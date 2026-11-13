Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди України станом на листопад 2026 року року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях, читайте у матеріалі.

Як змінилися ціни на оренду квартир в Україні у листопаді 2026 року

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціни на оренду квартир в Україні змінювалися нерівномірно залежно від міста та кількості кімнат. Найбільші відмінності спостерігалися між окремими містами, де вартість оренди житла в Україні як зростала, так і знижувалася.

Так, оренда 1-кімнатної квартири в Україні у більшості міст подорожчала на 8–115%. Водночас в окремих містах ціни знизилися на 9-17%. Оренда 2-кімнатної квартири в Україні подорожчала на 13–131%, проте в деяких містах вартість знизилася на 4–12%.

Оренда 3-кімнатної квартири в Україні також переважно дорожчала. Зокрема, в окремих містах ціни зросли на 5–67%, тоді як у Києві та Сумах оренда подешевшала на 11–12%. У Запоріжжі вартість оренди трикімнатних квартир залишилася без змін.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні

Середня ціна оренди 1-кімнатної квартири

У листопаді 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні зберігає тенденцію до подорожчання, хоча в окремих містах спостерігається зниження вартості житла. За даними ЛУН Статистика, за останній рік ціни на оренду квартир в Україні найбільше зросли в таких містах:

Харків — +115%;

Ужгород — +62%;

Тернопіль — +55%;

Львів та Івано-Франківськ — +49%;

Чернівці — +44%;

Вінниця — +38%;

Луцьк та Хмельницький — +36%;

Дніпро — +33%;

Полтава та Запоріжжя — +30%;

Рівне, Черкаси та Миколаїв — +25%;

Кропивницький — +22%;

Одеса — +14%;

Житомир — +8%.

Водночас вартість оренди 1-кімнатної квартири в Україні знизилася в окремих містах. Зокрема, у Сумах ціни за останній рік впали на 17%, а в Києві на 9%.

Таким чином, ціни на оренду квартир у містах України суттєво відрізняються, а найбільше річне подорожчання однокімнатного житла зафіксовано в Харкові.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Україні — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в різних регіонах

Станом на листопад 2026 року ціни на оренду квартир в Україні суттєво відрізняються залежно від регіону. За даними ЛУН Статистика, вартість оренди 1-кімнатної квартири в Україні в обласних центрах коливається від 3 500 до 34 500 грн на місяць.

Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди однокімнатних квартир залишаються:

Закарпатська область — 34 500 грн;

Львівська область — 25 300 грн;

Івано-Франківська область — 23 000 грн;

Волинська область — 19 000 грн;

Чернівецька область — 18 400 грн;

Вінницька область — 17 900 грн;

Тернопільська область — 17 000 грн.

До регіонів із середнім ціновим сегментом оренди квартир в Україні належать:

м. Київ — 15 000 грн;

Хмельницька область — 15 000 грн;

Черкаська область — 15 000 грн;

Дніпропетровська область — 14 500 грн;

Рівненська область — 13 800 грн;

Житомирська область — 13 000 грн;

Полтавська область — 13 000 грн;

Одеська область — 12 000 грн;

Кіровоградська область — 11 000 грн.

Найбільш доступні ціни на оренду квартир у містах України зафіксовані в таких регіонах:

Харківська область — 10 000 грн;

Чернігівська область — 7 500 грн;

Миколаївська область — 7 500 грн;

Запорізька область — 6 500 грн;

Сумська область — 5 000 грн;

Херсонська область — 3 500 грн.

Таким чином, відповідь на запитання, скільки коштує оренда квартири в Україні, значною мірою залежить від міста. Найвища медіанна вартість оренди однокімнатного житла спостерігається в Ужгороді, а найнижча серед міст із наведеними даними у Херсоні.

За скільки років оренда може покрити вартість однокімнатної квартири

Вартість квартири в роках оренди — це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє оцінити окупність інвестицій у нерухомість. Чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.

За даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2026 року оренда 1-кімнатної квартири в Україні найшвидше може покрити вартість її придбання в таких містах:

Ужгород — 7,4 року;

Івано-Франківськ — 8,3 року;

Харків — 9,2 року;

Дніпро — 9,2 року;

Запоріжжя — 9,4 року;

Хмельницький — 11,2 року;

Миколаїв — 11,2 року;

Львів — 11,4 року;

Луцьк — 11,5 року;

Тернопіль — 11,9 року.

