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Ипотека "єОселя": названо количество украинцев, которые смогут воспользоваться программой до конца года
До конца 2023-го года приобрести жилье по программе "єОселя" смогут 10 тысяч украинцев. Такой показатель заложен в финансовый план "Укрфинжилья", сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что в течение июня программой воспользовались около полутысячи семей. Общая сумма выданных кредитов превысила 722 млн гривен.
"Июнь стал рекордным месяцем "єОселі" – доступные кредиты на собственное жилье получило больше всего семей с момента старта программы. Уже в июле мы ожидаем получить еще лучшие показатели", – сказал глава правления "Укрфинжилья" Евгений Мецгер.
По его словам, привлеченного ресурса хватит еще дополнительно на 5-6 тысяч кредитных сделок. Сейчас идет работа, чтобы увеличить эту цифру до плановых 10 тысяч.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"єОселя": условия программы
Программа доступного кредитования "єОселя" заработала в октябре 2022 года для предоставления ипотек под 3% кадровым военным и правоохранителям, медикам, работникам образования и ученым.
В декабре "єОселя" стала доступна в приложении "Дія". Там можно подать заявление, а данные из 11 реестров "подтягиваются" автоматически.
Кроме того, с 1 августа текущего года программой смогут воспользоваться все граждане Украины. Однако для них ставка будет на уровне 7% годовых.
Для получения ипотечного кредита есть следующие критерии:
- быть гражданином Украины в возрасте от 18 до 70 лет;
- быть платежеспособным;
- не иметь собственного жилья вовсе или владеть недвижимостью, которая: менее 52,5 кв м (дополнительно – 21 кв. м на каждого следующего члена семьи) или расположена в районе боевых действий или на временно оккупированной территории;
- не находиться под санкциями;
- не участвовать в других схожих государственных программах.
Срок кредитования составляет до 20 лет, а первый взнос – от 20% от стоимости жилья.
Источник фото: ua.depositphotos.com