Скандал з садибою Зеленських: Київ хоче засудити забудовника, що самовільно знищив пам'ятку

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на скандал із знищенням садиби Зеленських, заявивши, що місто подасть позов до суду проти забудовника, який незаконно знищив пам’ятку архітектури.

Кличко підкреслив, що Київ вимагатиме відновлення садиби в первісному вигляді та притягнення до відповідальності власників будівлі, які допустили її знищення.

“До того ж, землю під садибою Зеленських місто не передавало власнику будівлі. Що свідчить про незаконне використання земельної ділянки для будь-яких робіт. Тому встановлення будь-яких парканів навколо ділянки, заїзд будь-якої будівельної техніки є незаконним. І поліція повинна на це реагувати”, - додав мер столиці.

Крім того, міська влада вимагатиме від правоохоронних органів встановити і оприлюднити всіх осіб, відповідальних за знищення садиби. У свою чергу, місто надасть правоохоронцям усю необхідну документацію для забезпечення об'єктивності розслідування і притягнення винних до відповідальності.

Знищення історичної будівлі в Києві: протест під КМДА та критика мера Кличка

Ввечері 19 липня 2024 року в поліцію надійшло повідомлення про незаконне знесення історичної будівлі на вулиці Олександра Кониського у Києві.

Як повідомляє Суспільне, активісти пов'язують знесення будівлі з планами забудовників звести на її місці житловий комплекс "Тургеневъ".У відповідь на це, 20 липня близько тисячі людей зібралися на акцію протесту під Київською міською державною адміністрацією. Мітингувальники висловлювали своє обурення знищенням історичної спадщини міста та бездіяльністю влади щодо захисту культурних пам'яток.

У відповідь на звинувачення, мер Києва Віталій Кличко звернувся до активістів, запитуючи, чому вони не звертаються зі своїми вимогами до парламенту та уряду. Він наголосив, що міська влада не має достатньо повноважень для впливу на недобросовісних власників старовинних будівель через бездіяльність Верховної Ради, яка досі не ухвалила відповідний законопроект, поданий містом.

Мінкульт назвав знищення культурної пам'ятки "цинічним порушенням закону"

20 липня 2024 року Міністерство культури та інформаційної політики України заявило про незаконний початок знесення будинку, відомого як "садиба Зеленських", збудованого у 1890 році.

“Руйнування історичної забудови – цинічне порушення пам’яткоохоронного і містобудівного законодавства та Державних будівельних норм”, - додали у Мінкульті.

Хоча будівля не має офіційного статусу пам'ятки, вона визнана цінною історичною спорудою згідно з Історико-архітектурним опорним планом Києва. Такий статус, згідно з Державними будівельними нормами, мав би захистити будинок від знесення, оскільки він розташований в історичному ареалі міста.

Мінкульт підкреслює, що не отримувало жодних проєктних пропозицій щодо цієї будівлі і не давало дозволу на її знесення чи реконструкцію. Міністерство закликає правоохоронні органи розслідувати цей випадок та притягнути винних до відповідальності.

Цікаво, що Міністерство культури також зазначило, що Громадська організація "Спадщина Київ" подала заявку на надання будівлі статусу пам’ятки, що є найефективнішим способом захисту історичних об’єктів. Проте ця заявка була зареєстрована в Мінкульті 19 липня 2024 року, саме в день, коли розпочалося знесення будинку.

За фактом знищення садиби розпочато кримінальне провадження

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження у справі руйнування садиби Зеленських. Особи, які здійснили знищення цього будинку, підозрюються у знищенні майна, на яке вже був накладений арешт, відповідно до частини 1 статті 388 Кримінального кодексу України. Крім того, розслідується факт проведення будівельних робіт всупереч накладеній забороні, що є самовільним будівництвом на самовільно зайнятій земельній ділянці, відповідно до частини 3 статті 197-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в січні 2024 року на будівлю по вулиці Кониського, 22 було накладено арешт в межах кримінального провадження, розпочатого через умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини, відповідно до частини 2 статті 298 Кримінального кодексу України.

Прокурори вимагали арешту, оскільки ділянка знаходиться в історичному ареалі Києва і потребує дозволу Міністерства культури для будь-яких будівельних робіт. Однак, попри арешт, який зобов'язував припинити всі роботи, будівництво продовжувалося без необхідного погодження Міністерства культури.

У звʼязку з цим, працівники поліції проводять обшуки у власників будинку та в будівельній компанії, яка безпосередньо здійснювала демонтаж будівлі.

Зазначається, що перед цим поліція та прокуратура тричі зверталися до суду щодо накладення арешту на земельну ділянку та будівлю за вказаною адресою. Втім, за клопотанням адвокатів власників будинку, суд його скасовував. Востаннє, 18 січня та 19 лютого, за ініціативи поліції та прокуратури на земельну ділянку та будинок було накладено новий арешт із забороною здійснення будь-яких дій.

Наразі кримінальне провадження поліції здійснюється за трьома статтями Кримінального кодексу України: умисне незаконне знищення об'єктів культурної спадщини (ч. 2 ст. 298 КК України), самовільне будівництво (ч. 3 ст. 197-1 КК України) та незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт (ч. 1 ст. 388 КК України).

Що відомо про садибу Зеленських

Садиба Зеленських є дерев'яною будівлею, обкладеною цеглою, збудованою у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Вона є однією з найстаріших споруд на вулиці. Відомою вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 роки тут проживала сім’я заможних міщан Зеленських.

У 2021 році будівлю почали розбирати. Однак через суспільний розголос роботи були призупинені.

У Києві вже не перший рік знищують культурні памʼятки

У квітні 2021 року на вулиці Симона Петлюри було знищено будинок купця Івана Уткина, збудований наприкінці XIX – початку XX століття. Міністр культури Олександр Ткаченко назвав цей акт варварством, підкресливши, що будівля була частиною історичного ареалу Києва. Міністерство не давало дозволу на будь-які роботи на цій території, і Ткаченко закликав до розслідування та притягнення винних до відповідальності. На місці зруйнованого будинку планується зведення 26-поверхового апарт-комплексу.

У серпні 2021 року, незважаючи на активні протести громадськості та відсутність необхідних дозволів, забудовник ООО "Інформаційна група "Агентство столичних повідомлень" знищив усадьбу Барбана кінця XIX століття на вулиці Обсерваторній. Компанія протягом трьох місяців ігнорувала заборону Міністерства культури, готуючи ділянку під будівництво багатоповерхового житлового будинку.

У серпні 2023 року на вулиці Ярославській було знесено понад 200-річний будинок. Мер Києва Віталій Кличко виступив проти цього незаконного знесення та пообіцяв ініціювати заборону на подібні дії в майбутньому. Однак, власник будинку, Сергій Боярчуков, стверджує, що будівля була в аварійному стані і не підлягала реконструкції. Він планує збудувати на цьому місці чотириповерховий апарт-готель, який, за його словами, буде відповідати архітектурному стилю Подолу.