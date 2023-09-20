Минкульт инициирует отмену охранного статуса памятникам Пушкину и Воронцову в Одессе с последующим сносом: каким еще

Министерство культуры и информационной политики инициирует изъятие ряда памятников из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения, говорится в сообщении ведомства.

Так, предлагается изъять из реестра столичные памятники: Александру Пушкину на Берестейском проспекте, Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко, могилу советского генерала Николая Ватутина в Мариинском парке, корабль-памятник "Монитор "Железняков" на улице Электриков, экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской.

Кроме того, это памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Михаилу Воронцову в Одессе, полководцу Александру Суворову в Измаиле, адмиралу Федору Ушакову в Херсоне, памятник "Украина – освободителям" в Ужгороде, мемориальный комплекс "Борцам революции" в оккупированном Луганске.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров после согласований другими органами власти будет внесен на рассмотрение правительства. Отмечается, что в документе учтены требования закона об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.

"Это позволит ускорить очистку публичного пространства от маркеров коммунистического тоталитарного режима и российской имперской политики. Следующий шаг – за органами местного самоуправления. Именно они должны принять окончательное решение о демонтаже и перемещении объектов", – подчеркнул исполняющий обязанности министра Ростислав Карандеев.

Снос памятников в Украине

Напомним, что исторические памятники Пушкину в Житомире, а также в Харькове уже были демонтированы, причем еще в прошлом году. Кроме этого, в прошлом году были демонтированы памятники Пушкину в Днепре, в Николаеве, а первым из областных центров в этом плане стал Чернигов.

Относительно Киева имеется в виду монумент в бывшем парке имени самого Пушкина, который в июле был переименован в парк Ивана Багряного. Кроме того, бюст поэта находится на станции метро "Университет": в мае уже в этом году сообщалось, что его вместе с еще тремя бюстами готовят к замене.

Другой из памятников Пушкину в Киеве – на территории гимназии №153 – был демонтирован еще 1 сентября 2022 года, а еще один – расположенный перед зданием Национального транспортного университета – неизвестные сбросили 11 октября. Примечательно, что Минкульт лишил их охранного статуса уже после того, как эти объекты были снесены.

В июле же этого года были демонтированы памятники Пушкину и Ватутину в Полтаве. В свою очередь, киевский монумент Ватутину, установленный на его могиле, был демонтирован еще в феврале.

В Одессе же, где Пушкин жил в 1823-1824 годах, есть два памятника поэту: исторический в 1888 году на Приморском бульваре перед зданием мэрии, а также современный, в 1999 году, перед домом на улице Пушкинской, где он проживал.

В свою очередь, в Измаиле памятник Суворову на проспекте его имени был убран еще осенью 2022 года. Одесский монумент полководцу демонтировали тогда же, когда и памятник русской императрице Екатерине II - в конце декабря. Примечательно, что открыт он был всего лишь в 2012 году тем же мэром Геннадием Трухановым, который возглавляет город и сейчас.