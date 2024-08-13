Державний бюджет отримав 480 001 200 грн від продажу готелю "Козацький"

ФДМУ завершив продаж готелю "Козацький", розташованого в центрі Києва. Сума у 480 001 200 грн, отримана від продажу, повністю надійшла до державного бюджету. Про це йдеться у повідомленні ФДМУ.

Переможець торгів здійснив оплату в 7 траншів, завершивши останній платіж 6 серпня. Вартість об'єкта склала 400 001 000 грн, ПДВ – 80 000 200 грн, а також погашено кредиторську заборгованість перед бюджетом у розмірі 9 087 000 грн.

Нагадаємо у конкурентних торгах за готель "Козацький" взяли участь три компанії: сільськогосподарське ТОВ "Надія", яке здобуло перемогу з найвищою ціновою пропозицією, ТОВ "Інжур", яке запропонувало на 1 тисячу гривень менше - 400 мільйонів гривень, а також ТОВ "Башта Девелопмент" з пропозицією у 385 мільйонів 555 тисяч гривень.

Про готель "Козацький"

"Козацький" є тризірковим готелем з восьми поверхами, 135 номерами, рестораном, кав'ярнею, паркуванням і п'ятьма залами для проведення конференцій та банкетів. Будівля, зведена ще в 1983 році, потребує значних капіталовкладень.

Раніше він належав Міністерству оборони. За період його управління готель, розташований на майдані Незалежності у центрі столиці, у 2021 році отримав менше 1 мільйона гривень чистого прибутку, а вже у 2022 році зазнав збитків на суму понад 8 мільйонів гривень і далі залишався збитковим. У лютому 2024 року готель було передано Фонду державного майна для приватизації.

Водночас умови приватизації передбачають чіткі вимоги до нового власника, зокрема, зобов'язання не звільняти персонал протягом шести місяців. Однак, згідно з практикою інших об'єктів, більшість персоналу зазвичай залишається на своїх робочих місцях, оскільки новому власнику також потрібні кваліфіковані кадри.