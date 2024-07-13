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НБУ виставив на продаж об’єкти нерухомості та земельні ділянки

НБУ виставив на продаж об’єкти нерухомості та земельні ділянки
Фото: Нацбанк України

Національний банк України виставив на відкриті торги в електронній системі Прозорро.Продажі нежитлові будівлі та земельні ділянки. Йдеться про активи, набуті НБУ у власність у рахунок погашення заборгованості за кредитами рефінансування, наданими банкам України. 

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Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Які об’єкти виставляють на продаж

Зазначається, що на продаж виставлені наступні об’єкти нерухомості:

  • нежитлові будівлі та споруди дитячого табору "Сокіл" загальною площею 1979,20 кв. м,  розташовані за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Давидчука, 63. Запланована дата проведення аукціону – 25 липня 2024 року. Детальний опис лота та умови участі доступні за посиланням
  • нежитлове приміщення загальною площею 143,9 кв. м в адміністративному будинку (літ. А),  розташоване за адресою: Вінницька обл., Ямпільський р-н, м. Ямпіль, вул. Свободи, 11. Запланована дата проведення аукціону – 25 липня 2024 року. Детальний опис лота та умови участі доступні за посиланням
  • 92 одиниці земельних ділянок, що розташовані в Київській області та мають цільове призначення "під забудову". Запланована дата проведення аукціонів за всіма земельними ділянками – 01 серпня 2024 року.

У Нацбанку зазначають, що повний перелік земельних ділянок та посилання на торги розташовані на сайті НБУ в розділі "Продаж активів".

За додатковою інформацією необхідно звертатися до відповідальної особи НБУ Подмарьова Олександра Юрійовича, тел. +38 097 447-23-66, e-mail: [email protected].

Торги проводяться відповідно до Закону України "Про Національний банк України" та розпорядчих актів НБУ. 

Регулятор також нагадав, що було створено окремий розділ на офіційному вебсайті НБУ, в якому зібрана вся актуальна інформація про активи НБУ, виставлені на продаж або заплановані для реалізації. У цьому розділі, крім переліку майна, виставленого на продаж, можна дізнатися про його статус, переглянути опис, орієнтовну початкову ціну продажу, а також ознайомитися з фотоматеріалами.

Додамо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставив на аукціон 15 липня право вимоги за кредитним договором, забезпеченим заводом мінеральної води Vivas у Закарпатті. 

Автор:
Ольга Колесніченко