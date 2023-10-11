В Украине растет спрос на небольшие торговые площади, а офисы резвятся

В 2023 году в Украине растет спрос на небольшие торговые площади под магазины, а спрос на аренду офисов остается низким. Эксперты считают, что этот тренд может сохраниться и в следующем году, если продолжится война. Об этом говорится в статье Спрос на небольшие торговые точки и упадок офисов. Что ожидает коммерческую недвижимость в 2024 году ”, опубликованной на Delo.ua.

Специалист недвижимости Алексей Мурин говорит, что в Киеве наблюдается бум на аренду торговой недвижимости небольших метражей. Главным образом безумный спрос связан с большим количеством переселенцев, которые переехали в Киев из прифронтовых регионов и решили заняться в столице бизнесом, которым занимались в родных городах. В то же время спрос на большие торговые площади существенно ниже.

Мурин отмечает, что главным трендом на рынке торговой недвижимости столицы является перемещение спроса из центра города в спальных районах, где концентрация платежеспособного населения выше. Между тем, спрос на офисную недвижимость в столице остается низким.

“Центр обезлюдел еще больше, чем было до войны. Офисной недвижимости сейчас очень много предложений по рынку. Этот сегмент в ужасающем состоянии. Прошлой зимой офисы пытались сдавать просто за коммунальные услуги, чтобы хоть как-то удерживать эти активы за свой счет. Сейчас здесь уже немного лучше, но слово "немного" здесь ключевое", - рассказал Мурин.

Владелец львовского агентства недвижимости Malinka Real Estate Валерия Малинки в стоимость аренды коммерческой недвижимости в городе Льва вернулась к уровню предшествовавшего полномасштабной войне. Спрос на аренду коммерческой недвижимости снизился даже несмотря на то, что во Львов переехали многие из других регионов Украины.

Тем временем в Днепре активность арендаторов в сегменте небольшой коммерческой недвижимости вернулась к уровню предшествовавшего полномасштабной войне, тогда как офисная недвижимость продолжает стагнировать.

По словам специалиста по недвижимости компании "Материк" Вячеслава Козаченко, в Днире тренд возвращения бизнеса из западных регионов ощущается очень слабо. В то же время очень активизировалась покупка и продажа коммерческой недвижимости.

“Настроения у бизнеса в Днепре двоякие. Активен сегмент продажи коммерческой недвижимости. Часть бизнесменов концентрирует капитал, потому что видит себя в Украине и скупает по хорошей цене все то, что продают те, настроены пессимистично. Сейчас по привлекательной цене можно купить такие объекты, которые до войны никто даже не думал продавать”, - говорит Козаченко.

Плохая демография – ключевая проблема рынка недвижимости в Украине

После начала полномасштабной войны миллионы украинцев выехали в страны Европейского союза или переехали из прифронтовых районов в относительно спокойные Западные области. По данным отчета Центра экономической стратегии по состоянию на конец июня 2023 года 5,6-6,7 млн украинцев, что на 0,3-0,5 млн человек больше, чем в 2022 году, подавляющее большинство беженцев это женщины и дети. А по данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, по состоянию на 1 августа в Украине 4,9 млн официально зарегистрированных внутриперемещенных лиц.

По мнению экспертов, плохая демографическая ситуация является ключевым вызовом для рынка жилой недвижимости в Украине. В то же время, адаптация к войне и возвращение людей из Западных регионов стимулирует восстановление рынка жилой недвижимости.

Вместе с этим умеренное восстановление экономики после провального 2022 способствует и восстановлению деловой активности в стране и также может стимулировать спрос на отдельные сегменты коммерческой недвижимости. В зоне риска остается офисный сегмент, пострадавший во время пандемии COVID-19 и перевод значительного количества офисных работников на удаленную работу. В то же время, фактор полномасштабной войны осложнил проблемы этого сегмента.

Напомним, согласно опросу Rakuten Viber 24% украинцев предпочитают работу дома. 17% отметили, что наталкиваются на трудности, работая в онлайне.