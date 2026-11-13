Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников , в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Ивано-Франковска по состоянию на ноябрь 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в ноябре 2026 года

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске выросла на 49,19%, тогда как двухкомнатные квартиры подорожали на 47,92%, а трехкомнатные — на 55,08%. Больше всего выросла стоимость аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске.

Более подробно о том, сколько стоит аренда квартиры в Ивано-Франковске в зависимости от количества комнат, рассмотрим ниже.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Ивано-Франковске

Средняя цена аренды 1-комнатной квартиры

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года медианная стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Ивано-Франковске составляет 22 900 грн в месяц. По сравнению с ноябрем 2025 года, когда аренда стоила около 15 400 грн, цена выросла почти на 50%. В то же время за последние полгода цена на аренду квартир в Ивано-Франковске увеличилась почти на 30%, а за последний месяц осталась без изменений.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске (желтый график) — ноябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 22 000–24 000 грн.

Больше всего предложений по аренде 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске (37 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды квартиры в Ивано-Франковске составляет 25 200 грн. Именно по такой цене выставлено 12,5% всех однокомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске — ноябрь 2026

Инфографика: m2bomber

Сколько стоит аренда двухкомнатной квартиры в Ивано-Франковске

Средняя цена аренды 2-комнатной квартиры

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года медианная стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Ивано-Франковске составляет 27 500 грн в месяц. По сравнению с ноябрем 2025 года, когда аренда квартир в Ивано-Франковске стоила около 18 600 грн, цена выросла на 47,92%. В то же время за последние полгода стоимость аренды увеличилась на 37,88%, а за последний месяц осталась без изменений.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске (красный график) — ноябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды квартиры в Ивано-Франковске составляет 25 000–30 000 грн. Больше всего предложений по аренде 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске (58 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенная цена на аренду квартир в Ивано-Франковске составляет 25 200 грн. Именно по такой цене выставлено 21,6% всех двухкомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске — ноябрь 2026

Инфографика: m2bomber

Сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры в Ивано-Франковске

Средняя цена аренды 3-комнатной квартиры

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года медианная стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Ивано-Франковске составляет 29 800 грн в месяц. По сравнению с ноябрем 2025 года, когда аренда такого жилья стоила около 20 000 грн, цена выросла более чем на 55%. В то же время за последние полгода цена на аренду квартиры в Ивано-Франковске увеличилась на 39,6%, а за последний месяц осталась без изменений.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске (синий график) — ноябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды квартиры в Ивано-Франковске составляет 20 000–25 000 грн.

Больше всего предложений по аренде 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске приходится именно на этот ценовой диапазон (16 объявлений), что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на ноябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенная цена на аренду квартир в Ивано-Франковске составляет 36 000 грн. Именно по такой цене выставлено 17.6% всех 3-комнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске — ноябрь 2026

Инфографика: m2bomber

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