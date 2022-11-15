Ашан знову відкривається в ТРЦ Ocean Plaza

Відкриття після тривалого простою заплановано на 22 листопада.

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Рітейлер Ашан повідомив про відкриття супермаркету в ТРЦ Ocean Plaza.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Так, на даний час в Ашан Україна отримали від управляючої компанії ТРЦ та нинішніх власників дозвільні документи, згідно яких магазин може відновити свою діяльність.

У прес-службі розповіли Delo.ua, що керуюча компанія в Україні поки не змінилася. Частина активу була передана до АРМА, частина залишилася в українських власників.

Для перезапуску мережі знадобиться 10-12 днів. Магазин не працював більше трьох місяців, проте компанія зберегла персонал, тож відкриття відбудеться в найкоротші строки після відновлення роботи торгово-розважального центру.

Зокрема, повідомляється запланована дата відкриття 22 листопада.

Нагадаємо, що керуюча компанія київського торгівельно-розважального центру Ocean Plaza "Київ Молл Менеджмент" планувала відкрити двері для відвідувачів у жовтні.