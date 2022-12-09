Як змінилися ціни та попит на подобову оренду житла

Кінець року — це зазвичай період підготовки до відпусток та зимових свят і, відповідно, піковий час для подобової оренди житла. Однак цьогоріч сезонні звички українців затьмарені війною.

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Про це повідомляють аналітики OLX.

Варіантів для подобової оренди в Україні побільшало на майже 9%

Якщо порівнювати період з 1 листопада по 6 грудня 2022 року та аналогічний період минулого року, то найбільше збільшився асортимент серед хостелів і ліжко-місць — на 48%. Кількість вільних кімнат для короткострокової оренди зросла майже на 20%.

Водночас пропозиція серед будинків — навпаки — знизилася на 5%. Проте саме цей тип нерухомості залишається в трійці популярних серед орендарів поруч із одно- та двокімнатними квартирами.

Так, упродовж 1 листопада — 6 грудня користувачі OLX майже 161 тисячу разів відгукувалися на оголошення про подобову оренду однокімнаток, понад 75 тисяч разів — двокімнаток і 25 691 раз цікавилися будинками. При цьому, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, попит на такі квартири зріс на 9% і 20% відповідно.

Найбільший попит на будинки на Прикарпатті та у великих містах

Цьогоріч маршрути українців суттєво не змінилися. Як і наприкінці минулого року, зараз люди найбільше цікавляться короткостроковою орендою у великих містах, а також у гірських населених пунктах на Заході країни. Відтак, п’ятірка найпопулярніших міст впродовж листопада-грудня та середня вартість оренди за добу виглядають так:

Київ — в середньому 7 100 грн; Яремче — 1 000 грн; Микуличин — 2 000 грн; Львів — 2 500 грн; Дніпро — 4 500 грн.

Ціни на оренду будинків у західних регіонах майже не змінилися

Якщо аналізувати ціни в регіонах, то найдорожче орендувати будинок на Київщині (в середньому 5 679 грн, що на 9% дорожче, ніж у грудні 2021 року), Дніпропетровщині (3 766 грн, що вдвічі дорожче, ніж у грудні 2021) та Сумщині (3 000 грн, на 20% дорожче, ніж у грудні 2021 року).

Найбільш вигідна ціна ночівлі в Рівненській області (близько 1 000 грн за ніч). При чому, такі ж ціни пропонували і минулого року. Також близько тисячі гривень обійдеться оренда будинку на Полтавщині, що на 20% дешевше, ніж торік. На Закарпатті середня вартість коливається в рамках 1 400 грн за ніч, в Івано-Франківській області — близько 1 700 грн. У порівнянні з груднем 2021 року, ціни в цих регіонах залишилися приблизно на тому ж рівні.

Оренда квартир у великих містах

Традиційно найбільший попит на оренду квартир залишається у мегаполісах. Що стосується цін, то в окремих містах вартість ночівлі залишилася на рівні минулого року, а подекуди навіть дещо зросла. Так, у Києві, Вінниці та Луцьку середня ціна за добу не змінилася та становить 650 грн. Натомість найсуттєвіше розцінки зросли у Львові. Вартість оренди здорожчала на 19% та становить зараз 775 грн/добу.

Зазначимо, ріелтори фіксують суттєвий спад вартості довгострокової оренди нерухомості майже по всій Україні. Найбільше падіння цін — в Київській області. В листопаді в середньому по Україні житло можна було орендувати за 7 515 грн, що майже на 50% поступається жовтневому показнику.