Середні показники окупності однокімнатних квартир демонструють такі міста:

Вінниця — 12,1 року;

Полтава — 12,1 року;

Кропивницький — 12,2 року;

Черкаси — 12,8 року;

Чернівці — 13 років.

До міст із більш тривалим терміном окупності належать:

Житомир — 15,6 року;

Рівне — 15,8 року;

Одеса — 16,3 року;

Київ — 16,8 року;

Суми — 17,6 року;

Чернігів — 17,8 року.

Таким чином, ціни на оренду квартир у містах України безпосередньо впливають на термін повернення інвестицій у житло. Водночас висока вартість оренди житла в Україні не завжди означає швидшу окупність, адже ціна придбання нерухомості також може бути значно вищою.

Варто враховувати, що наведені показники є орієнтовними. Фактичний термін окупності залежить від витрат на ремонт, утримання квартири, податків і періодів простою без орендарів.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на листопад 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Скільки коштує оренда двокімнатної квартири в Україні

Середня ціна оренди 2-кімнатної квартири

Станом на листопад 2026 року ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні демонструють різноспрямовану динаміку залежно від міста. За даними ЛУН Статистика, за останній рік найбільше подорожчала оренда 2-кімнатної квартири в таких містах:

Харків — +131%;

Тернопіль — +62%;

Вінниця та Ужгород — +54%;

Львів — +53%;

Хмельницький — +52%;

Івано-Франківськ — +48%;

Чернівці — +34%;

Миколаїв — +33%;

Дніпро — +27%;

Рівне та Полтава — +25%;

Житомир, Черкаси та Запоріжжя — +21%;

Одеса — +15%;

Луцьк — +13%.

Водночас у Києві ціни на оренду двокімнатних квартир за останній рік знизилися на 4%, а в Сумах на 12%.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Україні — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Скільки коштує оренда двокімнатної квартири в різних регіонах

Станом на листопад 2026 року вартість оренди 2-кімнатної квартири в Україні суттєво відрізняється залежно від регіону.

Найвищі медіанні ціни на оренду двокімнатних квартир зафіксовані в таких регіонах:

Закарпатська — 46 000 грн;

Львівська — 32 100 грн;

Івано-Франківська — 27 600 грн;

Чернівецька — 23 000 грн;

м. Київ — 22 000 грн;

Тернопільська — 20 700 грн;

Вінницька — 20 000 грн;

Дніпропетровська — 19 000 грн.

До регіонів із середнім ціновим сегментом оренди двокімнатних квартир належать:

Волинська — 17 000 грн;

Черкаська — 17 000 грн;

Хмельницька — 16 000 грн;

Рівненська — 15 000 грн;

Полтавська — 15 000 грн;

Харківська — 15 000 грн;

Одеська — 15 000 грн;

Житомирська — 14 500 грн.

Найбільш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні зафіксовані в таких регіонах:

Кіровоградська — 12 000 грн;

Миколаївська — 10 000 грн;

Запорізька — 8 500 грн;

Чернігівська — 7 500 грн;

Сумська — 7 000 грн.

Таким чином, ціни на оренду квартир у регіонах України суттєво відрізняються. Найдорожче орендувати двокімнатне житло в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях, тоді як найдоступніші пропозиції представлені в Сумській, Чернігівській та Запорізькій областях.

За скільки років оренда може покрити вартість двокімнатної квартири

Вартість квартири в роках оренди показує, скільки років потрібно здавати житло, щоб отримані орендні платежі покрили його ринкову вартість. Цей показник допомагає оцінити потенційну окупність інвестицій у нерухомість.

За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року оренда 2-кімнатної квартири в Україні найшвидше може покрити вартість її придбання в таких містах:

Ужгород — 8,7 року;

Дніпро — 9,1 року;

Харків — 9,7 року;

Івано-Франківськ — 9,7 року;

Запоріжжя — 11 років;

Миколаїв — 12,3 року;

Львів — 12,9 року.

