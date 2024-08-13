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Вперше з початку повномасштабного вторгнення: у Харкові виставлено на приватизацію будинок з градусником
Фонд держмайна оголосив про приватизацію першого з початку повномасштабного вторгнення об'єкта в Харкові, а саме єдиного майнового комплексу державної установи “Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень”. Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.
Єдиний майновий комплекс державної установи "Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень", відомий як будинок з градусником, є одним з найвідоміших символів Харкова. Будівля, розташована в центрі міста на вулиці Сумська, 1.
"Наразі основним видом діяльності установи є надання послуг з оренди приміщень. Приватизація інституту відкриває можливості для ефективного використання нерухомості та розвитку бізнесу в центрі міста", - додав Коваль.
До складу комплексу входять:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- Нежитлові приміщення площею 4163,7 м²;
- Гараж площею 209,6 м²;
- Асфальтовий майданчик площею 50,24 м².
Аукціон відбудеться 16 серпня в системі "Прозорро.Продажі", стартова ціна лота становить 839 000 грн.
Зазначимо, що будинок входить до списку пам’яток архітектури місцевого значення.
Харківський символ: історія будинку з градусником
Будинок має багату історію. У 1879 році він був перебудований для друкарні Карла Счасні, який також проживав у ньому зі своєю сім'єю.
Тридцять років потому, у 1909 році, архітектори Оскар Мунц та Альфред Шпіґель здійснили ще одну перебудову будівлі у стилі модерн для потреб "Північного банку". На верхніх поверхах розмістилися Вищі жіночі медичні курси.
Останню реконструкцію будинок пережив у середині 1920-х років, коли до нього додали ще один поверх та змінили фасади за проектом архітектора Єрмілова.
Цікаво, що знаменитий градусник, який став однією з візитівок будівлі, з'явився лише у 1976 році. За час свого існування він неодноразово постраждав від ударів блискавки, що вимагало проведення капітальних ремонтів.