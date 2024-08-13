Вперше з початку повномасштабного вторгнення: у Харкові виставлено на приватизацію будинок з градусником

Фонд держмайна оголосив про приватизацію першого з початку повномасштабного вторгнення об'єкта в Харкові, а саме єдиного майнового комплексу державної установи “Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень”. Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Єдиний майновий комплекс державної установи "Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень", відомий як будинок з градусником, є одним з найвідоміших символів Харкова. Будівля, розташована в центрі міста на вулиці Сумська, 1.



"Наразі основним видом діяльності установи є надання послуг з оренди приміщень. Приватизація інституту відкриває можливості для ефективного використання нерухомості та розвитку бізнесу в центрі міста", - додав Коваль.

До складу комплексу входять:

Нежитлові приміщення площею 4163,7 м²;

Гараж площею 209,6 м²;

Асфальтовий майданчик площею 50,24 м².

Аукціон відбудеться 16 серпня в системі "Прозорро.Продажі", стартова ціна лота становить 839 000 грн.

Зазначимо, що будинок входить до списку пам’яток архітектури місцевого значення.

Харківський символ: історія будинку з градусником

Будинок має багату історію. У 1879 році він був перебудований для друкарні Карла Счасні, який також проживав у ньому зі своєю сім'єю.

Тридцять років потому, у 1909 році, архітектори Оскар Мунц та Альфред Шпіґель здійснили ще одну перебудову будівлі у стилі модерн для потреб "Північного банку". На верхніх поверхах розмістилися Вищі жіночі медичні курси.

Останню реконструкцію будинок пережив у середині 1920-х років, коли до нього додали ще один поверх та змінили фасади за проектом архітектора Єрмілова.

Цікаво, що знаменитий градусник, який став однією з візитівок будівлі, з'явився лише у 1976 році. За час свого існування він неодноразово постраждав від ударів блискавки, що вимагало проведення капітальних ремонтів.