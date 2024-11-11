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DIM привлек партнеров, чтобы достроить четыре ЖК в Киеве: когда и какие проекты планируются к сдаче
Один из лидеров строительного рынка Киева, компания DIM заявила о привлечении целевого финансирования для развития действующих и перспективных объектов.
На привлеченные средства партнеров девелопер планирует достроить первый объект уже до конца 2024 года.
Как отметили в компании, это привлечение партнеров особенно важно в условиях военного времени, когда застройщики сталкиваются с многочисленными вызовами, такими как нестабильность экономики, дефицит строительных материалов и человеческих ресурсов, логистические трудности и повышенные риски безопасности.
Какие проекты планирует достроить DIM
Привлеченное финансирование поможет нарастить темпы строительства на объектах, которые не будут зависеть от объемов продаж.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Теперь дофинансирование будет касаться достройки четырех жилых проектов, рассказали Delo.ua в компании, все с разной степенью готовности и относятся к разным классам жилья. В частности, речь идет о следующих объектах:
- ЖК "Метрополис" комфорт-класса (4 дома, 2857 квартир) по ул. Академика Заболотного, 1 – завершение 3 дома во II квартале, 4 дома – IV квартале 2025 г.
- клубный дом Olegiv Podil (208 квартир) на ул. Олеговской, 36 – сроки сдачи – II квартал 2026 г.
- многофункциональный комплекс А136 премиум класса (1 33-этажный дом, 324 квартиры) на Антоновича, 136-138 – завершение строительства конец 2024 г.
- эко-городок Lucky Land комфорт-класса (23 дома, 5189 квартир) на Берковецкой, 4д — планируется к сдаче 4 дом во II квартале 2025 г., 6 дом – III квартал 2025 г.
Что известно о партнерах
Согласно подписанному соглашению, девелопер пока не разглашает размер дополнительных инвестиций и имена инвесторов, однако в компании отметили, что это отечественные инвесторы, которые уверены в будущем Украины и компании DIM.
"Нам удалось привлечь партнерские инвестиции и получить целевое финансирование на строительство существующих и перспективных проектов. Это позволит в планируемые сроки завершать все проекты, которые есть в портфеле компании. Кроме того, именно для нас важно создавать качественные проекты, интегрировать в них современные технологии", – заявил основатель и управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.
В 2024 году компания DIM уже ввела в эксплуатацию 1160 квартир в двух комплексах – "Новый Автограф" и LUCKY LAND, став одним из лидеров среди девелоперских компаний столицы.
На прошлой неделе Delo.ua сообщало о том, что совладелец АТБ поможет завершить ЖК-недостройку SAGA на Почайне.
31 октября Киевсовет дал согласие на докапитализацию ЧАО "ХК "Киевгорстрой" на 2,56 млрд гривен. Средства направят на возобновление активного строительства жилых комплексов, в частности для расселения семей военнослужащих.