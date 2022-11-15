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Ашан снова открывается в ТРЦ Ocean Plaza
Открытие после продолжительного простоя запланировано на 22 ноября.
Ритейлер Ашан сообщил об открытии супермаркета в ТРЦ Ocean Plaza.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Так, в настоящее время в Ашане Украина получили от управляющей компании ТРЦ и нынешних владельцев разрешительные документы, согласно которым магазин может возобновить свою деятельность.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В пресс-службе рассказали Delo.ua, что управляющая компания в Украине пока не изменилась. Часть актива была передана в АРМА, часть осталась у украинских владельцев.
Для перезапуска сети потребуется 10-12 дней. Магазин не работал более трех месяцев, однако компания сохранила персонал, поэтому открытие состоится в кратчайшие сроки после возобновления работы торгово-развлекательного центра.
В частности, сообщается о запланированной дате открытия 22 ноября.
Напомним, что управляющая компания киевского торгово-развлекательного центра Ocean Plaza "Киев Молл Менеджмент" планировала открыть двери для посетителей в октябре.