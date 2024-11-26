Верховний суд визнав руйнування садиби Зеленських у Києві законним

Верховний суд визнав законним руйнування садиби Зеленських у Києві, яка отримала статус пам'ятки історії та архітектури. Це рішення може вплинути на формування правозастосовчої практики, а отже забезпечити підстави для руйнування й інших пам'яток.

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Про це розповів столичний активіст-пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, відповідне рішення, після більше як півроку роздумів, приняла колегія суддів на чолі з Андрієм Рибачуком.

"Зокрема, суд визнав видачу містобудівних умов і обмеження на реконструкцію садиби законним. І це, попри те, що будівля таки отримала статус памʼятки історії та архітектури. А єдиним дозволеним видом робіт на памʼятках, згідно закону - є виключно їх реставрація", - наголосив Перов.

Він додав, що суд відхилив касаційні скарги Київської міської прокуратури та ГО "Спадщина".

"Тепер це рішення може вплинути на формування правозастосовчої практики, а отже забезпечити підстави для руйнування й інших памʼяток", — підкреслює Перов.

Що відомо про садибу Зеленських

Садиба Зеленських на вулиці Олександра Кониського, 22, у Києві є дерев'яною будівлею, обкладеною цеглою, збудованою у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Вона є однією з найстаріших споруд на вулиці. Відомою вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 роки тут проживала сім’я заможних міщан Зеленських.

У 2021 році будівлю почали розбирати. Однак через суспільний розголос роботи були призупинені.

19 липня 2024 року ввечері будинок знесли попри те, що судом за клопотанням прокурорів на нього був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження.

Активісти намагались завадити демонтажу, однак тих побили «тітушки».

20 липня 2024 року Міністерство культури та інформаційної політики України заявило про незаконний початок знесення будинку, відомого як "садиба Зеленських", збудованого у 1890 році.

“Руйнування історичної забудови – цинічне порушення пам’яткоохоронного і містобудівного законодавства та Державних будівельних норм”, - додали у Мінкульті.

Хоча будівля не має офіційного статусу пам'ятки, вона визнана цінною історичною спорудою згідно з Історико-архітектурним опорним планом Києва. Такий статус, згідно з Державними будівельними нормами, мав би захистити будинок від знесення, оскільки він розташований в історичному ареалі міста.

Мінкульт підкреслював, що не отримував жодних проєктних пропозицій щодо цієї будівлі і не давало дозволу на її знесення чи реконструкцію.

Шевченківська окружна прокуратура Києва вирішила розпочати кримінальне провадження у справі руйнування садиби Зеленських. Особи, які здійснили знищення будинку, підозрюються у знищенні майна, на яке вже був накладений арешт. Крім того, розслідується факт проведення будівельних робіт всупереч накладеній забороні, що є самовільним будівництвом на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто вимагатиме через суд, щоб забудовник відновив будівлю.