Ашан відкрив перший магазин в Ірпені

На полицях магазину більше двох тисяч найменувань товарів.

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Французська продуктова мережа Ашан запускає магазин в Ірпені формату Pick up Point. Про це повідомила прес-служба компанії.

В компанії зазначили, що це нині найбільший за площею Pick up Point. На полицях магазину більше двох тисяч найменувань товарів. Серед них такі категорії як: свіжоспечений хліб, молочні вироби, бакалія, сири, напої, товари для дітей, ковбаси, снеки, непродовольчі товари.

Також в магазинах цього формату Ашан готує фаст-фуд вироби: хот-доги, випікає хлібобулочні вироби.

Зазначається, що цей формат працює як точка видачі замовлення. На сайті клієнт може обирати з більше ніж 55 тисяч найменувань товарів.

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