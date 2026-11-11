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Ціни на оренду квартир в Одесі у листопаді 2026 року
Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Одеси станом на листопад 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях, читайте у матеріалі.
- Як змінилися ціни на оренду квартир в Одесі у листопаді 2026 року
- Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Одесі
- Скільки коштує оренда двокімнатної квартири в Одесі
- Скільки коштує оренда трикімнатної квартири в Одесі
Як змінилися ціни на оренду квартир в Одесі у листопаді 2026 року
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду 1-кімнатних квартир в Одесі зросла на 14,29%, двокімнатні квартири подорожчали на 15,38%, а трикімнатні на 4,57%. Водночас за останні пів року вартість оренди однокімнатних квартир залишилася без змін, двокімнатних знизилася на 6,25%, а трикімнатних на 9,98%.
Більш детально про те, скільки коштує оренда квартири в Одесі залежно від кількості кімнат та району міста, розглянемо нижче.
Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Одесі
Середня ціна оренди 1-кімнатної квартири
За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Одесі становить 12 000 грн на місяць. Порівняно з листопадом 2025 року, коли оренда коштувала 10 900 грн, то ціна зросла на 14,29%. Водночас за останні пів року вартість оренди квартир в Одесі залишилася без змін, а порівняно з літнім піком у 15 000 грн знизилася на 20%.
Вартість оренди однокімнатних квартир по районах Одеси
Найдорожча вартість оренди квартир в Одесі спостерігається в:
- Приморський район — 13 800 грн.
Середня ціна на оренду квартир в Одесі у таких районах:
- Київський — 10 000 грн;
- Хаджибейський — 10 000 грн.
Найдоступніша оренда 1-кімнатної квартири в Одесі:
- Пересипський район — 8 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди однокімнатних квартир
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2026 року найбільш поширена ціна на оренду квартир в Одесі становить 12 000-14 000 грн. Тобто найбільше пропозицій з оренди 1-кімнатних квартир в Одесі (697 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас, за даними M2bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна на оренду 1-кімнатних квартир в Одесі становить 10 200 грн. Саме за такою ціною виставлено 8,7% усіх однокімнатних квартир.
Скільки коштує оренда двокімнатної квартири в Одесі
Середня ціна оренди 2-кімнатної квартири
За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року медіанна вартість оренди 2-кімнатної квартири в Одесі становить 15 000 грн на місяць. Порівняно з листопадом 2025 року, коли оренда квартири в Одесі коштувала близько 13 000 грн, ціна зросла на 15,38%. Водночас за останні пів року вартість оренди знизилася на 6,25%, а за останній місяць залишилася без змін.
Вартість оренди двокімнатних квартир по районах Одеси
Найдорожча вартість оренди квартир в Одесі спостерігається в такому районі:
- Приморський район — 18 000 грн.
Середній ціновий сегмент:
- Київський район — 13 000 грн;
- Хаджибейський район — 10 000 грн.
Найдоступніша оренда 1-кімнатної квартири в Одесі:
- Пересипський район — 9 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2026 року найбільш поширений діапазон ціни на оренду квартир в Одесі становить 12 000–14 000 грн. Тобто найбільше пропозицій з оренди 2-кімнатних квартир в Одесі (301 оголошення) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас, за даними M2bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі становить 12 000 грн. Саме за такою ціною виставлено 7,1% усіх двокімнатних квартир.
Скільки коштує оренда трикімнатної квартири в Одесі
Середня ціна оренди 3-кімнатної квартири
За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року медіанна вартість оренди 3-кімнатної квартири в Одесі становить 20 000 грн на місяць. Порівняно з листопадом 2025 року, коли вартість оренди квартир в Одесі складала близько 19 100 грн, ціна зросла на 4,57%. Водночас за останні пів року вартість оренди знизилася на 9,98%, а за останній місяць на 2,44%.
Вартість оренди трикімнатних квартир по районах Одеси
Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири в Одесі виступає:
- Приморський район — 25 300 грн.
Середня вартість оренди квартир в Одесі спостерігається в:
- Київський район — 13 000 грн.
Найдоступніша оренда квартири в Одесі:
- Пересипський район — 10 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найбільш поширений ціновий діапазон оренди 3-кімнатних квартир в Одесі становить 10 000-15 000 грн.
Тобто найбільше пропозицій з оренди квартири в Одесі (182 оголошення) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі становить 8 800 грн. Саме за такою ціною виставлено 7,8% усіх трикімнатних квартир.
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