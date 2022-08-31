У Києві запровадили нові обмеження під час повітряної тривоги

Усі роботи на будівельних майданчиках столиці під час повітряних тривог припинятимуть. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва діятиме з 1 вересня.

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Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що рішення ухвалено, аби дати кожному можливість подбати про свою безпеку і на час повітряної тривоги перейти в укриття. Зокрема, і працівникам на будівництві.

Окрім того, багато скарг надходить від мешканців щодо гучних звуків з будмайданчиків, які під час тривог можуть лякати людей і створювати додаткову напругу.

У КМДА нагадали, що в Києві на час війни заборонено продаж і запуск феєрверків, а також пересування містом на автівках без глушника.

Зазначимо, рада оборони міста Києва розглянула петицію щодо скасування зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги, але не змінила своє попереднє рішення. Громадський транспорт у Києві продовжить зупинятися під час повітряної тривоги, а зупинки обладнають інформацією про найближчі укриття.