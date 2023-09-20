Мінкульт ініціює скасування охоронного статусу пам’ятникам Пушкіну та Воронцову в Одесі з подальшим знесенням: яким ще

Міністерство культури та інформаційної політики ініціює вилучення низки пам’ятників з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення, йдеться у повідомленні відомства.

Так, пропонується вилучити з реєстру столичні пам’ятники: Олександру Пушкіну на Берестейському проспекті, Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка, могилу радянського генерала Миколи Ватутіна в Маріїнському парку, корабель-пам'ятник "Монітор "Желєзняков" на вулиці Електриків, екіпажу бронепоїзда "Таращанець" в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською.

Крім того, це пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Михайлу Воронцову в Одесі, полководцю Олександру Суворову в Ізмаїлі, адміралу Федору Ушакову в Херсоні, пам’ятник "Україна – визволителям" в Ужгороді, меморіальний комплекс "Борцям революції" в окупованому наразі Луганську.

Відповідний проєкт постанови Кабінету міністрів після погоджень іншими органами влади буде внесено на розгляд уряду. Зазначається, що в документі враховано вимоги закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії.

"Це дасть змогу пришвидшити очищення публічного простору від маркерів комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики. Наступний крок – за органами місцевого самоврядування. Саме вони мають прийняти остаточне рішення про демонтаж та переміщення об’єктів", – наголосив виконуючий обов'язки міністра Ростислав Карандєєв.

Знесення пам'ятників в Україні

Нагадаємо, що історичні пам'ятники Пушкіну у Житомирі, а також у Харкові вже були демонтовані, причому ще минулого року. Крім цього, торік було демонтовано пам'ятник Пушкіну в Дніпрі, у Миколаєві, а першим з обласних центрів у цьому плані став Чернігів.

Стосовно Києва мається на увазі монумент у колишньому парку імені самого Пушкіна, який в липні перейменували на парк Івана Багряного. Крім того, бюст поета міститься на станції метро "Університет": у травні вже цього року повідомлялося, що його разом зі ще трьома погруддями готують до заміни.

Інший з пам'ятників Пушкіну в Києві - на території гімназії №153 - було демонтовано ще 1 вересня 2022 року, а ще один - розташований перед будівлею Національного транспортного університету - невідомі скинули 11 жовтня. Примітно, що Мінкульт позбавив їх охоронного статусу вже після того, як ці об'єкти були знесені.

У липні цього року було демонтовано пам'ятники Пушкіну та Ватутіну в Полтаві. В свою чергу, київський монумент Ватутіну, встановлений на його могилі, було демонтовано ще в лютому.

В Одесі ж, де Пушкін жив у 1823-1824 роках є два пам'ятники поету: історичний 1888 року на Приморському бульварі перед будівлею мерії, а також сучасний, 1999 року, перед будинком на вулиці Пушкінській, де він проживав.

В свою чергу, в Ізмаїлі пам'ятник Суворову на проспекті його імені було прибрано ще восени 2022 року. Одеський монумент полководцю демонтували тоді ж, коли й пам'ятник російській імператриці Катерині II - наприкінці грудня. Примітно, що відкритий він був лише в 2012 році тим самим мером Геннадієм Трухановим, який очолює місто й зараз.