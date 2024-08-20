ФДМУ виставив у Харкові на продаж інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування

Фонд державного майна України оголосив про приватизацію ще одного об'єкта в Харкові. На онлайн-аукціоні буде виставлено Український державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування, загальна площа якого становить 5 324,1 м².

Про це повідомив голова фонду Віталій Коваль.

Інститут розташований у Салтівському районі Харкова, неподалік станції метро "Захисників України".

До складу лота входять:

чотириповерхова адміністративна будівля з підвалом (4906,9 м²),

гараж спецмашин (217,7 м²) з двома одиницями транспортних засобів,

сарай (46,1 м²),

склад металу (153,4 м²),

1 807 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, техніка тощо).

Підприємство має накопичену кредиторську заборгованість

Наразі підприємство, яке спеціалізується на архітектурній діяльності, має лише двох штатних працівників, хоча ще у 2021 році їх було 21. Крім того, накопичена кредиторська заборгованість інституту становить 3,63 млн грн.

"Саме тому приватизація інституту - важлива. Вона відкриває можливості для ефективного використання нерухомості, розвитку бізнесу, виведення підприємства з кризи та створення нових робочих місць", - написав Коваль.

Аукціон відбудеться 27 серпня о 12:30 у системі "Прозорро.Продажі". Прийом пропозицій триває до 20:00, 26 серпня. Стартова ціна об'єкта – 1,5 млн грн (без ПДВ).

Про лот

"Укрдіпроважмаш — єдина в Україні організація, що спеціалізувалася на розробці проєктно-кошторисної документації для реконструкції, будівництва та технічного переоснащення підприємств транспортного і важкого машинобудування.

Інститут "Укрдіпроважмаш" був заснований у січні 1928 року і став провідною установою з проєктування заводів важкого, енергетичного та транспортного машинобудування.

Згідно з проєктами інституту в Україні були побудовані найбільші машинобудівні підприємства: Новокраматорський машзавод, Енергомашспецсталь, Азовмаш, Крюківський вагонобудівний завод, завод ім. Малишева та НВО Турбоатом.

Крім цього, ФДМ оголосив про приватизацію першого з початку повномасштабного вторгнення об'єкта в Харкові, а саме єдиного майнового комплексу державної установи "Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень"

Коваль додав, що минулого тижня перший Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень пішов "з молотка" більш ніж за 60 млн. грн. За нього на платформі "Прозорро.Продажі" змагалися 34 учасники.