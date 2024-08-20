ФГИ выставил в Харькове на продажу институт по проектированию заводов тяжелого машиностроения

Фонд госимущества Украины объявил о приватизации еще одного объекта в Харькове. На онлайн-аукционе будет выставлен Украинский государственный институт по проектированию заводов тяжелого машиностроения, общая площадь которого составляет 5324,1 м².

Об этом сообщил глава фонда Виталий Коваль.

Институт расположен в Салтовском районе Харькова, недалеко от станции метро "Защитников Украины".

В состав лота входят:

четырехэтажное административное здание с подвалом (4906,9 м²),

гараж спецмашин (217,7 м²) с двумя единицами транспортных средств,

сарай (46,1 м²),

состав металла (153,4 м²),

1807 единиц движимого имущества (оборудование, мебель, техника и т.п.).

У предприятия есть накопленная кредиторская задолженность

Сейчас предприятие, специализирующееся на архитектурной деятельности, имеет только двух штатных работников, хотя еще в 2021 году их было 21. Кроме того, накопленная кредиторская задолженность института составляет 3,63 млн. грн.

"Именно поэтому приватизация института важна. Она открывает возможности для эффективного использования недвижимости, развития бизнеса, вывода предприятия из кризиса и создания новых рабочих мест", — написал Коваль.

Аукцион состоится 27 августа в 12:30 в системе "Прозорро.Продажи". Прием предложений длится до 20:00, 26 августа. Стартовая цена объекта – 1,5 млн грн (без НДС).

О лоте

"Укргипротяжмаш" — единственная в Украине организация, специализирующаяся на разработке проектно-сметной документации для реконструкции, строительства и технического перевооружения предприятий транспортного и тяжелого машиностроения.

Институт "Укргипротяжмаш" был основан в январе 1928 года и стал ведущим учреждением проектирования заводов тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения.

Согласно с проектами института в Украине были построены крупнейшие машиностроительные предприятия: Новокраматорский машзавод, Энергомашспецсталь, Азовмаш, Крюковский вагоностроительный завод, завод им. Малышева и НПО Турбоатом.

Кроме этого, ФГИ объявил о приватизации первого с начала полномасштабного вторжения объекта в Харькове, а именно единого имущественного комплекса государственного учреждения "Государственный институт труда и социально-экономических исследований"

Коваль добавил, что на прошлой неделе первый Государственный институт труда и социально-экономических исследований ушел "с молотка" более чем за 60 млн грн. За него на платформе "Прозорро.Продажи" соревновались 34 участника.