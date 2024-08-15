Ціни на старе житло просіли майже у всій країні, у новобудовах - стабілізувалися

За останній рік середня вартість житла у новобудовах України зросла на 4% в доларі, на вторинному ринку квартири дешевшають майже у всіх регіонах, свідчать дані дослідження маркетплейсу нерухомості DIM.RIA.

Найактивніше зростання середньої вартості квадратного метру на первинному ринку спостерігалося у Кіровоградській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Рівненській областях.

Найдорожче нове житло коштує у столиці — $1 340 за квадрат. Львів, який досі випереджав Київ, опинився на четвертому місці. Найбюджетніші пропозиції новобудов — у Запорізькій області, де середня вартість квадрату складає $564.

Відділи продажу працюють у 77% усіх новобудов, найактивніше - 98% - у Закарпатській області.

Водночас аналітики маркетплейсу відзначають спад інтересу користувачів до квартир у новобудовах. Тенденція зберігається як місяць до місяця, так і при порівнянні поточних даних з інформацією за попередній рік.

Єдина область, до якої стабільно підвищується інтерес потенційних покупців — Київська, проте без урахування самої столиці.

На вторинному ринку зменшення попиту супроводжується падінням цін.

Середня вартість, яку вказують власники в оголошеннях про продаж однокімнатних квартир, у липні зменшилась в більшості областей України. Ріст порівняно з червнем відбувся лише в п’яти областях, найсуттєвіший — у Львівській та Чернівецькій (+2,5% та +2% відповідно).

Чернівецька область стала також лідером за зростанням вартості однокімнатної квартири на вторинці у масштабах року, друга сходинка — у Черкаської області.

Найдорожче станом на кінець липня 2024 коштує однокімнатна квартира в Києві — у середньому близько $94 тис. У п'ятірку найдорожчих також входить - Львівська ( $72 тис.), Закарпатська ($58 тис.), Вінницька ($54 тис.) та Івано-Франківська ($46 тис.).

У порівнянні з липнем 2023 року нині цікавість користувачів до пошуку вторинного житла знизився. Найсуттєвіший спад пошукових запитів відбувся у Херсонській, Івано-Франківській та Львівській областях. Натомість протягом останнього місяця інтерес пожвавився у Харківській, Одеській та Запорізькій областях — на 3-8%.