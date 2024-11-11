DIM залучив партнерів, щоб добудувати чотири ЖК в Києві: коли і які проєкти плануються до здачі

Один з лідерів будівельного ринку Києва компанія DIM заявила про залучення цільового фінансування для розвитку діючих і перспективних об’єктів.

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На залучені кошти партнерів девелопер планує добудувати перший об'єкт вже до кінця 2024 року.

Як наголосили в компанії, це залучення партнерів - особливо важливо в умовах воєнного часу, коли забудовники стикаються з численними викликами, такими як нестабільність економіки, дефіцит будівельних матеріалів та людських ресурсів, логістичні труднощі та підвищені ризики безпеки.

Які проєкти планує добудувати DIM

Залучене фінансування допоможе наростити темпи будівництва на об'єктах, які тепер не залежатимуть від обсягів продажів.

Наразі дофінансування стосуватиметься добудови чотирьох житлових проєктів, розповіли Delo.ua в компанії, усі з різним ступенем готовності і відносяться до різних класів житла. Зокрема йдеться про наступні об'єкти:

ЖК "Метрополіс" комфорт-класу (4 будинки, 2857 квартир) на вул. Академіка Заболотного, 1 - завершення 3 будинку у II кварталі, 4 будинку – IV кварталі 2025 р.

комфорт-класу (4 будинки, 2857 квартир) на вул. Академіка Заболотного, 1 - завершення 3 будинку у II кварталі, 4 будинку – IV кварталі 2025 р. клубний будинок Olegiv Podil (208 квартир) на вул. Олегівській, 36 - терміни здачі - II квартал 2026 р.

(208 квартир) на вул. Олегівській, 36 - терміни здачі - II квартал 2026 р. багатофункціональний комплекс А136 преміум класу (1 33-поверховий будинок, 324 квартири) на Антоновича, 136-138– завершення будівництва кінець 2024 р.

преміум класу (1 33-поверховий будинок, 324 квартири) на Антоновича, 136-138– завершення будівництва кінець 2024 р. еко-містечко Lucky Land комфорт-класу (23 будинки, 5189 квартир) на Берковецькій, 4д - планується до здачі 4 будинок у II кварталi 2025 р., 6 будинок – III квартал 2025 р.

Що відомо про партнерів

Згідно з підписаною угодою, девелопер поки що не розголошує розмір додаткових інвестицій та імена інвесторів, проте в компанії наголосили, що це вітчизняні інвестори, які впевнені в майбутньому України і в компанії DIM.

«Нам вдалося залучити партнерські інвестиції та отримати цільове фінансування на будівництво існуючих та перспективних проєктів. Це дозволить у заплановані терміни завершувати всі проєкти, які є в портфелі компанії. Крім того, саме для нас важливо — створювати якісні проєкти, інтегрувати в них сучасні технології», – заявив засновник і керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

У 2024 р. компанія DIM вже ввела в експлуатацію 1160 квартир у двох комплексах – «Новий Автограф» та LUCKY LAND, ставши одним із лідерів серед девелоперських компаній столиці.

Минулого тижня Delo.ua повідомляло про те, що співвласник АТБ допоможе завершити ЖК-недобудову SAGA на Почайні.

31 жовтня Київрада дала згоду на докапіталізацію ПрАТ "ХК "Київміськбуд" на 2,56 млрд гривень. Кошти спрямують на відновлення активного будівництва житлових комплексів, зокрема для розселення родин військовослужбовців.