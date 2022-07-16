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Ашан открыл первый магазин в Ирпене
На полках магазина более двух тысяч наименований товаров.
Французская продуктовая сеть Ашан запускает магазин в Ирпене формата Pick up Point . Об этом сообщила пресс-служба компании.
В компании отметили, что эта торговая точка является самой большой по площади Pick up Point. На полках магазина более двух тысяч наименований товаров. Среди них такие категории как: свежеиспеченный хлеб, молочные изделия, бакалея, сыры, напитки, товары для детей, колбасы, снеки, непродовольственные товары.
Также в магазинах этого формата Ашан готовит фаст-фуд : хот-доги, выпекает хлебобулочные изделия.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом данный формат работает как точка выдачи заказа. На сайте клиент может выбирать из более 55 тысяч наименований товаров.
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