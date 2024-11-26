Верховный суд признал разрушение усадьбы Зеленских в Киеве законным

Верховный суд признал законным разрушение усадьбы Зеленских в Киеве, получившей статус памятника истории и архитектуры. Это решение может повлиять на формирование правоприменительной практики, а значит, обеспечить основания для разрушения и других памятников.

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Об этом рассказал столичный активист-памятный охранник Дмитрий Перов.

По его словам, соответствующее решение, после более чем полугода раздумий, приняла коллегия судей во главе с Андреем Рыбачуком.

"В частности, суд признал выдачу градостроительных условий и ограничение на реконструкцию усадьбы законным. И это, несмотря на то, что здание получило статус памятника истории и архитектуры. А единственным разрешенным видом работ на памятниках, согласно закону — является исключительно их реставрация", — подчеркнул. Перов.

Он добавил, что суд отклонил кассационные жалобы Киевской городской прокуратуры и ОО "Наследие".

"Теперь это решение может повлиять на формирование правоприменительной практики, а значит, обеспечить основания для разрушения и других памятников", — подчеркивает Перов.

Что известно о усадьбе Зеленских

Дом Зеленских на улице Александра Конисского, 22, в Киеве является деревянным зданием, обложенным кирпичом, построенным в 1890 году по заказу купца Василия Малина. Она является одним из старейших построек на улице. Известно оно стало благодаря тому, что в период с 1911 по 1915 годы здесь проживала семья состоятельных мещан Зеленских.

В 2021 году здание начали разбирать. Однако из-за общественной огласки работы были приостановлены.

19 июля 2024 года вечером здание снесли, несмотря на то, что судом по ходатайству прокуроров на него был наложен арест с запретом пользования, распоряжения и отчуждения.

20 июля 2024 Министерство культуры и информационной политики Украины заявило о незаконном начале сноса дома, известного как "усадьба Зеленских", построенного в 1890 году.

"Разрушение исторической застройки — циничное нарушение памятникоохранного и градостроительного законодательства и Государственных строительных норм", — добавили в Минкульте.

Хотя здание не имеет официального статуса достопримечательности, оно признано ценным историческим сооружением согласно Историко-архитектурному опорному плану Киева. Такой статус, согласно Государственным строительным нормам, должен защитить дом от сноса, поскольку он расположен в историческом ареале города.

Минкульт подчеркивал, что не получал никаких проектных предложений по этому зданию и не давало разрешения на его снос или реконструкцию.

Шевченковская окружная прокуратура Киева решила возбудить уголовное производство по делу разрушения усадьбы Зеленских. Лица, совершившие уничтожение дома, подозреваются в уничтожении имущества, на которое уже был наложен арест. Кроме того, расследуется факт проведения строительных работ вопреки наложенному запрету, являющемуся самовольным строительством на самовольно занятом земельном участке.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город потребует через суд, чтобы застройщик восстановил здание.