- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
Як змінилися ціни та попит на подобову оренду житла
Кінець року — це зазвичай період підготовки до відпусток та зимових свят і, відповідно, піковий час для подобової оренди житла. Однак цьогоріч сезонні звички українців затьмарені війною.
Про це повідомляють аналітики OLX.
Варіантів для подобової оренди в Україні побільшало на майже 9%
Якщо порівнювати період з 1 листопада по 6 грудня 2022 року та аналогічний період минулого року, то найбільше збільшився асортимент серед хостелів і ліжко-місць — на 48%. Кількість вільних кімнат для короткострокової оренди зросла майже на 20%.
Водночас пропозиція серед будинків — навпаки — знизилася на 5%. Проте саме цей тип нерухомості залишається в трійці популярних серед орендарів поруч із одно- та двокімнатними квартирами.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Так, упродовж 1 листопада — 6 грудня користувачі OLX майже 161 тисячу разів відгукувалися на оголошення про подобову оренду однокімнаток, понад 75 тисяч разів — двокімнаток і 25 691 раз цікавилися будинками. При цьому, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, попит на такі квартири зріс на 9% і 20% відповідно.
Найбільший попит на будинки на Прикарпатті та у великих містах
Цьогоріч маршрути українців суттєво не змінилися. Як і наприкінці минулого року, зараз люди найбільше цікавляться короткостроковою орендою у великих містах, а також у гірських населених пунктах на Заході країни. Відтак, п’ятірка найпопулярніших міст впродовж листопада-грудня та середня вартість оренди за добу виглядають так:
- Київ — в середньому 7 100 грн;
- Яремче — 1 000 грн;
- Микуличин — 2 000 грн;
- Львів — 2 500 грн;
- Дніпро — 4 500 грн.
Ціни на оренду будинків у західних регіонах майже не змінилися
Якщо аналізувати ціни в регіонах, то найдорожче орендувати будинок на Київщині (в середньому 5 679 грн, що на 9% дорожче, ніж у грудні 2021 року), Дніпропетровщині (3 766 грн, що вдвічі дорожче, ніж у грудні 2021) та Сумщині (3 000 грн, на 20% дорожче, ніж у грудні 2021 року).
Найбільш вигідна ціна ночівлі в Рівненській області (близько 1 000 грн за ніч). При чому, такі ж ціни пропонували і минулого року. Також близько тисячі гривень обійдеться оренда будинку на Полтавщині, що на 20% дешевше, ніж торік. На Закарпатті середня вартість коливається в рамках 1 400 грн за ніч, в Івано-Франківській області — близько 1 700 грн. У порівнянні з груднем 2021 року, ціни в цих регіонах залишилися приблизно на тому ж рівні.
Оренда квартир у великих містах
Традиційно найбільший попит на оренду квартир залишається у мегаполісах. Що стосується цін, то в окремих містах вартість ночівлі залишилася на рівні минулого року, а подекуди навіть дещо зросла. Так, у Києві, Вінниці та Луцьку середня ціна за добу не змінилася та становить 650 грн. Натомість найсуттєвіше розцінки зросли у Львові. Вартість оренди здорожчала на 19% та становить зараз 775 грн/добу.
Зазначимо, ріелтори фіксують суттєвий спад вартості довгострокової оренди нерухомості майже по всій Україні. Найбільше падіння цін — в Київській області. В листопаді в середньому по Україні житло можна було орендувати за 7 515 грн, що майже на 50% поступається жовтневому показнику.