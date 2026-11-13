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Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2026 року

Івано-Франківськ
Скільки коштує оренда квартири в Івано-Франківську: ціни у листопаді 2026

Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Івано-Франківська станом на листопад 2026 року.

Як змінилися ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2026 року

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську зросла на понад 46%, тоді як двокімнатні квартири подорожчали на 47,92%, а трикімнатні на 55,08%. Найбільше зросла вартість оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську.

Більш детально про те, скільки коштує оренда квартири в Івано-Франківську залежно від кількості кімнат, розглянемо нижче.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Івано-Франківську

Середня ціна оренди 1-кімнатної квартири

За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року медіанна вартість оренди 1-кімнатної квартири в Івано-Франківську становить 22 900 грн на місяць. Порівняно з листопадом 2025 року, коли оренда коштувала близько 15 400 грн, ціна зросла майже на 50%. Водночас за останні пів року ціна на оренду квартир в Івано-Франківську збільшилася майже на 30%, а за останній місяць залишилася без змін.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2026 року
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську (жовтий графік) — листопад 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди однокімнатних квартир

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 22 000–24 000 грн. 

Найбільше пропозицій з оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську (37 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 3 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2026 року
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на листопад 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна оренди квартири в Івано-Франківську становить 25 200 грн. Саме за такою ціною виставлено 12,5% усіх однокімнатних квартир.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2026 року
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську — листопад 2026
Інфографіка: m2bomber

Скільки коштує оренда двокімнатної квартири в Івано-Франківську

Середня ціна оренди 2-кімнатної квартири

За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року медіанна вартість оренди 2-кімнатної квартири в Івано-Франківську становить 27 500 грн на місяць. Порівняно з листопадом 2025 року, коли вартість оренди квартир в Івано-Франківську коштувала близько 18 600 грн, ціна зросла на понад 49%. Водночас за останні пів року вартість оренди збільшилася на 37,88%, а за останній місяць залишилася без змін.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2026 року
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську (червоний графік) — листопад 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна на оренду квартири в Івано-Франківську становить 25 000–30 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську (58 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 6 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2026 року
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на листопад 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна на оренду квартир в Івано-Франківську становить 25 200 грн. Саме за такою ціною виставлено 21.6% усіх двокімнатних квартир. 

Фото 7 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2026 року
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську — листопад 2026
Інфографіка: m2bomber

Скільки коштує оренда трикімнатної квартири в Івано-Франківську

Середня ціна оренди 3-кімнатної квартири

За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року медіанна вартість оренди 3-кімнатної квартири в Івано-Франківську становить 29 800 грн на місяць. Порівняно з листопадом 2025 року, коли оренда такого житла коштувала близько 20 000 грн, ціна зросла на понад 55%. Водночас за останні пів року ціна на оренду квартири в Івано-Франківську збільшилася на 39,6%, а за останній місяць залишилася без змін.

Фото 8 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2026 року
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську (синій графік) — листопад 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2026 року найбільш поширеним діапазоном ціни на оренду квартири в Івано-Франківську складає 20 000-25 000 грн. 

Найбільше пропозицій з оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську припадає саме на цей ціновий діапазони (16 оголошень), що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 9 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2026 року
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на листопад 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними M2bomber, станом на листопад 2026 року найпоширеніша ціна на оренду квартир в Івано-Франківську становить 36 000 грн. Саме за такою ціною виставлено 17.6% усіх 3-кімнатних квартир. 

Фото 10 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у листопаді 2026 року
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську — листопад 2026
Інфографіка: m2bomber

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