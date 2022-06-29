Decathlon приостановил работу в Украине

Французский бренд спортивных товаров Decathlon временно приостановила работу в Украине и закрывает магазин в Киеве и сайт.

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Об этом сообщили пресс-служба Decathlon Ukraine.

"Мы временно закрываем магазин на Почайной в Киеве. Заодно с ним приостановлена работа сайта, ведь склад с товарами также находится в магазине", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что все необработанные заказы вынужденно отменяются, денежные средства вскоре вернутся назад покупателям.

Также Decathlon будет продолжать выплачивать зарплату сотрудникам.

Закрытие магазина в Decathlon объяснили мерами безопасности.

"Это мера предосторожности для вашей и нашей безопасности, и как только сможем, мы сразу же снова откроем наши двери", — объяснили в компании.

Напомним, с 25 июня в столичных ТРЦ Dream, Respublika Park и SkyMall снова работают магазины польской группы LPP: Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.