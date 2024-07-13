НБУ выставил на продажу объекты недвижимости и земельные участки

Национальный банк Украины выставил на открытые торги в электронной системе Прозорро. Продажа нежилые здания и земельные участки. Речь идет об активах, приобретенных НБУ в собственность в счет погашения задолженности по кредитам рефинансирования, предоставленным банкам Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Какие объекты выставляют на продажу

Отмечается, что на продажу выставлены следующие объекты недвижимости:

нежилые здания и постройки детского лагеря "Сокол" общей площадью 1979,20 кв. м, расположенные по адресу: Киевская обл., г. Ирпень, ул. Давидчука, 63. Планируемая дата проведения аукциона – 25 июля 2024 года. Подробное описание лота и условия участия доступны по ссылке;

нежилое помещение общей площадью 143,9 кв. м в административном доме (лит. А), расположен по адресу: Винницкая обл., Ямпольский р-н, г. Ямполь, ул. Свободы, 11. Планируемая дата проведения аукциона – 25 июля 2024 года. Подробное описание лота и условия участия доступны по ссылке;

92 единицы земельных участков, которые расположены в Киевской области и имеют целевое назначение "под застройку". Планируемая дата проведения аукционов по всем земельным участкам – 01 августа 2024 года.

В Нацбанке отмечают, что полный перечень земельных участков и ссылки на торги размещены на сайте НБУ в разделе "Продажа активов".

За дополнительной информацией необходимо обращаться к ответственному лицу НБУ Подмареву Александру Юрьевичу, тел. +38 097 447-23-66, e-mail: [email protected].

Торги проводятся в соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины" и распорядительными актами НБУ.

Регулятор также напомнил, что был создан отдельный раздел на официальном веб-сайте НБУ, в котором собрана вся актуальная информация об активах НБУ, выставленных на продажу или запланированных для реализации. В этом разделе, кроме перечня имущества, выставленного на продажу, можно узнать его статус, просмотреть описание, ориентировочную начальную цену продажи, а также ознакомиться с фотоматериалами.

Добавим, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на аукцион 15 июля право требования по кредитному договору, обеспеченному заводом минеральной воды Vivas в Закарпатье.