Середні показники окупності двокімнатних квартир демонструють такі міста:

Полтава — 14,2 року;

Чернівці — 14,2 року;

Хмельницький — 14,4 року;

Тернопіль — 14,6 року;

Вінниця — 15,3 року;

Черкаси — 15,8 року;

Луцьк — 15,8 року;

Кропивницький — 16 років.

До міст із більш тривалим терміном окупності належать:

Київ — 16,7 року;

Житомир — 18 років;

Рівне — 18,1 року;

Одеса — 18,4 року;

Суми — 18,6 року;

Чернігів — 24,3 року.

Загалом термін окупності залежить від співвідношення ціни придбання нерухомості та доходу від її здачі в оренду. Висока вартість оренди житла в Україні не завжди гарантує швидке повернення інвестицій, оскільки ціни на купівлю квартир також суттєво відрізняються між містами.

Крім того, фактична окупність може бути довшою через витрати на ремонт, утримання житла, податки та періоди відсутності орендарів.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на листопад 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Скільки коштує оренда трикімнатної квартири в Україні

Середня ціна оренди 3-кімнатної квартири

Станом на листопад 2026 року ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні демонструють різноспрямовану динаміку залежно від регіону. За даними ЛУН Статистика, за останній рік найбільше подорожчала оренда 3-кімнатної квартири в таких регіонах:

Миколаївська — +67%;

Харківська — +60%;

Івано-Франківська — +55%;

Львівська та Вінницька — +53%;

Дніпропетровська — +42%;

Рівненська — +36%;

Житомирська та Хмельницька — +31%;

Одеська — +5%.

Водночас у Києві ціни на оренду трикімнатних квартир за останній рік знизилися на 12%, а в Сумській області на 11%. У Запорізькій області вартість оренди залишилася без змін.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на листопад 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Скільки коштує оренда трикімнатної квартири в різних регіонах

Станом на листопад 2026 року вартість оренди 3-кімнатної квартири в Україні суттєво відрізняється залежно від регіону.

Найвищі медіанні ціни на оренду трикімнатних квартир зафіксовані в таких регіонах:

Львівська — 39 100 грн;

м. Київ — 35 000 грн;

Івано-Франківська — 31 000 грн;

Дніпропетровська — 25 000 грн;

Вінницька — 23 000 грн;

Одеська — 20 000 грн.

До регіонів із середнім ціновим сегментом оренди трикімнатних квартир належать:

Рівненська — 17 000 грн;

Житомирська — 17 000 грн;

Хмельницька — 17 000 грн;

Харківська — 16 000 грн;

Миколаївська — 15 000 грн.

Найбільш доступні ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні зафіксовані в таких регіонах:

Запорізька — 10 000 грн;

Сумська — 8 000 грн.

Таким чином, ціни на оренду квартир у регіонах України суттєво відрізняються. Найдорожче орендувати трикімнатне житло у Львівській, Івано-Франківській областях та Києві, тоді як найдоступніші пропозиції представлені в Сумській та Запорізькій областях.

Для Волинської, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької, Чернігівської, Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей даних недостатньо для визначення медіанної вартості оренди трикімнатних квартир.

За скільки років оренда може покрити вартість трикімнатної квартири

За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2026 року оренда 3-кімнатної квартири в Україні найшвидше може покрити вартість її придбання в таких регіонах:

Дніпропетровська — 9,2 року;

Івано-Франківська — 10,5 року;

Миколаївська — 10,7 року;

Харківська — 12,2 року;

Запорізька — 12,6 року.

Середні показники окупності трикімнатних квартир демонструють такі регіони:

Львівська — 13,7 року;

Хмельницька — 15,8 року;

Вінницька — 15,8 року;

м. Київ — 15,9 року;

Одеська — 16,7 року.

До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:

Житомирська — 17 років;

Рівненська — 17,1 року;

Сумська — 19,1 року.

Загалом термін окупності залежить від співвідношення вартості придбання квартири та доходу від її оренди. Вища вартість оренди житла в Україні не завжди означає швидше повернення інвестицій, оскільки ціна купівлі нерухомості також може бути значно вищою.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на листопад 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Крім того, фактична окупність залежить від витрат на ремонт, утримання квартири, податків і періодів простою без орендарів.

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