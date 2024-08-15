Цены на старое жилье просели почти по всей стране, в новостройках – стабилизировались

За последний год средняя стоимость жилья в новостройках Украины выросла на 4% в долларе, на вторичном рынке квартиры дешевеют почти во всех регионах, свидетельствуют данные исследования маркетплейса недвижимости DIM.RIA.

Наиболее активный рост средней стоимости квадратного метра на первичном рынке наблюдался в Кировоградской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Ровенской областях.

Дороже всего новое жилье стоит в столице — $1 340 за квадрат. Львов, до сих пор опережавший Киев, оказался на четвертом месте. Самые бюджетные предложения новостроек – в Запорожской области, где средняя стоимость квадрата составляет $564.

Отделы продаж работают в 77% всех новостроек, наиболее активно — 98% — в Закарпатской области.

В то же время аналитики маркетплейса отмечают спад интереса пользователей к квартирам в новостройках. Тенденция сохраняется как месяц в месяц, так и при сравнении текущих данных с информацией за предыдущий год.

Единственная область, к которой стабильно повышается интерес потенциальных покупателей, — Киевская, но без учета самой столицы.

На вторичном рынке уменьшение спроса сопровождается падением цен.

Средняя стоимость, указанная владельцами в объявлениях о продаже однокомнатных квартир, в июле уменьшилась в большинстве областей Украины. Рост по сравнению с июнем произошел только в пяти областях, самый важный — во Львовской и Черновицкой (+2,5% и +2% соответственно).

Черновицкая область стала лидером по росту стоимости однокомнатной квартиры на вторичке в масштабах года, вторая ступенька — в Черкасской области.

Дороже всего по состоянию на конец июля 2024 стоит однокомнатная квартира в Киеве — в среднем около $94 тыс. В пятерку самых дорогих также входит — Львовская ($72 тыс.), Закарпатская ($58 тыс.), Винницкая ($54 тыс.) и Ивано-Франковская ($46 тыс.).

По сравнению с июлем 2023 года сегодня интерес пользователей к поиску вторичного жилья снизился. Существенный спад поисковых запросов произошел в Херсонской, Ивано-Франковской и Львовской областях. В течение последнего месяца интерес растет в Харьковской, Одесской и Запорожской областях — на 3-8%.