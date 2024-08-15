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В Україні виставили на аукціон чотири об'єкти нерухомості зі стартовою ціною в 1 гривню (ФОТО)

В Україні виставили на аукціон чотири об'єкти нерухомості зі стартовою ціною в 1 гривню (ФОТО)
Фото: privatization.gov.ua

Фонд державного майна України виставив на аукціон перші чотири об'єкти нерухомості в Одеській та Житомирській областях зі стартовою ціною в 1 гривню. Вони включають адміністративні будівлі та нежитлові приміщення різного призначення.

Про це повідомив очільник ФДМУ Віталій Коваль.

Що можна придбати

Перший об'єкт приватизації – нежила будівля площею 25,8 кв.м в Одесі. Це колишній приймальний радіоцентр для управління повітряним рухом, побудований у 1975 році. Будівля потребує поточного ремонту. Аукціон відбудеться 30 серпня 2024 року

Фото 2 — В Україні виставили на аукціон чотири об'єкти нерухомості зі стартовою ціною в 1 гривню (ФОТО)
Фото: privatization.gov.ua
Фото 3 — В Україні виставили на аукціон чотири об'єкти нерухомості зі стартовою ціною в 1 гривню (ФОТО)
Фото: privatization.gov.ua
Фото 4 — В Україні виставили на аукціон чотири об'єкти нерухомості зі стартовою ціною в 1 гривню (ФОТО)
Фото: privatization.gov.ua

Другий об'єкт – адміністративна будівля загальною площею 281,5 кв.м у місті Рені Одеської області. До складу входять одноповерхова будівля, гараж, сарай, вбиральня та огорожа. Будівля 1960 року побудови має всі необхідні комунікації. Аукціон заплановано на 11 вересня 2024 року. 

Фото 5 — В Україні виставили на аукціон чотири об'єкти нерухомості зі стартовою ціною в 1 гривню (ФОТО)
Фото: privatization.gov.ua
Фото 6 — В Україні виставили на аукціон чотири об'єкти нерухомості зі стартовою ціною в 1 гривню (ФОТО)
Фото: privatization.gov.ua
Фото 7 — В Україні виставили на аукціон чотири об'єкти нерухомості зі стартовою ціною в 1 гривню (ФОТО)
Фото: privatization.gov.ua
Фото 8 — В Україні виставили на аукціон чотири об'єкти нерухомості зі стартовою ціною в 1 гривню (ФОТО)
Фото: privatization.gov.ua
Фото 9 — В Україні виставили на аукціон чотири об'єкти нерухомості зі стартовою ціною в 1 гривню (ФОТО)
Фото: privatization.gov.ua
Фото 10 — В Україні виставили на аукціон чотири об'єкти нерухомості зі стартовою ціною в 1 гривню (ФОТО)
Фото: privatization.gov.ua

Третій об'єкт – двоповерхова адміністративна будівля площею 492 кв.м у місті Балта Одеської області. Комплекс 1968 року побудови включає котельню, убиральні, сарай та гараж. Аукціон призначено на 11 вересня 2024 року. 

Фото 11 — В Україні виставили на аукціон чотири об'єкти нерухомості зі стартовою ціною в 1 гривню (ФОТО)
Фото: privatization.gov.ua
Фото 12 — В Україні виставили на аукціон чотири об'єкти нерухомості зі стартовою ціною в 1 гривню (ФОТО)
Фото: privatization.gov.ua
Фото 13 — В Україні виставили на аукціон чотири об'єкти нерухомості зі стартовою ціною в 1 гривню (ФОТО)
Фото: privatization.gov.ua
Фото 14 — В Україні виставили на аукціон чотири об'єкти нерухомості зі стартовою ціною в 1 гривню (ФОТО)
Фото 15 — В Україні виставили на аукціон чотири об'єкти нерухомості зі стартовою ціною в 1 гривню (ФОТО)
Фото: privatization.gov.ua

Четвертий об'єкт – нежитлове приміщення (контора) площею 50,5 кв.м в місті Олевськ Житомирської області. Будівля має цегляні стіни, обшиті сайдингом, та всі необхідні комунікації. Аукціон відбудеться 20 вересня 2024 року.

Фото 16 — В Україні виставили на аукціон чотири об'єкти нерухомості зі стартовою ціною в 1 гривню (ФОТО)
Фото: privatization.gov.ua
Фото 17 — В Україні виставили на аукціон чотири об'єкти нерухомості зі стартовою ціною в 1 гривню (ФОТО)
Фото: privatization.gov.ua

Стартова ціна 1 гривня

Як зауважив Коваль, стартова ціна кожного об'єкта – 1 гривня.

"Це встановлений законом на період воєнного стану механізм визначення стартової вартості об'єктів, балансова вартість яких відсутня або дорівнює нулю", - пояснив очільник ФДМУ. 

На його думку, ця символічна ціна дозволяє ефективно розпочати процес приватизації в поточних умовах.

Для участі в аукціоні необхідно також сплатити реєстраційний внесок у розмірі 1420 грн.

"Важливо розуміти: кінцева вартість об'єктів може бути значно вищою за стартову. Попередній досвід показує, що у ході торгів ціна може зрости в сотні і навіть тисячі разів. Це забезпечує надходження реальних коштів до державного бюджету", - наголосив Коваль. 

Він додав, що приватизація цих об'єктів надає можливість бізнесу отримати активи для розвитку, а державі - забезпечити їх ефективне використання, адже нові власники зможуть створити робочі місця, сплачувати податки та розвивати місцеву економіку.

Коваль нагадав, що кошти від приватизації безпосередньо спрямовуються до державного бюджету, з якого фінансуються, зокрема, Сили оборони України.

Нагадаємо, Фонд держмайна оголосив про приватизацію першого з початку повномасштабного вторгнення об'єкта в Харкові, а саме єдиного майнового комплексу державної установи “Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень”. 

Автор:
Світлана Манько