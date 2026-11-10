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Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2026 года

Львов
Сколько стоит аренда квартиры во Львове: цены в ноябре 2026 года

Редакция Dilo проанализировала данные ЛУН Статистика, чтобы выяснить, сколько стоит аренда квартир во Львове в ноябре 2026 года. Подробный обзор цен на аренду с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2026 года

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года стоимость аренды 1-комнатной квартиры во Львове за месяц выросла на 9,95%, за полгода на 26,47%, а за год на 48,75%. Медианная цена аренды составляет 25 300 грн в месяц.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры во Львове

Средняя цена аренды 1-комнатной квартиры

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года медианная стоимость аренды квартиры во Львове составляет 25 300 грн в месяц. За последний год аренда подорожала примерно на 58%, а по сравнению с сентябрем 2026 года выросла на 10%.

Фото 2 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2026 года
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове — ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость аренды однокомнатных квартир по районам Львова

Самая дорогая аренда квартир во Львове в следующих районах:

  • Сыховский — 27 600 грн;
  • Шевченковский — 27 600 грн.

Цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове среднего ценового сегмента:

  • Франковский — 25 000 грн;
  • Лычаковский — 23 000 грн.

Самая доступная аренда 1-комнатной квартиры во Львове в таких районах:

  • Железнодорожный — 23 000 грн;
  • Галицкий — 23 000 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2026 года
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове по районам — ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года больше всего предложений по аренде квартир во Львове сосредоточено в ценовом диапазоне от 26 000 до 28 000 грн в месяц. В этом сегменте насчитывается 72 объявления об аренде 1-комнатной квартиры во Львове.

Фото 4 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатной квартиры во Львове по состоянию на ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным портала M2bomber, наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове составляет 27 600 грн в месяц. По такой стоимости сдается 9,7% однокомнатных квартир.

Фото 5 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове — ноябрь 2026 года
Инфографика: m2bomber

Сколько стоит аренда двухкомнатной квартиры во Львове

Средняя цена аренды 2-комнатной квартиры

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года средняя стоимость аренды квартиры во Львове составляет 31 500 грн в месяц. По сравнению с ноябрем 2025 года, когда аренда 2-комнатной квартиры во Львове стоила около 20 000 грн, цены выросли примерно на 57,5%.

Фото 6 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2026 года
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове — ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Стоимость аренды двухкомнатных квартир по районам Львова

Самая дорогая аренда квартир во Львове в следующих районах:

  • Шевченковский — 33 300 грн;
  • Железнодорожный — 32 200 грн.

Цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове среднего ценового сегмента:

  • Франковский — 32 200 грн;
  • Лычаковский — 27 600 грн.

Самая доступная стоимость аренды 2-комнатной квартиры во Львове в следующих районах:

  • Галицкий — 27 600 грн;
  • Сыховский — 27 600 грн.
Фото 7 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2026 года
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир по районам Львова — ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года больше всего предложений по аренде 2-комнатных квартир во Львове сосредоточено в ценовом диапазоне от 25 000 до 30 000 грн в месяц. В этом сегменте насчитывается примерно 90 объявлений.

Фото 8 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове — ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным портала M2bomber, наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове по состоянию на ноябрь 2026 года составляет 15 600 грн. По такой цене сдается около 10,9% “двушек” во Львове.

Фото 9 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове — ноябрь 2026 года
Инфографика: m2bomber

Сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры во Львове

Средняя цена аренды 3-комнатной квартиры

В ноябре 2026 года средняя стоимость аренды квартиры во Львове составляет 41 100 грн в месяц. По сравнению с сентябрем, когда цена составляла около 31 500 грн, аренда жилья подорожала примерно на 30,5%.

Фото 10 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2026 года
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир во Львове — ноябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды 3-комнатных квартир во Львове составляет 25 000–30 000 грн. Больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (23 объявления) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 11 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове
Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным портала M2bomber, наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове в ноябре 2026 года составляет 30 000 грн. По такой цене сдается около 12,8% трехкомнатных квартир во Львове.

Фото 12 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2026 года
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове — ноябрь 2026 года
Инфографика: m2bomber

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