року найбільш поширений діапазон ціни на оренду квартир в Одесі становить 12 000–14 000 грн. Тобто найбільше пропозицій з оренди 2-кімнатних квартир в Одесі (301 оголошення) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі станом на листопад 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними M2bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі становить 12 000 грн. Саме за такою ціною виставлено 7,1% усіх двокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі — листопад 2026

Інфографіка: m2bomber

Скільки коштує оренда трикімнатної квартири в Одесі

Середня ціна оренди 3-кімнатної квартири

За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року медіанна вартість оренди 3-кімнатної квартири в Одесі становить 20 000 грн на місяць. Порівняно з листопадом 2025 року, коли вартість оренди квартир в Одесі складала близько 19 100 грн, ціна зросла на 4,57%. Водночас за останні пів року вартість оренди знизилася на 9,98%, а за останній місяць на 2,44%.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Вартість оренди трикімнатних квартир по районах Одеси

Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири в Одесі виступає:

Приморський район — 25 300 грн.

Середня вартість оренди квартир в Одесі спостерігається в:

Київський район — 13 000 грн.

Найдоступніша оренда квартири в Одесі:

Пересипський район — 10 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі за районами — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найбільш поширений ціновий діапазон оренди 3-кімнатних квартир в Одесі становить 10 000-15 000 грн.

Тобто найбільше пропозицій з оренди квартири в Одесі (182 оголошення) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі станом на листопад 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі становить 8 800 грн. Саме за такою ціною виставлено 7,8% усіх трикімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі — листопад 2026

Інфографіка: m2bomber

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