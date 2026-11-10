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Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2026 года
Редакция Dilo проанализировала данные ЛУН Статистика, чтобы выяснить, сколько стоит аренда квартир во Львове в ноябре 2026 года. Подробный обзор цен на аренду с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Как изменились цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2026 года
- Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры во Львове
- Сколько стоит аренда двухкомнатной квартиры во Львове
- Сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры во Львове
Как изменились цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2026 года
По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года стоимость аренды 1-комнатной квартиры во Львове за месяц выросла на 9,95%, за полгода на 26,47%, а за год на 48,75%. Медианная цена аренды составляет 25 300 грн в месяц.
Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры во Львове
Средняя цена аренды 1-комнатной квартиры
По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года медианная стоимость аренды квартиры во Львове составляет 25 300 грн в месяц. За последний год аренда подорожала примерно на 58%, а по сравнению с сентябрем 2026 года выросла на 10%.
Стоимость аренды однокомнатных квартир по районам Львова
Самая дорогая аренда квартир во Львове в следующих районах:
- Сыховский — 27 600 грн;
- Шевченковский — 27 600 грн.
Цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове среднего ценового сегмента:
- Франковский — 25 000 грн;
- Лычаковский — 23 000 грн.
Самая доступная аренда 1-комнатной квартиры во Львове в таких районах:
- Железнодорожный — 23 000 грн;
- Галицкий — 23 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир
По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года больше всего предложений по аренде квартир во Львове сосредоточено в ценовом диапазоне от 26 000 до 28 000 грн в месяц. В этом сегменте насчитывается 72 объявления об аренде 1-комнатной квартиры во Львове.
По данным портала M2bomber, наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове составляет 27 600 грн в месяц. По такой стоимости сдается 9,7% однокомнатных квартир.
Сколько стоит аренда двухкомнатной квартиры во Львове
Средняя цена аренды 2-комнатной квартиры
По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года средняя стоимость аренды квартиры во Львове составляет 31 500 грн в месяц. По сравнению с ноябрем 2025 года, когда аренда 2-комнатной квартиры во Львове стоила около 20 000 грн, цены выросли примерно на 57,5%.
Стоимость аренды двухкомнатных квартир по районам Львова
Самая дорогая аренда квартир во Львове в следующих районах:
- Шевченковский — 33 300 грн;
- Железнодорожный — 32 200 грн.
Цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове среднего ценового сегмента:
- Франковский — 32 200 грн;
- Лычаковский — 27 600 грн.
Самая доступная стоимость аренды 2-комнатной квартиры во Львове в следующих районах:
- Галицкий — 27 600 грн;
- Сыховский — 27 600 грн.
Наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир
По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2026 года больше всего предложений по аренде 2-комнатных квартир во Львове сосредоточено в ценовом диапазоне от 25 000 до 30 000 грн в месяц. В этом сегменте насчитывается примерно 90 объявлений.
В то же время, по данным портала M2bomber, наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове по состоянию на ноябрь 2026 года составляет 15 600 грн. По такой цене сдается около 10,9% “двушек” во Львове.
Сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры во Львове
Средняя цена аренды 3-комнатной квартиры
В ноябре 2026 года средняя стоимость аренды квартиры во Львове составляет 41 100 грн в месяц. По сравнению с сентябрем, когда цена составляла около 31 500 грн, аренда жилья подорожала примерно на 30,5%.
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды 3-комнатных квартир во Львове составляет 25 000–30 000 грн. Больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (23 объявления) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, по данным портала M2bomber, наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове в ноябре 2026 года составляет 30 000 грн. По такой цене сдается около 12,8% трехкомнатных квартир во Львове.
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