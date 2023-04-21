"Все будут наказаны. Без исключения все", - депутат Елена Шуляк о градостроительной реформе в Украине

После запуска реформы градостроительства в Украине Градостроительная палата будет выводить с рынка неблагополучных субъектов – архитекторов, проектировщиков, технический надзор, уполномоченных лиц по градостроительному контролю, генеральных подрядчиков, не выполняющих свою работу.

За 30 лет Независимости в Украине сертифицированные специалисты строят дома-монстры, а ни один архитектор, ни один проектировщик вообще не понес ответственности, и даже никто не был лишен сертификата. Однако запуск градостроительной реформы повлияет на ситуацию. Об этом в интервью изданию "Цензор" сообщила глава политической партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк.

"Все будут наказаны. Без исключения все. В законе четко прописаны обязательства каждой стороны. Что должен сделать заказчик? Он обязан организовать проектирование, организовать экспертизу, организовать авторский надзор, организовать технический надзор. Это обязательство заказчика. Обязанность архитектора – спроектировать согласно действующему законодательству, нормам, правилам", - говорит Елена Шуляк.

По ее словам, если архитектор в сговоре с заказчиком проектирует нечто противоречащее действующим нормам, Градостроительная палата вместе с Минрегионом просто выводят таких нарушителей с рынка. Таким образом, он будет вынужден отказывать, потому что лишится права на профессию. Таким образом, мы на рынке оставляем только тех, кто будет работать добросовестно. Поэтому когда мы говорим, а за что будет наказан проектант или архитектор – он будет наказан, если спроектирует дом с нарушением законодательства, или так непрофессионально, что, не дай бог, произойдет катастрофа", - объяснила Елена Шуляк.

По ее словам, нужны новые правила, когда будет невыгодно проектировщику или архитектору нарушать законодательство.

"В законе мы зафиксировали: работать только по правилам, по нормам, обязательность которых прописана максимально четко и без пробелов. Для заказчика также прописали, что он должен будет делать. Для генподрядчика. Для технического надзора. И самое главное – когда ты работаешь в электронной системе будет видно все, что ты делаешь. Любое действие отражается. Бездействие также", - подчеркнула автор проекта №5655 Елена Шуляк.

Она добавила: очень важно, чтобы все поняли, что есть объекты строительства и над ними осуществляется контроль. А есть участники строительного процесса и за ними осуществляется надзор.

"Например, вся общественность, жители, представители общества – их что интересует? Их интересует не кто выполняет работы, а что строится у них на территории. Поэтому для них важно влиять именно на контроль за объектом строительства. Чтобы строили объект без нарушений", – подчеркнула Елена Шуляк.

Ранее сообщалось, что проект USAID TAPAS поддержал законопроект №5655, предусматривающий градостроительную реформу в Украине.