Впервые с начала полномасштабного вторжения: в Харькове выставлено на приватизацию здание с градусником

Фонд госимущества объявил о приватизации первого с начала полномасштабного вторжения объекта в Харькове, а именно единого имущественного комплекса государственного учреждения "Государственный институт труда и социально-экономических исследований". Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Единственный имущественный комплекс государственного учреждения "Государственный институт труда и социально-экономических исследований", известный как дом с градусником, является одним из известнейших символов Харькова. Здание расположено в центре города на улице Сумская, 1.



"В настоящее время основным видом деятельности учреждения является предоставление услуг по аренде помещений. Приватизация института открывает возможности для эффективного использования недвижимости и развития бизнеса в центре города", — добавил Коваль.

В состав комплекса входят:

Нежилое помещение площадью 4163,7 м²;

Гараж площадью 209,6 м2;

Асфальтовая площадка площадью 50,24 м².

Аукцион состоится 16 августа в системе "Прозорро.Продажи", стартовая цена лота составляет 839 000 грн.

Отметим, что здание входит в список памятников архитектуры местного значения.

Харьковский символ: история дома с градусником

Дом имеет богатую историю. В 1879 году он был перестроен для типографии Карла Счастни, также проживавшего в нем со своей семьей.

Тридцать лет спустя, в 1909 году, архитекторы Оскар Мунц и Альфред Шпигель осуществили еще одну перестройку здания в стиле модерн для нужд Северного банка. На верхних этажах разместились Высшие женские медицинские курсы.

Последнюю реконструкцию здание пережило в середине 1920-х годов, когда к нему добавили еще один этаж и сменили фасады по проекту архитектора Ермилова.

Интересно, что знаменитый градусник, ставший одной из визиток здания, появился только в 1976 году. За время своего существования он не раз пострадал от ударов молнии, что требовало проведения капитальных ремонтов.