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Государственный бюджет получил 480 млн грн от продажи отеля "Казацкий"

Государственный бюджет получил 480 млн грн от продажи отеля "Казацкий"
Отель "Казацкий". Фото: facebook.com/kozatskiy.hotel.kyiv

ФГИ завершил продажу отеля "Казацкий", расположенного в центре Киева. Сумма в 480 001 200 грн, полученная от продажи, полностью поступила в государственный бюджет. Об этом говорится в сообщении ФГИУ.

Победитель торгов произвел оплату в 7 траншей, завершив последний платеж 6 августа. Стоимость объекта составила 400 001 000 грн, НДС – 80 000 200 грн, а также погашена кредиторская задолженность перед бюджетом в размере 9 087 000 грн.

Напомним, в конкурентных торгах за гостиницу "Казацкая" приняли участие три компании: сельскохозяйственное ООО "Надежда", одержавшее победу с самым высоким ценовым предложением, ООО "Инжур", предложившее на 1 тысячу гривен меньше — 400 миллионов гривен, а также ООО "Башня" Девелопмент" с предложением в 385 миллионов 555 тысяч гривен.

Об отеле "Казацкий"

"Казацкий" является трехзвездной гостиницей с восьми этажами, 135 номерами, рестораном, кафе, парковкой и пятью залами для проведения конференций и банкетов. Здание, построенное еще в 1983 году, нуждается в значительных капиталовложениях.

Раньше он принадлежал Министерству обороны. За период его управления гостиница, расположенная на площади Независимости в центре столицы, в 2021 году получила менее 1 миллиона гривен чистой прибыли, а уже в 2022 году понесла убытки на сумму более 8 миллионов гривен и дальше оставалась убыточной. В феврале 2024 года гостиница была передана Фонду государственного имущества для приватизации.

В то же время, условия приватизации предусматривают четкие требования к новому владельцу, в частности, обязательства не увольнять персонал в течение шести месяцев. Однако, согласно практике других объектов, большинство персонала обычно остается на своих рабочих местах, поскольку новому владельцу также требуются квалифицированные кадры.

Автор:
Екатерина Краснодомская