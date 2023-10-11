В Україні зростає попит на невеликі торгові площі, а офіси пустують

У 2023 році в Україні зростає попит на невеликі торгові площі під магазини, а от попит на оренду офісів залишається низьким. Експерти вважають, що цей тренд може зберегтися і у наступному році, якщо війна продовжиться. Про це йде мова в статті “Попит на невеликі торгові точки та занепад офісів. Що чекає на комерційну нерухомість у 2024 році”, опублікованій на Delo.ua.

Фахівець з нерухомості Олексій Мурін каже, що в Києві спостерігається бум на оренду торгової нерухомості невеликих метражів. Головним чином шалений попит пов’язаний з великою кількістю переселенців, які переїхали до Києва з прифронтових регіонів та вирішили зайнятися у столиці бізнесом, яким займалися в рідних містах. Водночас попит на великі торгові площі є суттєво нижчим.

Мурін зазначає, що головним трендом на ринку торгової нерухомості столиці є переміщення попиту з центру міста до спальних районів, де концентрація платоспроможного населення вища. Тим часом попит на офісну нерухомість у столиці залишається низьким.

“Центр обезлюднів ще більше ніж було до війни. Офісної нерухомості зараз дуже багато пропозицій по ринку. Цей сегмент в жахливому стані. Минулої зими офіси намагалися здавати просто за комунальні послуги, щоб хоч якось утримувати ці активи власним коштом. Зараз тут вже трошки краще, але слово “трошки” тут ключове”, - розповів Мурін.

Власника львівської агенції нерухомості Malinka Real Estate Валерія Малінки в вартість оренди комерційної нерухомості в місті Лева повернулась до рівня що передував повномасштабній війні. Попит на оренду комерційної нерухомості знизився навіть попри те, що до Львова переїхало багато людей з інших регіонів України.

Тим часом в Дніпрі активність орендарів в сегменті невеликої комерційрної нерухомості повернулась до рівня що передував повномасштабній війні, тоді як офісна нерухомість продовжує стагнувати.

За словами фахівця з нерухомості компанії “Материк” В'ячеслава Козаченко, в Днірі тренд повернення бізнесу з західних регіонів відчувається дуже слабко. Водночас наразі дуже активізувалась купівля та продаж комерційної нерухомості.

“Настрої у бізнесу в Дніпрі двоякі. Активним є сегмент продажу комерційної нерухомості. Частина бізнесменів концентрує капітал, бо бачить себе в Україні й скуповує за хорошою ціною все те, що продають ті, то налаштований песимістично. Зараз за привабливою ціною можна купити такі об’єкти, які до війни навіть ніхто не думав продавати”, - каже Козаченко.

Погана демографія - ключова проблема ринку нерухомості в Україні

Після початку повномасштабної війни мільйони українців виїхали до країн Європейського союзу, або переїхали з прифронтових районів у відносно спокійні Західні області. За даними звіту Центру економічної стратегії станом на кінець червня 2023 року 5,6-6,7 млн українців, що на 0,3-0,5 млн осіб більше ніж у 2022 році переважна більшість біженців це жінки та діти. А за даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, станом на 1 серпня в Україні є 4,9 млн офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб.

На думку експертів погана демографічна ситуація є ключовим викликом для ринку житлової нерухомості в Україні. Водночас адаптація до війни та повернення людей з Західних регіонів стимулює відновлення ринку житлової нерухомості.

Разом з цим помірне відновлення економіки після провального 2022 року сприяє і відновленню ділової активності в країні та також може стимулювати попит на окремі сегменти комерційної нерухомості. В зоні ризику залишається офісний сегмент, що постраждам під час пандемії COVID-19 та переведенню значної кількості офісних працівників на віддалену роботу. Водночас фактор повномасштабної війни ускладнив проблеми цього сегменту.

Нагадаємо, згідно з опитуванням Rakuten Viber 24% українців віддають перевагу роботі вдома. Натомість 17% зазначили, що натрапляють на труднощі, працюючи в онлайні.