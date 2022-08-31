В Киеве ввели новые ограничения во время воздушной тревоги

Все работы на строительных площадках столицы во время воздушных тревог будут прекращаться. Соответствующее решение Совета обороны Киева будет действовать с 1 сентября.

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Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Решение принято, чтобы дать каждому возможность позаботиться о своей безопасности и на время воздушной тревоги перейти в укрытие. В том числе и работникам на строительстве.

Кроме того, много жалоб поступает от жителей по поводу громких звуков со стройплощадок, которые во время тревог могут пугать людей и создавать дополнительное напряжение.

В КГГА напомнили, что в Киеве на время войны запрещена продажа и запуск фейерверков, а также передвижение по городу на автомобилях без глушителя.

Отметим, совет обороны Киева рассмотрел петицию об отмене остановки общественного транспорта во время воздушной тревоги, но не изменил свое предыдущее решение. Общественный транспорт в Киеве продолжит останавливаться во время воздушной тревоги, а остановки оборудуют информацией о ближайших укрытиях.