В Україні виставили на аукціон чотири об'єкти нерухомості зі стартовою ціною в 1 гривню (ФОТО)

Фонд державного майна України виставив на аукціон перші чотири об'єкти нерухомості в Одеській та Житомирській областях зі стартовою ціною в 1 гривню. Вони включають адміністративні будівлі та нежитлові приміщення різного призначення.

Про це повідомив очільник ФДМУ Віталій Коваль.

Що можна придбати

Перший об'єкт приватизації – нежила будівля площею 25,8 кв.м в Одесі. Це колишній приймальний радіоцентр для управління повітряним рухом, побудований у 1975 році. Будівля потребує поточного ремонту. Аукціон відбудеться 30 серпня 2024 року.

Другий об'єкт – адміністративна будівля загальною площею 281,5 кв.м у місті Рені Одеської області. До складу входять одноповерхова будівля, гараж, сарай, вбиральня та огорожа. Будівля 1960 року побудови має всі необхідні комунікації. Аукціон заплановано на 11 вересня 2024 року.

Третій об'єкт – двоповерхова адміністративна будівля площею 492 кв.м у місті Балта Одеської області. Комплекс 1968 року побудови включає котельню, убиральні, сарай та гараж. Аукціон призначено на 11 вересня 2024 року.

Четвертий об'єкт – нежитлове приміщення (контора) площею 50,5 кв.м в місті Олевськ Житомирської області. Будівля має цегляні стіни, обшиті сайдингом, та всі необхідні комунікації. Аукціон відбудеться 20 вересня 2024 року.

Стартова ціна 1 гривня

Як зауважив Коваль, стартова ціна кожного об'єкта – 1 гривня.

"Це встановлений законом на період воєнного стану механізм визначення стартової вартості об'єктів, балансова вартість яких відсутня або дорівнює нулю", - пояснив очільник ФДМУ.

На його думку, ця символічна ціна дозволяє ефективно розпочати процес приватизації в поточних умовах.

Для участі в аукціоні необхідно також сплатити реєстраційний внесок у розмірі 1420 грн.

"Важливо розуміти: кінцева вартість об'єктів може бути значно вищою за стартову. Попередній досвід показує, що у ході торгів ціна може зрости в сотні і навіть тисячі разів. Це забезпечує надходження реальних коштів до державного бюджету", - наголосив Коваль.

Він додав, що приватизація цих об'єктів надає можливість бізнесу отримати активи для розвитку, а державі - забезпечити їх ефективне використання, адже нові власники зможуть створити робочі місця, сплачувати податки та розвивати місцеву економіку.

Коваль нагадав, що кошти від приватизації безпосередньо спрямовуються до державного бюджету, з якого фінансуються, зокрема, Сили оборони України.

Нагадаємо, Фонд держмайна оголосив про приватизацію першого з початку повномасштабного вторгнення об'єкта в Харкові, а саме єдиного майнового комплексу державної установи “Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень”.