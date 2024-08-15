В Украине выставили на аукцион четыре объекта недвижимости со стартовой ценой в 1 гривну (ФОТО)

Фонд государственного имущества Украины выставил на аукцион первые четыре объекта недвижимости в Одесской и Житомирской областях со стартовой ценой в 1 гривну. Они включают в себя административные здания и нежилые помещения различного назначения.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Что можно приобрести

Первый объект приватизации – нежилое здание площадью 25,8 кв.м в Одессе. Это бывший приемный радиоцентр для управления воздушным движением, построенный в 1975 году. Здание нуждается в текущем ремонте. Аукцион состоится 30 августа 2024 года .

Второй объект – административное здание общей площадью 281,5 кв.м в городе Рени Одесской области. В состав входят одноэтажное здание, гараж, сарай, туалет и ограждение. Здание 1960 года постройки имеет все необходимые коммуникации. Аукцион намечен на 11 сентября 2024 года.

Третий объект – двухэтажное административное здание площадью 492 кв.м в городе Балта Одесской области. Комплекс 1968 года постройки включает в себя котельную, уборные, сарай и гараж. Аукцион назначен на 11 сентября 2024 года.

Четвертый объект – нежилое помещение (контора) площадью 50,5 кв.м в городе Олевск Житомирской области. Здание имеет кирпичные стены, обшитые сайдингом, и все необходимые коммуникации. Аукцион пройдет 20 сентября 2024 года.

Стартовая цена 1 гривна

Как отметил Коваль, стартовая цена каждого объекта – 1 гривна .

"Это установленный законом на период военного состояния механизм определения стартовой стоимости объектов, балансовая стоимость которых отсутствует или равна нулю", — пояснил глава ФГИУ.

По его мнению, эта символическая цена позволяет эффективно приступить к процессу приватизации в текущих условиях.

Для участия в аукционе необходимо уплатить регистрационный взнос в размере 1420 грн.

"Важно понимать: конечная стоимость объектов может быть значительно выше стартовой. Предыдущий опыт показывает, что в ходе торгов цена может вырасти в сотни и даже тысячи раз. Это обеспечивает поступление реальных средств в государственный бюджет", — подчеркнул Коваль.

Он добавил, что приватизация этих объектов позволяет бизнесу получить активы для развития, а государству — обеспечить их эффективное использование, ведь новые собственники смогут создать рабочие места, платить налоги и развивать местную экономику.

Коваль напомнил, что средства от приватизации напрямую направляются в государственный бюджет, из которого финансируются, в частности, Силы обороны Украины.

Напомним, Фонд госимущества объявил о приватизации первого с начала полномасштабного вторжения объекта в Харькове, а именно единственного имущественного комплекса государственного учреждения "Государственный институт труда и социально-экономических исследований".