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Decathlon приостановил работу в Украине
Французский бренд спортивных товаров Decathlon временно приостановила работу в Украине и закрывает магазин в Киеве и сайт.
Об этом сообщили пресс-служба Decathlon Ukraine.
"Мы временно закрываем магазин на Почайной в Киеве. Заодно с ним приостановлена работа сайта, ведь склад с товарами также находится в магазине", - говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что все необработанные заказы вынужденно отменяются, денежные средства вскоре вернутся назад покупателям.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также Decathlon будет продолжать выплачивать зарплату сотрудникам.
Закрытие магазина в Decathlon объяснили мерами безопасности.
"Это мера предосторожности для вашей и нашей безопасности, и как только сможем, мы сразу же снова откроем наши двери", — объяснили в компании.
Напомним, с 25 июня в столичных ТРЦ Dream, Respublika Park и SkyMall снова работают магазины польской группы LPP: Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.