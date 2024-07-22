Скандал с усадьбой Зеленских: Киев хочет осудить застройщика, самовольно уничтожившего памятник

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на скандал с уничтожением усадьбы Зеленских, заявив, что город подаст иск в суд против застройщика, незаконно уничтожившего памятник архитектуры.

Кличко подчеркнул, что Киев потребует восстановления усадьбы в первоначальном виде и привлечения к ответственности владельцев здания, допустивших ее уничтожение.

“К тому же землю под усадьбой Зеленских город не передавал владельцу здания. Что свидетельствует о незаконном использовании земельного участка для любых работ. Поэтому установка любых заборов вокруг участка, заезд любой строительной техники является незаконным. И полиция должна на это реагировать”, – добавил мэр столицы.

Кроме того, городские власти потребуют от правоохранительных органов установить и обнародовать всех лиц, ответственных за уничтожение усадьбы. В свою очередь город предоставит правоохранителям всю необходимую документацию для обеспечения объективности расследования и привлечения виновных к ответственности.

Уничтожение исторического здания в Киеве: протест под КГГА и критика мэра Кличко

Вечером 19 июля 2024 года в полицию поступило сообщение о незаконном сносе исторического здания на улице Александра Конисского в Киеве.

Как сообщает Общественное, активисты связывают снос здания с планами застройщиков возвести на его месте жилой комплекс "Тургеневъ". В ответ на это, 20 июля около тысячи человек собрались на акцию протеста под Киевской городской государственной администрацией. Митингующие выражали свое возмущение уничтожением исторического наследия города и бездействием властей по защите культурных памятников.

В ответ на обвинения мэр Киева Виталий Кличко обратился к активистам, спрашивая, почему они не обращаются со своими требованиями к парламенту и правительству. Он отметил, что у городских властей нет достаточно полномочий для влияния на недобросовестных владельцев старинных зданий из-за бездействия Верховной Рады, которая до сих пор не приняла соответствующий законопроект, поданный городом.

Минкульт назвал уничтожение культурного памятника "циничным нарушением закона"

20 июля 2024 года Министерство культуры и информационной политики Украины заявило о незаконном начале сноса дома, известного как "усадьба Зеленских", построенного в 1890 году.

"Разрушение исторической застройки — циничное нарушение памятникоохранного и градостроительного законодательства и Государственных строительных норм", — добавили в Минкульте.

Хотя здание не имеет официального статуса достопримечательности, оно признано ценным историческим сооружением согласно Историко-архитектурному опорному плану Киева. Такой статус, согласно Государственным строительным нормам, должен защитить дом от сноса, поскольку он расположен в историческом ареале города.

Минкульт подчеркивает, что не получало никаких проектных предложений по этому зданию и не давало разрешения на его снос или реконструкцию. Министерство призывает правоохранительные органы расследовать этот случай и привлечь виновных к ответственности.

Интересно, что Министерство культуры также отметило, что Общественная организация "Наследие Киев" подала заявку на предоставление здания статуса памятника, что является наиболее эффективным способом защиты исторических объектов. Однако эта заявка была зарегистрирована в Минкульте 19 июля 2024, именно в день, когда начался снос дома.

По факту уничтожения усадьбы начато уголовное производство

Шевченковская окружная прокуратура города Киева начала уголовное производство по делу о разрушении усадьбы Зеленских. Лица, осуществившие уничтожение этого дома, подозреваются в уничтожении имущества, на которое уже был наложен арест, согласно части 1 статьи 388 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, расследуется факт проведения строительных работ вопреки наложенному запрету, являющемуся самовольным строительством на самовольно занятом земельном участке, согласно части 3 статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в январе 2024 года на здание по улице Конисского, 22 был наложен арест в рамках уголовного производства, начатого из-за умышленного незаконного уничтожения, разрушения или повреждения объектов культурного наследия, в соответствии с частью 2 статьи 298 Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры требовали ареста, поскольку участок находится в историческом ареале Киева и нуждается в разрешении Министерства культуры для любых строительных работ. Однако, несмотря на арест, который обязывал прекратить все работы, строительство продолжалось без согласования Министерства культуры.

В связи с этим сотрудники полиции проводят обыски у владельцев дома и в строительной компании, которая непосредственно осуществляла демонтаж здания.

Отмечается, что перед этим полиция и прокуратура трижды обращались в суд о наложении ареста на земельный участок и здание по указанному адресу. Впрочем, по ходатайству адвокатов владельцев дома суд его отменял. В последний раз, 18 января и 19 февраля, по инициативе полиции и прокуратуры на земельный участок и дом был наложен новый арест с запретом на любые действия.

Уголовное производство полиции осуществляется по трем статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное незаконное уничтожение объектов культурного наследия (ч. 2 ст. 298 УК Украины), самовольное строительство (ч. 3 ст. 197-1 УК Украины) и незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест (ч. 1 ст. 388 УК Украины).

Что известно о усадьбе Зеленских

Дом Зеленских является деревянным зданием, обложенным кирпичом, построенным в 1890 году по заказу купца Василия Малина. Она является одним из старейших построек на улице. Известной она стала благодаря тому, что в период с 1911 по 1915 г. здесь проживала семья состоятельных мещан Зеленских.

В 2021 году здание начали разбирать. Однако из-за общественной огласки работы были приостановлены.

В Киеве уже не первый год уничтожают культурные памятники

В апреле 2021 года на улице Симона Петлюры было уничтожено здание купца Ивана Уткина, построенное в конце XIX – начале XX века. Министр культуры Александр Ткаченко назвал этот акт варварством, подчеркнув, что здание было частью исторического ареала Киева. Министерство не давало разрешения на какие-либо работы на этой территории, и Ткаченко призвал к расследованию и привлечению виновных к ответственности. На месте разрушенного дома планируется строительство 26-этажного апарт-комплекса.

В августе 2021 года, несмотря на активные протесты общественности и отсутствие необходимых разрешений, застройщик ООО "Информационная группа "Агентство столичных сообщений" уничтожил усадьбу Барбана конца XIX века на улице Обсерваторной. Компания в течение трех месяцев игнорировала запрет Министерства культуры, готовя участок под строительство под строительство дома.

В августе 2023 года на улице Ярославской было снесено более 200-летнего дома. Мэр Киева Виталий Кличко выступил против этого незаконного сноса и пообещал инициировать запрет на подобные действия в будущем. Однако владелец дома Сергей Боярчуков утверждает, что здание было в аварийном состоянии и не подлежало реконструкции. Он планирует построить на этом месте четырехэтажную апарт-отель, которая, по его словам, будет соответствовать архитектурному стилю Подола.