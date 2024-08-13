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Впервые с начала полномасштабного вторжения: в Харькове выставлено на приватизацию здание с градусником
Фонд госимущества объявил о приватизации первого с начала полномасштабного вторжения объекта в Харькове, а именно единого имущественного комплекса государственного учреждения "Государственный институт труда и социально-экономических исследований". Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.
Единственный имущественный комплекс государственного учреждения "Государственный институт труда и социально-экономических исследований", известный как дом с градусником, является одним из известнейших символов Харькова. Здание расположено в центре города на улице Сумская, 1.
"В настоящее время основным видом деятельности учреждения является предоставление услуг по аренде помещений. Приватизация института открывает возможности для эффективного использования недвижимости и развития бизнеса в центре города", — добавил Коваль.
В состав комплекса входят:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- Нежилое помещение площадью 4163,7 м²;
- Гараж площадью 209,6 м2;
- Асфальтовая площадка площадью 50,24 м².
Аукцион состоится 16 августа в системе "Прозорро.Продажи", стартовая цена лота составляет 839 000 грн.
Отметим, что здание входит в список памятников архитектуры местного значения.
Харьковский символ: история дома с градусником
Дом имеет богатую историю. В 1879 году он был перестроен для типографии Карла Счастни, также проживавшего в нем со своей семьей.
Тридцать лет спустя, в 1909 году, архитекторы Оскар Мунц и Альфред Шпигель осуществили еще одну перестройку здания в стиле модерн для нужд Северного банка. На верхних этажах разместились Высшие женские медицинские курсы.
Последнюю реконструкцию здание пережило в середине 1920-х годов, когда к нему добавили еще один этаж и сменили фасады по проекту архитектора Ермилова.
Интересно, что знаменитый градусник, ставший одной из визиток здания, появился только в 1976 году. За время своего существования он не раз пострадал от ударов молнии, что требовало проведения капитальных ремонтов.