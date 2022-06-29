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Decathlon призупинив роботу в Україні
Французький бренд спортивних товарів Decathlon тимчасово призупинила роботу в Україні та закриває магазин у Києві та сайт.
Про це повідомили прес-служба Decathlon Ukraine.
"Ми тимчасово закриваємо магазин на Почайній у Києві. Заодно з ним призупинено роботу сайту, адже склад з товарами також знаходиться в магазині", - йдеться у повідомленні.
У компанії наголосили, що всі необроблені замовлення вимушено скасовуються, кошти незабаром повернуться назад покупцям.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також Decathlon продовжуватиме виплачувати зарплату співробітникам.
Закриття магазину в Decathlon пояснили безпековими заходами.
"Це запобіжний захід для вашої та нашої безпеки, і як тільки зможемо, ми відразу ж знову відчинимо наші двері", - пояснили в компанії.
Нагадаємо, з 25 червня у столичних ТРЦ Dream, Respublika Park та SkyMall знову працюють магазини польського гурту LPP: Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.