Как изменились цены и спрос на посуточную аренду жилья

Конец года — это период подготовки к отпускам и зимним праздникам и, соответственно, пиковое время для посуточной аренды жилья. Однако в этом году сезонные привычки украинцев омрачены войной.

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Вариантов для посуточной аренды в Украине увеличилось почти на 9%

Если сравнивать период с 1 ноября по 6 декабря 2022 года и аналогичный период прошлого года, то больше всего увеличился ассортимент среди хостелов и койко-мест — на 48%. Количество свободных комнат для краткосрочной аренды выросло почти на 20%.

В то же время, предложение среди домов — наоборот — снизилось на 5%. Однако именно этот тип недвижимости остается в тройке популярных среди арендаторов рядом с одно- и двухкомнатными квартирами.

Так, на протяжении 1 ноября — 6 декабря пользователи OLX почти 161 тысяч раз отзывались на объявления о посуточной аренде однушек , более 75 тысяч раз — двушек и 25691 раз интересовались домами. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2021 года спрос на такие квартиры вырос на 9% и 20% соответственно.

Наибольший спрос на дома в Прикарпатье и в больших городах

В этом году маршруты украинцев не изменились. Как и в конце прошлого года, сейчас люди больше всего интересуются краткосрочной арендой в крупных городах, а также в горных населенных пунктах на Западе страны. Следовательно, пятерка самых популярных городов в течение ноября-декабря и средняя стоимость аренды в сутки выглядят так:

Киев – в среднем 7 100 грн; Яремче – 1 000 грн; Микуличин – 2 000 грн; Львов - 2 500 грн; Днепр - 4 500 грн.

Цены на аренду домов в западных регионах почти не изменились

Если анализировать цены в регионах, то дороже всего арендовать дом на Киевщине (в среднем 5 679 грн, что на 9% дороже, чем в декабре 2021 года), Днепропетровщине (3 766 грн, что вдвое дороже, чем в декабре 2021) и Сумщине ( 3 000 грн , что на 20% дороже, чем в декабре 2021 года).

Наиболее выгодная цена ночлега в Ровенской области (около 1000 грн за ночь). Причем такие же цены предлагали и в прошлом году. Также около тысячи гривен обойдется аренда дома в Полтавской области, что на 20% дешевле, чем в прошлом. В Закарпатье средняя стоимость колеблется в рамках 1 400 грн за ночь, в Ивано-Франковской области — около 1 700 грн. По сравнению с декабрем 2021 года цены в этих регионах остались примерно на том же уровне.

Аренда квартир в больших городах

Традиционно самый большой спрос на аренду квартир остается в мегаполисах. Что касается цен, то в отдельных городах стоимость ночлега осталась на уровне прошлого года, а иногда даже несколько выросла.

Так, в Киеве, Виннице и Луцке средняя цена в сутки не изменилась и составляет 650 грн. Наиболее существенно расценки выросли во Львове. Стоимость аренды подорожала на 19% и сейчас составляет 775 грн/сутки.

Отметим, риэлторы фиксируют значительный спад стоимости долгосрочной аренды недвижимости почти по всей Украине. Наибольшее падение цен – в Киевской области. В ноябре в среднем по Украине жилье можно было арендовать за 7515 грн, что почти на 50% уступает октябрьскому показателю.