DIM привлек партнеров, чтобы достроить четыре ЖК в Киеве: когда и какие проекты планируются к сдаче

Один из лидеров строительного рынка Киева, компания DIM заявила о привлечении целевого финансирования для развития действующих и перспективных объектов.

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На привлеченные средства партнеров девелопер планирует достроить первый объект уже до конца 2024 года.

Как отметили в компании, это привлечение партнеров особенно важно в условиях военного времени, когда застройщики сталкиваются с многочисленными вызовами, такими как нестабильность экономики, дефицит строительных материалов и человеческих ресурсов, логистические трудности и повышенные риски безопасности.

Какие проекты планирует достроить DIM

Привлеченное финансирование поможет нарастить темпы строительства на объектах, которые не будут зависеть от объемов продаж.

Теперь дофинансирование будет касаться достройки четырех жилых проектов, рассказали Delo.ua в компании, все с разной степенью готовности и относятся к разным классам жилья. В частности, речь идет о следующих объектах:

ЖК "Метрополис" комфорт-класса (4 дома, 2857 квартир) по ул. Академика Заболотного, 1 – завершение 3 дома во II квартале, 4 дома – IV квартале 2025 г.

комфорт-класса (4 дома, 2857 квартир) по ул. Академика Заболотного, 1 – завершение 3 дома во II квартале, 4 дома – IV квартале 2025 г. клубный дом Olegiv Podil (208 квартир) на ул. Олеговской, 36 – сроки сдачи – II квартал 2026 г.

(208 квартир) на ул. Олеговской, 36 – сроки сдачи – II квартал 2026 г. многофункциональный комплекс А136 премиум класса (1 33-этажный дом, 324 квартиры) на Антоновича, 136-138 – завершение строительства конец 2024 г.

премиум класса (1 33-этажный дом, 324 квартиры) на Антоновича, 136-138 – завершение строительства конец 2024 г. эко-городок Lucky Land комфорт-класса (23 дома, 5189 квартир) на Берковецкой, 4д — планируется к сдаче 4 дом во II квартале 2025 г., 6 дом – III квартал 2025 г.

Что известно о партнерах

Согласно подписанному соглашению, девелопер пока не разглашает размер дополнительных инвестиций и имена инвесторов, однако в компании отметили, что это отечественные инвесторы, которые уверены в будущем Украины и компании DIM.

"Нам удалось привлечь партнерские инвестиции и получить целевое финансирование на строительство существующих и перспективных проектов. Это позволит в планируемые сроки завершать все проекты, которые есть в портфеле компании. Кроме того, именно для нас важно создавать качественные проекты, интегрировать в них современные технологии", – заявил основатель и управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.

В 2024 году компания DIM уже ввела в эксплуатацию 1160 квартир в двух комплексах – "Новый Автограф" и LUCKY LAND, став одним из лидеров среди девелоперских компаний столицы.

На прошлой неделе Delo.ua сообщало о том, что совладелец АТБ поможет завершить ЖК-недостройку SAGA на Почайне.

31 октября Киевсовет дал согласие на докапитализацию ЧАО "ХК "Киевгорстрой" на 2,56 млрд гривен. Средства направят на возобновление активного строительства жилых комплексов, в частности для расселения семей военнослужащих.